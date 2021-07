Washington Post: Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновных

11:07 14.07.2021 Американский колумнист сравнивает авантюры США во Вьетнаме и Афганистане. Почему Америка потерпела столь унизительные поражения? Кто виноват? Может, американское стремление всех строить под себя? Или амбициозные политики, некомпетентные и лживые военные и ненасытный ВПК? С ними такие провалы будут повторяться.

The Washington Post (США): Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновных



Макс Бут (Max Boot)

После падения Южного Вьетнама в 1975 году в Америке разгорелись жаркие споры о том, кто проиграл вьетнамскую войну. Многие военные и представители Республиканской партии присоединились к мифу о "нанесении удара в спину", обвиняя политиков и СМИ в том, что они якобы препятствовали вооруженным силам нанести поражение Северному Вьетнаму. Многие же либералы, с другой стороны, утверждали, что это была война, в которую Соединенные Штаты не должны были ввязываться и которую не могли выиграть.



Афганистан еще не потерян, но с быстрым продвижением Талибана* споры о том, "кто потерял Афганистан?" уже начались. Республиканцы, явно позабыв о том, что именно президент Дональд Трамп начал вывод войск, обвиняют президента Байдена в "назревающей катастрофе". Байден защищался на прошлой неделе, утверждая, что "мы достигли наших целей - достать террористов, напавших на нас 11 сентября, и осуществить правосудие над Усамой бен Ладеном". Кроме того, он заявил, что "это дело народа Афганистана - решить, какого правительства он хочет". Генерал-лейтенант в отставке Х.Р. Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности, яростно вмешался в спор и обвинил американские СМИ в "незаинтересованности, пораженчестве и создании условий для капитуляции", в то время как прогрессивный телеведущий канала MSNBC Мехди Хасан утверждал, что "само по себе вторжение было дикостью, учитывая, что ни на одном из четырех самолетов с террористами 11 сентября 2001 года не было афганцев".



Достаточно сказать, что есть много виноватых в том, что, вероятно, запомнится всем как вторая крупная война - после Вьетнама - которую Соединенные Штаты проиграли. Но эта вина не должна падать на СМИ. Сам Макмастер когда-то написал, что война во Вьетнаме не была "проиграна на первых полосах газеты New York Times", и то же самое верно в отношении войны в Афганистане. Негативные новостные статьи только отражают реальность, а не создают ее.



Настоящая вина полностью ложится на политиков и генералов - как американских, так и афганских. Череда президентов США совершала одну ошибку за другой. Хотя Джордж Буш был прав, отправившись в Афганистан (откуда и начался великий теракт 11 сентября, даже если в самолетах и не было афганцев), он был неправ, когда развернул войну в сторону Ирака. Барак Обама осуществил вялую, ограниченную во времени операцию по наращивание войск, что позволило Талибану просто переждать ее. Трамп заключил с талибами соглашение, которое практически ничего не потребовало от Талибана в обмен на уход США. Байден вместо того, чтобы указать на то, что талибы так и не порвали свои связи с "Аль-Каидой",** все равно продолжил вывод войск, несмотря на вероятность того, что Афганистан снова станет убежищем для террористов.



Военные США не могут избежать обвинений в этом фиаско. Как отмечается в "Афганском досье" газеты The Washington Post, американским войскам не удалось "создать эффективную афганскую армию и полицию" или сказать правду о том, насколько плохо идет эта война. Это было скорее самообманом, чем сознательной ложью. Со своими фальшивыми энтузиазмом и решимостью американские военные по своей природе склонны выдвигать на первый план доказательства "прогресса", какими бы химерическими они ни были, вместо того, чтобы сосредотачиваться на по-настоящему глубоких проблемах.



Какими бы неэффективными ни были американские политики и военные руководители, их афганские коллеги были еще хуже. Причины того, что большая часть афганской армии, похоже, терпит крах перед лицом врага - так же, как иракская армия в 2014 году - это плохое руководство и повсеместная коррупция. Как сказал New York Times бывший министр финансов Афганистана: "Плохое управление привело нас к тому, где мы находимся сегодня". Даже сейчас, когда враг стоит практически у ворот, афганская элита продолжает ссориться между собой, а не объединяться для спасения нации.



