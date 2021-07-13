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Летом Кыргызстан отдает воду соседям, а зимой катастрофически не будет хватать ее, - Р.Умбеталиев
10:22 14.07.2021

С 1 июня по 13 июля 2021 года в Кыргызстане резко увеличился расход воды из Токтогульского водохранилища от 392 до 428 куб/сек, говорит эксперт в области энергетики Расул Умбеталиев.

При таком водно-энергетическом режиме должна вырабатываться на Токтогульской ГЭС и ниже действующих ГЭСах 41-42 млн. кВт/ч, в отсутствии технических водопопусков или холостых сбросов воды.

Токтогульская ГЭС: Куда уходит вода из водохранилища и грозит ли энергокризис стране?
В летние периоды внутреннее потребление электроэнергии оставляет 22-24 млн кВт/ч. и для выработки такого объема энергоносителя, согласно водно-энергетическому режиму расход воды должен составлять 170-190 куб/сек.

9 апреля 2021 г. приток воды в Токтогульское водоханилише составил 161 куб/сек и расход составил 161 куб/сек.

И никаких массовых отключений аварии высокой категории не были и полностью была удовлетворена внутренняя потребность в использовании электроэнергии.

Депутат: С какой стати отдаем воду соседям, когда в Токтогульском водохранилище не можем накопить на зиму? Поэтому и говорит народ, что продаете воду
По данным Кыргызского Энергетического Расчетного Центра (КЭРЦ), фактическое суточное потребление электроэнергии по распредкомпаниям на 5 июля составило 24,177 млн кВт/час, а 6 июля 23,835 млн кВт/час.

При таком водно-энергетическом режиме и в объеме выработки электроэнергии на экспорт в Узбекистан и в Казахстан производится 17-18 млн кВт/час в сутки.

Значит, за 43 сутки реализовано 731-774 млн кВт/час.

1 апреля на заседании правительства министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев заявил что "С Казахстаном и Узбекистаном проведены переговоры, на сегодня с Казахстана получено 115 млн кВт.ч., с Узбекистана - 153 млн кВт.ч. , всего 260 млн кВт.час. Нацэнергохолдинг обеспечит прием электроэнергии по товарообмену электрической энергией из Казахстана в Кыргызстан в период с марта по ноябрь 2021 года, в объеме до 900 млн кВт.ч по неровному суточному графику. В этом году из Казахстана импорт составит 900 млн кВт.ч, 300 млн кВт.ч вернем, 600 млн кВт.ч останется нам, из Узбекистана получим 750 млн кВт.ч, 250 млн кВт.ч летом вернем, 500 млн кВт.ч останется. импортируем, то 1,1 млрд кубометров воды сохраним".

Но эти меры не сохраняют объемы воды в Токтогульском водохранилище и не позволяют увеличить накопления энергетического сырья.

В прошлом году Госкомитет энергетики промышленности и недропользования и Нацэнергохолдинг заключили договор об импорте электроэнергии из Казахстана в объеме 500 млн кВт/час, но зимние месяцы РК экспортировал всего 50 млн кВт/час на 10%, ссылаясь на острую нехватку эл.энергии.

"И никто не даст гарантии, что это не произойдет в этом году. Руководители Минэнерго, Нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции" вводят в глубочайшее заблуждение высшее руководство государства и простой народ КР",- заявляет Р.Умбеталиев.

По его словам, приток воды в Токтогулькое водохранилище 4 июня 2021 г. составил 1003 куб/сек., 4 июня 2020 г. 802 ку/сек., 13 июля 2021 г. 814 куб/сек., 13 июля 2020 г. 558 куб/сек.

Руководство энергетической отрасли заявляет, что в этом году притоки рек меньше, чем в прошлом году. Но неопровержимые, фактические данные доказывают, что в 2021 г. объемы приточности водных артерий на 15-20 % больше, чем в 2020 году.

При водно-энергетическом режиме к 1 октябрю 2021 г. объем воды в Токтогульском водохранилище составит 12,7-12,8 млрд. кубов.

"При использовании воды в ОЗП 2021-2022 гг. 7-8 млрд. кубов, без учета притока за этот период, то к 1 апреля 2022 г. в главном накопителе энергетического сырья останется "мертвый" остаток. То тогда ни "кизяк", ни "свечи" не помогут прожить суровую холодную зиму. Маловодье и малодушие находятся в сердцах и душах наших руководителей энергетической отрасли. Летом отпускаем воду соседям, для успешного полива, а зимой катастрофически не будет хватать в зимние месяцы, для выживания населения Кыргызстана",- утверждает Р.Умбеталиев.
Подробнее: http://www.tazabek.kg/news:1716895?f=cp

Источник - tazabek.kg
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