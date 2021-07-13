Милые люди. Глава КырЦИК обвинила депутатов в идиотизме, они ее - в беспринципности и коварстве

21:02 14.07.2021

Хамелеоны в политической среде приводят к большим проблемам, сказал депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") 14 июля на заседании Жогорку Кенеша.



Он отметил, что перед выборами 2020 года глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова была одной из тех, кто протащил норму об избирательном пороге в 7%, используя в кулуарах свои возможности.



Депутат считает, что ЦИК занимается дискредитацией партий, тем самым, прикрывая свои недостатки.



"Население с 2017 года недовольно из-за проведения нечестных выборов. Чрезмерное злоупотребление административным ресурсом было в 2017 году на выборах. Тогда ЦИК спрятал голову и бездействовал. В 2020 году также две партии использовали деньги и админресурс. Вы и тогда не принимали решения, а сейчас дискредитацию партий ведете. Конечно, у партий тоже есть вина. Но большая вина за все выборы с 2016 года…не приняли во внимание жалобы из-за политических интересов и карьерного интереса молчали. А сегодня всю вину возлагаем только на одну сторону", - сказал Жеенчороев.



Депутат отметил, что Шайлдабекова накануне в интервью сообщила, что партии в Жогорку Кенеша дискредитировали себя и депутаты не понимают смысл своей работы. "Человек, который на протяжении 7 лет работал с нами, поменял свой окрас [мнение] и теперь наезжает на нас. Это невоспитанность, неэтично. Можно было не говорить это, все мы здесь знаем, кто есть кто. Вину тоже нужно уметь признавать, а не сваливать ее только на одну сторону и говорить, что сам чистый. Нужно быть далеким от этого. Должно быть стыдно", - обратился он к председателю ЦИК.



Шайлдабекова призвала депутата воздержаться от распространения недостоверной информации. Интервью такого содержания не давала, сказала она.



"А то, что я якобы кулуарными методами воспрепятствовала прохождению 5% [законопроект об избирательном залоге], неправда. Если вы помните, Жогорку Кенеш вообще не голосовал по 3% и 5%. В ЖК в полном цикле был рассмотрен законопроект о 7%, и я его поддерживала. Потому что 7% это лучше, чем 9%", - напомнила глава ЦИК.



"Я просто напоминаю вам об этом. Никто не забыл. Примите во внимание свои тезисы, когда делаете заявления", - ответил депутат.



"Вы распространяете ложную информацию", - сказала Шайлдабекова.



"Это вы ложные сведения распространяете. Я распечатаю ваше интервью. Не надо отказываться от своих слов, которые вы говорили 4 дня тому назад", - обратился Жеенчороев кней.



Последний месяц никакого интервью не давала, отметила глава ЦИК.



Не надо обманывать, сказал Жеенчороев и озвучил заголовок новости "Партии в ЖК дискредитировали сами себя".



"Я не отвечаю за интерпретацию в СМИ того, что я говорю. Я это говорю, может быть, в одном ключе, СМИ может пишут в другом ключе. Поэтому не надо ссылаться..." - начала объясняться Шайлдабекова, но депутат призвал ее опровергнуть свои слова.



Глава ЦИК сообщила, что не отказывается от своих слов. А что не так что ли, спросила она депутата.



"Не так. Я думаю, что ЦИК коррумпирован и политически коррумпирован", - заявил Жеенчороев.



"На общественных слушаниях партии говорили о том, как у них внутри решаются вопросы выдвижения кандидатов. Поверьте, ничего больше добавлять не надо было, чтобы иметь такое мнение", - сказала Шайлдабекова.