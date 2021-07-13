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|Скончался Руслан Мубаракшин - гендир Чирчикского трансформаторного завода
19:35 14.07.2021
Скончался почетный работник энергетики Узбекистана Руслан Мубаракшин
На 59-ом году жизни скончался Руслан Мубаракшин, в разные годы работавший первым зампредседателя "Узбекэнерго" и главой предприятия "Тепловые электрические станции".
Сегодня, 19:50 Общество
На 59-ом году жизни скончался Руслан Газизович Мубаракшин, почетный работник энергетики Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Руслан Мубаракшин родился в 1962 году. Трудовую деятельность начал в 1985 году электромонтером в объединенном диспетчерском центре "Энергия". С 2001 по 2017 год занимал различные должности в компании "Узбекэнерго" и его дочерних компаниях, в 2017-2019 годах работал первым заместителем председателя правления "Узбекэнерго" по производству.
В 2019-2021 годах занимал пост председателя правления предприятия "Тепловые электрические станции", с февраля 2021 года по настоящее время работал генеральным директором Чирчикского трансформаторного завода.
Минэнерго выразило соболезнования родным и близким Руслана Мубаракшина.