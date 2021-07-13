Производство электроэнергии в Таджикистане уменьшилось, а экспорт увеличился

09:32 14.07.2021

Алишер Зарифи



Производство электроэнергии в Таджикистане в первом полугодии снизилось, но ее экспорт увеличился. По официальным данным, за первые шесть месяцев этого года Таджикистан поставил за рубеж более 917 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Эта цифра на 4,7 миллиона киловатт-часов больше, чем за первые полгода в прошлом году.



Рост поставок электроэнергии за рубеж происходит на фоне ограничений этой весной для жителей некоторых регионов Таджикистана в доступе к электроэнергии. И сейчас в некоторых районах и городах страны люди жалуются на отключение электроэнергии.



По официальным данным, за первые шесть месяцев этого года в Таджикистане произведено 10 млрд 73,1 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 170 млн киловатт-часов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Во время пресс-конференции в Душанбе 12 июля журналисты спросили у министра энергетики Далера Джума, почему же увеличился экспорт электроэнергии, несмотря на то, что ее производство снизилось и для жителей страны вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Министр ответил, что "ограничение на электроэнергию обычно действует зимой, а мы начинаем экспорт электроэнергии с 1 мая этого года".



Он также отметил, что экспорт электроэнергии увеличился в мае и в июне, особенно в соседние страны, как Узбекистан и Афганистан.



По словам министра энергетики, экспорт электроэнергии начался в начале мая, однако СМИ ранее сообщали об экспорте электроэнергии и в первые месяцы этого года.



Так, в марте этого года информагентство "Авеста" сообщило, что Таджикистан заработал на экспорте электроэнергии за первые два месяца этого года более 7 млн долларов.