РосБлогер Мамедов созывает школоту на провокационные флеш-мобы в Ташкенте

16:26 14.07.2021

Алишер Кадыров назвал вчерашние события в Ташкенте провокацией



Лидер политической партии "Миллий тикланиш", депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров прокомментировал события, произошедшие вчера в Ташкенте.



Напомним, что российский блогер Субхан Мамедов пригласил своих ташкентских подписчиков встретиться на сквере и пообещал, что раздаст денежные подарки. За два часа у памятника Амиру Темуру собралась толпа в 150-200 человек. Молодых людей пришлось разгонять сотрудникам правоохранительных органов.



Толпа молодежи пришла в центр Ташкента за деньгами российского блогера. Видео и комментарии

"Это провокация. Кто-то проверил, сколько людей можно собрать, раздавая деньги. Мы тоже узнали, сколько человек могут сознательно или неосознанно забыть за деньги про государство, честь и достоинство", - заявил Алишер Кадыров.



"Такие "игрушки" существовали раньше, существуют до сих пор и будут существовать, - считает депутат. – Пора сделать выводы. Если система воспитания и образования не подготовит новое поколение умных и думающих людей, наше развитие будет под угрозой".



До этого Алишер Кадыров охарактеризовал как оскорбление и провокацию поднятие флага СССР на концерте, прошедшем 1 мая в Ташкенте, а также назвал "провокационным митингом гомосексуалистов" нападение 20-25 человек на парня и девушку, произошедшее в районе сквера в конце марта.



Ранее действия блогера жестко раскритиковал Комил Алламжонов, заявив, что следует дать им правовую оценку. "Никакая страна не должна терпеть нарушение закона на своей территории, в том числе и от иностранцев, да еще провожать их с почетом восвояси", - сказал он.



Анна НИМ.