Ева и Менисова - первые казашки на обложке Vogue

12:14 14.07.2021

"Гордимся, что мы первые казашки в Vogue". Модели попали на обложку мирового глянца



Айжан Тугельбаева



Модели из Казахстана Зарина Ева и Кристина Менисова попали на обложку мексиканского журнала Vogue, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Фотосессия проходила в Лос-Анджелесе с известным фотографом Дэннисом Леопольдом, работающим с моделями и звездами мирового уровня. А стилистом был приглашен Филипп Утер, выступающий главным визажистом на международных кинофестивалях в Каннах, Венеции и других.



"Команда была волшебная. Незабываемый опыт. Все топовые профессионалы мирового масштаба. Попасть на обложку Vogue всегда было мечтой. Впервые на обложку попали казашки. Это такая большая честь, представлять свою страну. Такое чувство, что 2021 - год казахстанцев, очень много наших соотечественников достигают успеха в разных сферах. Очень горжусь этим. Нас выбрали не только из-за внешности, но из-за харизмы, за достижения, за индивидуальность. Журналу Vogue всегда была важна личность, индивидуальность, изюминка. Хотя я думаю, это секрет успеха в любой сфере", - поделилась Зарина Ева.



Зарина и Кристина проживают в данный момент в Лос-Анджелесе, где сотрудничают с известными американскими, европейскими брендами и покоряют мировой подиум.



Ранее фотографии Зарины и Евы попадали на обложки журналов Maxim (Франция и Бельгия), L"Officiel, Elle, Glamour. Зарина сейчас учится в Нью-Йоркской киноакадемии на киноактрису. Сейчас готовится к важным съемкам в Лос-Анджелесе.



Девушка принимала участие в неделе моды в Нью-Йорке, Swim Week в Майами. Представляла Казахстан на международном конкурсе красоты в Сеуле, где заняла титул первой вице-мисс World Beauty Queen. Успела сняться в таких отечественных картинах, как "Уроки казахского" режиссера Ермека Шинарбаева, "Томирис" Акана Сатаева, "Бизнесмены" Акана Сатаева, "Казак хандыгы. Алтын Так" Рустема Абрашева.



"Сейчас каноны красоты сдвигаются. Ценности тоже поменялись. Мир открыт и восприимчив. Не достаточно просто иметь привлекательную внешность и красивую фигуру. Важны внутренние ценности, достижения, харизма и важна ты как личность", - отметила Зарина.



Кристина Менисова переехала в США из Алматы пять лет назад. Она уже успела поработать с такими американскими и мировыми брендами, как Michael NGO, Fashionnova, PrettyLittleThing, Michael Costello, Roberto Cavalli, Jovani Dresses. Не так давно попала на обложку популярного издания ELLE Arabia.



Девушка участвовала в показах на неделях моды в Лос-Анджелесе и Майами. Кроме того, Кристина снималась в клипе на песню Ibiza у популярного американского рэпера Tyga.