Учитывая слабость и коррумпированность афганского политического класса, в отношении этой страны возникает соблазн просто умыть руки, как сейчас это делает Байден, заявив, что, мол, мы сделали достаточно, и теперь дело за афганцами. В этом аргументе есть логика, но в Афганистане Соединенные Штаты сами были замешаны в неправильном управлении - точно так же, как в прошлом в Южном Вьетнаме.



В течение 20 лет мы закачивали в Афганистан бесчисленные миллиарды долларов и заключали сомнительные сделки с коррумпированными военачальниками. В процессе этого мы расширили возможности отпетых мошенников, заставив афганских военных полагаться исключительно на нашу поддержку. Внезапный вывод авиации США стал для них сокрушительным ударом не только в военном, но и в психологическом плане, потому что мы также выводим и те гражданские фирмы-подрядчики, которые обеспечивают боеспособность афганской авиации. Уходя, мы "не даем народу Афганистана возможности решать, как им управлять", как сказал Байден. Мы даем варварам-боевикам возможность подавить немногочисленных нормальных афганцев.



После того, сколько мы вложили в Афганистан на протяжении всех этих лет, мы не можем избежать ответственности за его судьбу. В 1975 году полковник армии США сказал полковнику из Северного Вьетнама знаменитую фразу: "Знаешь, ведь вы так и не победили нас на поле боя". На что его противник ответил: "Может, это и так, но теперь это уже не имеет никакого значения".



Действительно, боевики побеждают не в борьбе, а просто переживая более сильного врага. Талибан именно это и сделал. Он еще не победил правительство в Кабуле, но он уже победил правительство в Вашингтоне. Пусть начнутся теперь взаимные обвинения и тыкания пальцами. Если Вьетнам считать показательным, то "игра в виноватых" вокруг Афганистана может сотрясать политику США еще долгие десятилетия.



Комментарии американских читателей



kellygreenii



Они не победили нас. Они просто пережили нас, потому что цели войны, помимо уничтожения "Аль-Каиды", никогда не были реалистичными или достижимыми.



Мы никогда не собирались превратить Афганистан, подобно Вьетнаму, в стабильную демократию, потому что большинство (пуштуны) не хотели этого, не было инфраструктуры для поддержки демократической идеи, и мы никогда не собирались умиротворять регион, который находился в непрерывном состоянии войны почти полвека.



Вот что происходит, когда вы пытаетесь использовать вооруженные силы для достижения нереалистичных политических целей.



Pogo Was Right



Я всегда считал и до сих пор придерживаюсь мнения, что наша миссия с самого была неправильной.



Основное внимание следовало сосредоточить на том, чтобы рассматривать "Аль-Каиду" как преступную террористическую организацию и преследовать ее, а не начинать глобальную "войну с террором" на следующий день после 11 сентября.



С самого начала наше внимание было сосредоточено на подавлении талибов. Мы должны были либо оккупировать страну и управлять ею самостоятельно, как только мы победим Талибан, либо немедленно заняться строительством нации.



"Война с террором" маскировала агрессивную политику смены режимов в мире и превентивных войн, проводившуюся Бушем и компанией, которая выходила далеко за рамки миссии по привлечению к ответственности "Аль-Каиды" за теракты 11 сентября.



Если бы мы сосредоточились только на "Аль-Каиде", то как сама наша политика, так и продолжительность войны в Афганистане были бы совсем другими.



И, я считаю, мы действовали бы гораздо успешнее.



Alexis De Toque



Мы были неправы, вторгаясь в Афганистан. Мы вполне могли нацелиться только на "Аль-Каиду", прогнать ее и уйти.



Наша многолетняя оккупация Афганистана не принесла пользу никому. Как и в случае с Ираком, война в Афганистане стала воплощением наивности неоконсерваторов.



У нас было столько международной доброй воли после 11 сентября, что мы могли бы направить ее на великие дела и оставить мир в большей безопасности. Вместо этого мы потратили свои силы на несбыточные мечты неоконсерваторов в двух десятилетиях авантюризма, не получив практически никакой стратегической выгоды.



