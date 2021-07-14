Раскрыты секреты переворота в Турции 15 июля 2016 года, - А.Асалыоглу

19:55 14.07.2021

Подробности из турецких социальных сетей

Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер, замешанный в многочисленных операциях, проведенных с ведома правительства ПСР, в своем новом видеообращении заявил о том, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу во время попытки переворота 15 июля 2016 г. передал в автомобиль, принадлежащий Молодежному крылу ПСР, не зарегистрированное в государственном инвентаризационном реестре оружие для раздачи гражданским лицам.



В этом видео Пекер рассказал о месте погрузки, пункте назначения и транспорте, на котором перевозилось оружие марки "Калашников". Пекер рассказал, что в машине, в которой перевозилось оружие, также находились председатель молодежного крыла ПСР района Эсенйурт Абдулсебур Соганлы и сотрудник министерства внутренних дел Ахмет Онай, а при передаче оружия присутствовали председатель молодежного крыла ПСР Стамбула Таха Айхан и его помощник, в настоящее время председатель молодежного крыла ПСР Стамбула Осман Томакин. Эти разъяснения помогут раскрыть некоторые загадочные детали, связанные с организацией переворота.



Со слов Пекера, министр внутренних дел Сулейман Сойлу раздал "незарегистрированные" автоматы Калашникова неизвестным гражданским лицам по указанию маргинальной группы, которая обещала сделать его "президентом" после государственного переворота 15 июля.



Ниже приведены слова Пекера:



@sedat_peker: Дорогие друзья, я опубликовал серию твитов, в которых рассказал о муниципалитете Эсенйурт. Здесь моей целью является поведать о том, что муниципалитет района Эсенйурт использовался в качестве центральной базы, где сконцентрировались силы, задумавшие сделать президентом Сулеймана Нарядного (министра внутренних дел Сулеймана Сойлу).



@sedat_peker: Сулейман Сойлу и группировка, которая хотела сделать его президентом, использовала этот недавно созданный округ в качестве источника финансирования, и отсюда они координировали свои грязные дела, о которых я расскажу чуть позже. Все крупные проекты выполнялись холдингом Бахаш и двумя отдельными строительными компаниями.



"Пока добрая половина наших несчастных граждан гадает, повысится ли размер минимальной заработной платы, эта воровская структура выкачивает из этого недавно созданного округа миллиарды долларов, набивая ими свои карманы. Они даже трусы себе покупают на государственные деньги.

Мои дорогие друзья, если наша страна подвергнется опасности и нужно будет организовать гражданское население на национальное противостояние, задача по формированию гражданского сопротивления путем раздачи оружия людям возложена на департамент специальных боевых действий… Мы подошли к самой важной части моего сообщения.

Пока по всей стране проводились дежурства по поддержанию демократии (во время переворота) 15 июля, в первую неделю августа на белом автомобиле Renault Fluence, зарегистрированном на холдинг "Озйуртлар" и переданном Экремом Гекчекером, в темный переулок за площадью Республики округа Эсенйурт (за гостиницей DAP) были доставлены автоматы Калашникова…

и были переданы Осману Томакину, заместителю председателя молодежного крыла ПСР Стамбула Таха Айхана (Осман Томакин приехал принимать оружие на черном Passat). Этот автомобиль был выделен председателю регионального молодежного крыла ПСР, таким образом удалось избежать непредвиденной остановки автомобиля полицейскими.

В настоящее время Осман Томакин является председателем молодежного крыла ПСР Стамбула. Ящик с оружием выехал из округа Эсенйурт около 23:30. В автомобиле, перевозившем оружие, находились председатель молодежного крыла ПСР района Эсенйурт Абдулсебур Соганлы и сотрудник министерства внутренних дел Ахмет Онай.

Этому человеку я купил и подарил машину по случаю присуждения ему звания ветерана. К нему с особым трепетом относится и наш уважаемый президент. Около 01:00 оружие погрузили в черный Passat, ожидавший в пустом переулке рядом с церковью Святого Стефана в районе Балат, известной также как железная церковь.

Занимавший в тот период должность председателя молодежного крыла ПСР Таха Айхан в настоящее время возглавляет молодежные отделения Организации исламского сотрудничества. Сулейман Нарядный, это переданное оружие не числится в инвентаризационных реестрах департамента специальных боевых действий. Оно не зарегистрировано ни в одном официальном государственном учреждении.

В тот период ты работал в министерстве социальной работы и безопасности. 15 июля, когда все играли в героев и когда здание TRT подверглось нападению, вокруг было много мирных жителей, и все с автоматами Калашникова. Это оружие также не зарегистрировано в государственных инвентаризационных реестрах.

Как я уже отметил ранее, ни одна единица оружия, раздачу которого ты координировал, не зарегистрирована в государственных инвентаризационных реестрах. Для чего вы вместе со стоящей за тобой сомнительной организацией, планировавшей сделать тебя президентом, продолжили раздавать это оружие и после 15 июля? Если что, задача раздачи оружия в случае необходимости возложена на департамент специальных боевых действий.

Я даю тебе шанс, если ты докажешь, что я лгу, я соглашусь с тем, что все, о чем я рассказал до этого дня, было сказано впустую. Обнародуйте общественности HTS записи этих людей, чьи имена я назвал, а также записи телефонных переговоров по мобильной связи за тот день.

Самой большой частью цели по разжиганию национальных и религиозных чувств людей и развязыванию гражданской войны является это оружие, розданное после 15 июля по твоему приказу из-под полы многим структурам".

Вурал Эргюль, адвокат бывшего регионального командира жандармерии Аданы Хамзы Джелепоглу, остановившего направлявшиеся в Сирию фуры MİT (Национальной разведывательной организации Турции), в своем аккаунте в Twitter обратил внимание на важный момент и задал вопрос: "Сколько людей было убито из этого оружия ночью 15 июля?".



@VuralErgul: "Объявили, что в результате событий 15 июля погибли 249 человек. Однако оказалось, что большинству погибших в ту ночь не была произведена процедура вскрытия, а если и была произведена, то не удалось обнаружить этих отчетов. До сих пор неизвестно, из какого оружия были застрелены большинство погибших".



Депутат Рабочей партии Турции Ахмет Шик публикует следующий комментарий в связи с заявлениями Седата Пекера относительно событий 15 июля:



@sahmetsahmet: "Конечно, мы не думали, что когда они имеют дело с мафиозной властью, то они без оружия. Теперь, после того, как открыто заявили об именах, датах и записях мест как одном из самых обсуждаемых заявлений относительно переворота 15 июля 2016 г., все стало более понятным".



14 июля 2021

Ариф Асалыоглу