Интересы Пекина в Центральной Азии схлестнутся с турецкими, - В.Панфилова

20:54 14.07.2021

14.07.21



В регион могут прийти частные военные компании Китая

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Эмомали Рахмон в транзите власти помимо всего рассчитывает и на лояльность Поднебесной.

Китай гарантировал Туркменистану и Таджикистану "традиционную и нетрадиционную" защиту государственной безопасности. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах в Ашхабаде и Душанбе. О поддержке Пекина он скажет и в Ташкенте, куда 15 июля прибывает с двухдневным визитом. Китай беспокоит возможная переориентация стран Центральной Азии на Турцию, которая усилила активность в регионе и претендует на роль модератора во внутриафганских процессах. Это вызывает обеспокоенность Китая.

Китай намерен защищать заранее завоеванные позиции в Центральной Азии – таков лейтмотив повестки пребывания Ван И в Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане. Если Душанбе подтвердил стратегический курс на Китай, поскольку вопрос поддержки власти, начинающей процесс транзита, очень важен, то Ашхабад не дал конкретного ответа на вопрос, к каким внешним силам могут обратиться туркменские власти, например, при рейдах боевиков из Афганистана к мегаместорождению "Галкыныш", газ которого планировалось поставлять в Афганистан, Пакистан и Индию по газопроводу TAPI. Понятно, что пока в Афганистане идет война, о строительстве TAPI можно забыть. Но можно и начать торговаться насчет охраны месторождения и трассы TAPI. Не случайно вдоль трассы TAPI осели группировки радикальных движений. "Ключевой вопрос, куда в итоге пойдет газ с месторождения "Галкыныш" – в сторону Китая, на что он рассчитывает, или на Запад, через Транскаспийский трубопровод, который всеми силами сейчас лоббирует и проталкивает Анкара, далее через Азербайджан, Грузию и в конечном итоге в Турцию и на Европу, – это большой вопрос, который волнует и китайцев, и турок, и он является если не фактором, то очень серьезным последствием афганского конфликта и грозит вылиться в самостоятельную геополитическую игру, в которой Туркменистану уготована роль далеко не ее субъекта", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков.



По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, идет большая игра, под которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает ставку на Среднюю Азию. В противном случае зачем Эрдогану понадобился Тюркский совет и зачем прилагается так много сил, чтобы затащить в этот союз Туркменистан? Кто будет распоряжаться туркменским газом: Китай или через Турцию Европа, – вопрос пока открыт. "А может, это является одним из факторов и афганского конфликта, чем черт не шутит... может, и катарцы проплатили всю эту комбинацию, чтобы увести туркменский газ в сторону от премиальных рынков Азии", – считает Сатановский. Или как вариант, по его мнению, чтобы в Туркменистане начался хаос, и руководство забыло бы о продажах газа.



"Гипотетическая опасность вторжения каких-то мелких террористических мобильных банд на территорию Туркменистана оценивается Китаем как весьма высокая. Ранее уже говорилось, что реставрация "Талибан" (движение запрещено в РФ), которая идет ударными темпами, это якобы западный проект, нацеленный на создание проблем Китаю и его инициативе "Один пояс – один путь". Для того чтобы создать проблемы Китаю, надо подорвать базу китайской внешней политики. А этой базой как раз и является инициатива "Один пояс – один путь". Поэтому напрашивается вывод: где проще всего и с максимальным эффектом можно создать проблему – на стыковочном узле, на точке входа, а это Центральная Азия", – сказал "НГ" руководитель отдела Средней Азии и Кавказа Института стран СНГ Андрей Грозин. По его мнению, помимо этого может быть создана угроза энергообеспечения Китая. Например, под ударом может оказаться газовое месторождение "Галкыныш". Во избежание неприятностей такого типа Китай может воспользоваться услугами своих частных военных компаний – ЧВК. Или не своих китайских, а нанятых.



Что касается Таджикистана, то в рамках транзита власти актуализируется тема просачивания на таджикскую территорию афганских беженцев. "Это западный проект по переселению своих коллаборантов, и он может реализовываться явочным порядком, по факту, без одобрения. Китаю это не нужно, ему вообще не нужно проникновение западного влияния. Многие рассматривают Таджикистан как де-факто протекторат Китая. Поэтому Китаю необходимо защищать свое присутствие и интересы в Таджикистане. А это не только долги, которые набрал Рахмон, но и позиции, которые китайские корпорации занимают, например, в горно-металлургическом секторе республики – 80–90% всех золотодобычи республики находится в руках Китая", – отметил Грозин.