Рамсфельд умер слишком рано, чтобы не стать свидетелем полного и вопиющего провала своих махинаций.



David 261b



Эта статья отражает и продолжает все те нелепые ожидания, которые были связаны с нашей интервенцией в Афганистан. США должны были только отомстить Талибану (за поддержку "Аль-Каиды") и самой "Аль-Каиде" (за 11 сентября). Исполнив свой акт ответной мести, мы должны были покинуть Афганистан с обещанием боевикам нанести по ним еще больший удар, если они снова нападут на США. Все, что стало больше этого, было пустой тратой нашей крови и денег.



Reno Blue



Джордж Буш, Дик Чейни и Дональд Рамсфельд проиграли войну в Афганистане, когда не вывели наши войска после разгрома "Аль-Каиды". Они позволили нам оказаться втянутыми в бесконечную межплеменную войну в этой стране. Когда вы начинаете войну без стратегии выхода, вы получаете 20 лет сражений с людьми, которые воевали в Афганистане в течение нескольких поколений до нашего прибытия, и будут сражаться в течение нескольких поколений после того, как мы уйдем. Я ветеран, и моим братьям и сестрам давно пора было вернуться домой. Республиканцы хотят попытаться провести рекламный ход у ворот Бенгази, но он пройдет так же, как и баннер "Миссия выполнена".



Philip M.Grice



Так же, как в Корее и Вьетнаме, это была война, которую Соединенные Штаты не должны были вести и не могли выиграть. Практически невозможно навязать политическую систему племенной культуре. Попытки сделать это против воли народа страны, который возмущается вашим присутствием, обречены на провал.



11 сентября 2001 года Усама бен Ладен убил 3000 американцев. Он и его последователи возмущались американскими военными, живущими в Саудовской Аравии на базах, где они не соблюдали исламские каноны. Их стремление убрать войска США из Саудовской Аравии и привело к 11 сентября.



Сколько американцев в армии США погибло в результате попыток невежественных политиков нанести ответный удар? В основном это политики, которые никогда не носили военной формы и даже не выезжали за границу.



На мой взгляд, это делает этих политиков военными преступниками. В глазах многих саудовцев и пуштунов в арабских государствах Усама бен Ладен был борцом за свободу в той же мере, в какой американцы считают борцом за свободу Джорджа Вашингтона. Подумайте об этом.



Gerrynofishing



Конечно, мы проиграли, и я счастлив этим. Я всегда говорил "нет" Вьетнаму. ВЫ должны были сказать нет Афганистану и Ираку. Вы боролись не за нас или за свободу. Вы были всего лишь лоббистами, сражающимися за капиталистических поставщиков товаров военного назначения.



South Halsted



Мы должны были вывести наши войска из Афганистана после того, как лидеры "Аль-Каиды" сбежали из Тора-Бора. После этого никто в здравом уме и с достаточным знанием истории Афганистана не мог поверить, что размещение тысяч американских солдат в стране было разумной военной стратегией. Стоило ли Соединенным Штатам меняться местами с Советским Союзом, Британией и даже с монголами и ожидать другого результата? Ответ должен был быть "Нет".



За 20 лет самые могущественная военная сила на планете не смогла победить людей, вооруженных автоматами АК-47, самодельными бомбами и сандалиями. Самые яркие воспоминания о военном вмешательстве США в Афганистан - это то, что по нашим войскам стреляли, когда мы проезжали мимо; что F-15 был вызван для того, чтобы сбросить бомбы на одного-единственного снайпера Талибана, которого не смог победить целый взвод наших войск. Наши солдаты вторгались в дома афганцев ночью. У американских военных было 20 лет, чтобы научиться сражаться и побеждать в Афганистане, но они потерпели поражение. И этот результат никого не должен удивлять.



Буш, Обама и Трамп несут ответственность за поражение в Афганистане, но это была борьба, которую мы никогда не должны были вести крупными обычными силами. Позор нам за то, что тысячи и тысячи наших солдат прошли через кампанию в Афганистане. Конечно, никогда не будет установлена правда, никогда не будет расследования в Конгрессе самого длительного военного провала в истории США, и ничто не помешает нам сделать это снова где-нибудь еще. Мы стали глупыми, самодовольными, обманутыми и слабыми людьми, и мы можем ожидать, что в ближайшие десятилетия нас обгонят в военном и экономическом отношении. И мы этого заслужили.



