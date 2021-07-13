В Москве оперативно изловили 42 участников мигрантского кыргызо-таджикского побоища

19:44 14.07.2021

Суд арестовал 42 человека за причастность к массовой драке мигрантов в Москве

Антон Демидов



Суд в Москве заключил под стражу 42 участников драки между мигрантами в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда.



В пресс-службе рассказали, что им был назначен административный арест сроком на 15 суток.



Там добавили, что протоколы в отношении этих 42 задержанных были составлены по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры").



12 июля стало известно, что на юго-востоке Москвы у метро "Кузьминки" произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней приняли участие почти 200 человек. Полиция задержала более 90 участников потасовки, они были доставлены в отделения МВД. По ряду данных, причиной столкновения стал конфликт между таджиками и киргизами - вызвать его могла и личная неприязнь, и пограничный конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией.