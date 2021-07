Талибы расстреливают сдавшихся афганских коммандос, - залепуха (или нет?) от CNN

11:12 14.07.2021

видео тут -

https://inosmi.ru/military/20210713/250104987.html



Из Афганистана приходит противоречивая информация о судьбе спецназовцев, попавших в плен к талибам. Согласно одним сведениями, более 20 солдат были цинично расстреляны, сами боевики заявляют, что появившееся в Сети видео - фальшивка и попытка официального Кабула напугать население жестокостью талибов.

CNN (США): боевики "Талибана"* казнили 22 афганских спецназовца, когда те попытались сдаться



Тим Листер (Tim Lister), Anna Coren (Анна Корен), Sandi Sidhu (Санди Сидху)

Давлат Абад, (Афганистан) - За кадром четкого, но прыгающего видео слышны слова: "Сдавайтесь, коммандос, сдавайтесь". Из здания выходят несколько безоружных человек. Раздается стрельба. По меньшей около десяти мужчин расстреляли под крики "Аллах акбар", что означает "Бог велик".



Жертвы были членами афганского подразделения специального назначения: их палачи - талибы. Массовое убийство произошли 16 июня в городе Давлат-Абад в провинции Фарьяб, недалеко от границы Афганистана с Туркменией.



Си-эн-Эн получила и проверила несколько видеозаписей инцидента и поговорила со свидетелями. На видео тела коммандос, разбросанные по открытой площадке. По словам очевидцев, после ожесточенного боя за удержание города у коммандос закончились боеприпасы, и они были окружены боевиками "Талибана" (* запрещенная в России организация - прим. ред.).



На одном видео продолжительностью около 45 секунд можно услышать, как прохожий говорит на пушту, местном языке: "Не стреляйте в них, не стреляйте в них, я прошу вас не стрелять в них." Затем свидетель спрашивает: "Как вы, пуштуны, убиваете афганцев?" Пуштуны являются основной этнической группой в Афганистане. В конце видео другой голос за кадром говорит: "Снимите с них все." В другом видео слышно, как мужчина говорит: "Расстегните его бронежилет." Видно, как один боец снимает снаряжение с тела одного из спецназовцев.



Красный Крест подтвердил гибель 22 спецназовцев. Убийство солдат резко контрастирует с усилиями талибов показать, что они принимают капитуляцию солдат и, в некоторых случаях, платят им за то, чтобы они возвращались домой, поскольку они добиваются территориальных завоеваний по всему Афганистану.

Талибы опубликовали видео через три дня после боевых действий в Давлат-Абаде, на котором запечатлен захват военных грузовиков и оружия. На видео утверждалось, что это "вашингтонские охранники, специально обученный спецназ, который преследовал талибов в Давлат-Абаде, Фарьяб, были захвачены талибами живыми, разоружены и закованы в наручники".



Талибы заявили CNN, что видеозаписи, на которых запечатлены расстрелянные спецназовцы, являются фальшивкой и правительственной пропагандой, призванной побудить людей не сдаваться. Представитель талибов заявил, что они все еще удерживают 24 спецназовцев, которые были захвачены в провинции Фарьяб, но не представили никаких доказательств.



Министерство обороны Афганистана отрицало, что талибы удерживали коммандос, и сообщило CNN, что они были убиты.



Оригинал публикации: Taliban fighters execute 22 Afghan commandos as they try to surrenderОпубликовано 13/07/2021