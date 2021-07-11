Адвокат Мирзоев бежал из Таджикистана "из-за преследования властей"

09:30 14.07.2021

Июль 11, 2021

Мирзонаби Холикзод



Адвокат рассказал, что бежал из Таджикистана после давления властей.



Нусратулло Мирзоев, адвокат и сотрудник общественной организации "Офис гражданских свобод", сказал, что после неоднократных случаев давления 26 июня вынужден был бежать из Таджикистана и теперь живет в одной из бывших советских республик. Он не назвал страну из соображений безопасности.



Мирзоев сказал, что покинул страну из-за давления со стороны органов внутренних дел и прокуратуры Хатлонской области. "Они сказали мне прекратить писанину в соцсетях и рекомендовали не браться за некоторые дела. Припомнили мне судьбу адвокатов Бузургмехра Ерова и Шухрата Кудратова", - говорит собеседник.



В прокуратуре и УМВД по Хатлонской области заявили, что ничего не знают о преследовании адвоката Мирзоева.



Нусратулло Мирзоев защищал в суде бывшего судоисполнителя Саиднуриддина Шамсиддинова, который был приговорен к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и экстремизме.



"Позже на меня надавили из областного УМВД из-за другого дела, в котором подозреваемый под пытками признал себя виновным в незаконном наркообороте, и был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Я находился в депрессивном состоянии и не мог продолжать работать в такой обстановке", - говорит Мирзоев.



В областном УМВД и прокуратуре отрицают давление на адвоката.



Сотрудник хатлонского управления милиции на анонимных условиях сказал, что никогда не слышал о том, чтобы кто-либо оказывал давление на Нусратулло Мирзоева.



По его словам, в области ежедневно рассматривается до 100 дел, задействованы десятки адвокатов, и никто не чинит им препятствия. Источник также отметил, что если бы все было так, как обрисовал Мирзоев, то он должен был подать жалобу в вышестоящие инстанции.



Дилрабо Самадова, глава организации "Офис гражданских свобод", сказала 6 июля Радио Озоди, что Нусратулло Мирзоев до того, как покинул пределы страны, работал в их организации и неоднократно жаловался на давление со стороны властей.



"Нусратулло был наставником для молодых юристов и часто выступал адвокатом по делам о пытках. Он лично говорил, что неоднократно власти преследовали его за то, что он брался за громкие резонансные дела. Власти неправильно понимают суть адвокатской работы и считают, что они защищают преступников, хотя это задача государства – обеспечить граждан адвокатом", - сказала Самадова.



Она назвала преследование адвокатов проблемой номер один в стране.



Нусратулло Мирзоев говорит, что сейчас работать адвокатом в Таджикистане очень сложно, но он вернется, если условия для ведения адвокатской деятельности улучшатся.



СМИ не раз писали о случаях давления на адвокатов, но власти никогда не признают этого.



Шухрат Кудратов – один из адвокатов, который в 2014 году был задержан и отправлен за решетку, поплатившись за свою активную адвокатскую деятельность. По его словам, его начали преследовать после того, как он начал защищать права Зайда Саидова, известного предпринимателя и политика.



Он был освобожден из тюрьмы в 2018 году, но говорит, что давление на него не прекратилось, и он был дважды оштрафован. "Я не выдержал и через год перебрался в Москву. На родине даже правозащитные организации не приняли меня на работу в качестве юриста, побоявшись давления властей", - говорит Шухрат Кудратов.



Таджикские власти отрицают давление на адвокатов, заявляя, что каждый из них был привлечен к ответственности за совершенные преступления.



В прошлом году Amnesty International заявила в специальном отчете об адвокатах, что "адвокаты сталкиваются с серьезными препятствиями при исполнении своих профессиональных обязанностей". Согласно Amnesty International, "в сегодняшнем Таджикистане быть адвокатом означает столкнуться с беспрецедентными рисками".



В Таджикистане с населением более 9 миллионов человек работают всего около 1 тыс адвокатов.