Гей-парад расколол Грузию надвое: запахло сменой власти, - "МК"

21:13 14.07.2021

В Тбилиси воюют все со всеми



Грузию опять лихорадит. Митинги, драки, потасовки, жестокость полиции, избитые журналисты и депутаты. Беспорядки происходят везде: на улицах, у партийных офисов, в фойе парламента, в самом зале заседаний… У политологов голова идет кругом: кто, с кем, почему и во имя чего опять воюет в маленькой, но гордой республике? Но уже появились первые жертвы: скончался избитый полицией оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. В связи с этим оппозиция и журналисты требуют отставки правительства.



В Тбилиси воюют все со всеми



Полиция, впрочем, утверждает, что причиной смерти Лашкарава стала передозировка наркотиков. Но кому это уже интересно. В среду, 14 июля, четыре грузинские телекомпании – "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа в знак протеста против избиения журналистов и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Вместо выпусков новостей, ток-шоу и других программ эти каналы транслируют на черном фоне список из 53 журналистов, которые пострадали во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.



Напомним, 5 июля ЛГБТ-сообщество Грузии планировало провести в Тбилиси "Марш достоинства", то есть гей-парад. Подобное мероприятие проводилось в Грузии впервые, и задолго до указанной даты вызвало немалый ажиотаж у сторонников "традиционных ценностей", которых в стране по-прежнему большинство, несмотря на выбранный ею "проевропейский" вектор развития. Грузия – страна православная, патриархальная, и глава Грузинской Православной Церкви является безусловным духовным лидером нации.



Участники гей-парада "забили стрелку" 5 июля у метро Руставели, а само шествие должно было состояться вечером. Но не состоялось. Это оказалось физически невозможно, так как уже днем весь проспект Руставели был заполнен сторонниками традиционных ценностей из организации "Союз православных родителей", движения "Грузинская идея" и "Альянса патриотов Грузии". После того, как полиция предупредила, что не сможет обеспечить безопасность участников шествия, организаторы заявили об отмене акции.



Однако эта победа лишь разгорячила традиционалистов, которые сначала разгромили палаточный городок сторонников экс-президента Саакашвили, разбитый у здания парламента, затем офис организации ЛГБТ-сообщества "Тбилиси-прайд", которая была инициатором предполагаемого гей-парада. Попутно православные активисты избивали подвернувшихся под руку журналистов, в результате чего пострадали 53 сотрудника СМИ, в том числе и умерший позднее оператор. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили обвинил в происходящем "реваншистские силы во главе с Саакашвили", которые, по его мнению, все это и организовали.



В последующие дни митинги и столкновения продолжились. Обстановка накалилась до предела, когда 11 июля избитый телеоператор Лашкарава был найден мертвым в своем доме. Эта смерть спровоцировала новую волну протестов.



Названа причина смерти избитого противниками ЛГБТ грузинского журналиста



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В воскресенье и понедельник состоялись массовые митинги у здания парламента с требованием отставки правительства. 12 июля журналисты и оппозиционеры ворвались в зал заседания парламента Грузии, где произошла массовая драка всех со всеми, в ходе которой пострадал основатель телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели. Оппозиция, оккупировав парламентскую трибуну, потребовала отставки правительства.



13 июля прошли похороны телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лашкаравы. Задержаны уже пятеро подозреваемых в его избиении, однако полиция продолжает утверждать, что он скончался от передозировки наркотиков.



- Конечно, очень плохо, что его избили, так нельзя было делать. – сказал "МК" соратник первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, член Грузинской Хельсинкской группы Заза Габедава. – Но он был выписан из больницы еще 8 июля. Существует видео, на котором Лашкарава заходит в аптеку, а потом идет домой, и заметно, что он уже что-то "принял". Хочу сказать, что сторонники ЛГБТ потерпели в Грузии поражение. В Грузии никогда не будет гей-парадов, это православное государство. Секс-меньшинства пусть делают, что хотят, у себя дома, но пропаганды с их стороны никто не допустит. Весь народ встал против них. Теперь им обрежут гранты, потому что они в Грузии ничего сделать не могут.



Между тем многие в Грузии сейчас вспоминают убийство другого журналиста – Георгия Саная, которое произошло осенью 2001 года и тоже вызвало волну протестов. Это событие стало началом конца власти Эдуарда Шеварднадзе, который через два года после этого был свергнут в ходе "революции роз", которой дирижировала телекомпания "Рустави-2", в которой трудился покойный Саная.



Марина Перевозкина