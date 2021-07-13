В Узбекистане люди облили бензином сотрудников Бюро принудительного исполнения и пытались поджечь

21:05 14.07.2021

В Узбекистане люди облили бензином сотрудников Бюро принудительного исполнения и пытались поджечь

Узбекистан, происшествия 20:36, 14 июля 2021 Просмотров: 4465



В Кашкадарьинской области граждане облили сотрудников Бюро принудительного исполнения бензином и пытались их поджечь. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.



В социальных сетях распространилось видео конфликта между жителями и сотрудниками БПИ.



Как cообщает ведомство, согласно исполнительному листу Чиракчинского межрайонного суда по гражданским делам на земельном участке, принадлежащего гражданину Н.М., находятся постройки из 6-комнат. Часть земельного участка подлежит принудительному сносу.



Гражданину Н.У. было дано пятнадцать дней со дня возбуждения исполнительного производства для добровольного выполнения требований исполнительного листа. Но он отказался от исполнения приговора.



"9 июля представители соответствующих органов власти выехали в Яккабагский район для обсуждения принудительного сноса здания. Гражданин Н.У., его жена, сын и близкие родственники активно выступили против исполнения судебного решения", - говорится в сообщении. Как отмечается, они облили форму государственных исполнителей и сотрудников УВД бензином и попытались их поджечь.



Районная прокуратура выносит решение по правомерности действий участников инцидента.

Ранее сообщалось о нескольких случаях самоподжогов в Узбекистане, когда люди поджигали себя в знак протеста против действий сотрудников БПИ. Так, в Намангане 29 сентября 2020 года облила бензином и подожгла себя 35-летняя Г. Дадабаева, которую вместе с семьей выселяли из дома сотрудники Бюро принудительного исполнения. Через день женщина скончалась от полученных ожогов в больнице.