Native Earthling



Я виню всех идиотов, которые до неприличия требовали вторжения и оккупации страны - не задумываясь о том, что будет дальше.



И первое место в этом списке до неприличия голодных до войны идиотов занимаешь - ТЫ - Макс Бут.



Я хорошо помню твои воинственные тирады 2002 года.



Тебе должно быть стыдно сейчас играть роль мудреца и компетентного советника.



Ты на самом деле совсем не такой.



JediMindTrick17



В течение всех этих последних 20 лет Китай побеждал, не воюя, а Америка воевала, не побеждая. Ну что же, значит, так и будет впредь!



Lyrical1



Если серьезно, то Афганистан был потерян для нас в тот день, когда туда вошли американские войска. Нам не удалось усвоить урок Вьетнама, поэтому мы повторили нашу ошибку в Афганистане - стране, которую проиграла Англия, стране, которая победила русских, а теперь победила и американцев.



Мы не можем заставить другие страны хотеть чего-то, за что они не будут или не могут сражаться. Их люди видели в нас захватчиков, и теперь, когда мы уходим, Талибан захватит власть. Мы пожертвовали им миллиарды долларов за эти годы плюс жизни наших убитых и раненых, и мы уезжаем ни с чем, кроме сожаления. Нет смысла оглядываться назад, если мы отказываемся чему-либо учиться, оглядываясь назад.



mautio



Вы нащупали нить. Британская империя практически уничтожила все захваченные ею культуры. Затем Америка заменила британцев и сделала то же самое, считая себя богом на Земле. США продолжили разрушать многие культуры из-за нефти, власти и богатства.



America_IS_Great



К сожалению, настоящий виновник - это наш бездонный аппетит к героину и морфию - более 90% которого афганцы с удовольствием выращивают и распространяют в США и Европе. Что еще хуже, за последние 20 лет они сделали это, используя часть тех миллиардов долларов, которые мы дали им в рамках помощи, и использовали часть из них для вооружения талибов, которые убивали НАШИХ солдат! Есть лучшие способы покончить жизнь самоубийством, чем оказание помощи и поддержки афганцам.



e normus



На самом деле единственная война, которую мы действительно выиграли со времен Второй мировой войны, была в Гренаде, стране с населением в 100 000 человек.



Тот факт, что мы тратим на вооружения столько, что не можем позаботиться о наших людях и нашей инфраструктуре, должен быть достаточной причиной, чтобы остановить наш военный авантюризм и интервенционизм.



Еще одна веская причина, по которой мы должны прекратить вести войны по всему миру, заключается в том, что мы явно не очень это умеем.



Nickotime



Нет, талибы нас не победили. Мы никогда не собирались ничего "выигрывать", потому что "выигрывать" было нечего.



Мы ушли не из-за талибов, а они никогда не представляли угрозы для Америки.



НЕОКОНЫ вроде Макса, эти больные люди - вот истинная угроза Америке.



Это неоконсерваторы послали нас в Афганистан и Ирак



Они больше не имеют права говорить о нашей внешней политике.



Achipandaputt



Уже начались эти разборки: "Кто виноват в нашем проигрыше в Афганистане?"



А кто еще проигрывал в Афганистане?



Британцы.



Русские.



Дик Чейни, Дональд Рамсфельд и Пол Вулфовиц.



bobritter



Глупое мнение Бута. Тут и спорить нечего. Афганистан всегда был непобедим для чужаков: для Великобритании, для Советского Союза, для нас. И 10, и 20 и 30 лет назад, и вообще всегда. Это "могила империй". Макс Бут либо ничего не знает, либо ему не о чем больше писать!



____________________________



* - террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ред.



** - террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ред.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.



Оригинал публикации: Opinion: The Taliban defeated America. Let the blame game begin.Опубликовано 12/07/2021 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626250020

