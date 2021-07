Найдены организаторы убийства президента Гаити

Что The Washington Post считает "политической дисфункцией"



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



11 июня вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала на пресс-конференции, что группа наемников, прибывших в Гаити для убийства президента Жовенеля Моиса, была нанята зарегистрированной в Майами охранной компанией CTU Security, принадлежащей стороннику Хуана Гуайдо Антонино Интриаго, венесуэльцу по происхождению, проживающему в Майами.



Эту информацию сообщило также агентство Associated Press. Родригес рассказала, что Интриаго не раз призывал в социальных сетях убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф сказал в интервью ABC News, что Жовенель Моис подвергся пыткам перед тем, как был убит, и пообещал привлечь к ответственности виновных. "Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили", – сказал Жозеф. "Мы захватили около двадцати из них. В настоящее время они находятся под стражей. И мы верим, мы твердо верим, что правосудие будет обеспечено".



Группа наемников-колумбийцев состояла из профессиональных военных, сообщает венесуэльская газета Pagina 12. Самый высокопоставленный из них – бывший полковник колумбийской армии Карлос Джованни Герреро Торрес. Среди задержанных наемников – один из опытных спецназовцев колумбийской армии Мануэль Гуарин, прошедший спецподготовку под руководством американских инструкторов. Бывшие коллеги опознали Гуарина, сидящего на полу в наручниках, прислонившись к стене, когда он вместе с другими предстал перед прессой.



Все захваченные наемники были хорошо подготовлены, ранее принимали участие в операциях против партизан. По данным местных властей, из 28 человек, участвовавших в нападении, двадцать задержаны, трое погибли и еще пятеро находятся на свободе. В Министерстве обороны Колумбии признали, что 13 отставных солдат колумбийской армии находятся в числе подозреваемых в убийстве президента Моиса, сообщает The New York Times. Газета представляет участников покушения на президента Гаити как обычных искателей легкой наживы.



В числе задержанных убийц двое граждан США – Джеймс Соледжес, 35 лет, и Джозеф Винсент, 55 лет. По словам гаитянского судьи Клемента Ноэля, который допрашивал их, Соледжес сказал, что они должны были арестовать Моиса, а не убить его. Эти оправдания напоминают обычные увертки преступников, пойманных с поличным.



"Нам, безусловно, известно об аресте двух граждан США, находящихся на Гаити, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – заявила заместитель официального представителя Госдепартамента США Джалина Портер.



"Это не первый случай, когда в Южной Флориде обнаруживаются связи с темными событиями в странах Латинской Америки", – отмечает Dominican Today. Именно через Майами осуществлялась подготовка операции "Гедеон" по убийству президента Венесуэлы Мадуро.



Полиция Гаити арестовала также гражданина США Эмманюэля Санона, 63-летнего врача. Его считают предполагаемым организатором убийства Жовенеля Моиса. Согласно версии гаитянской полиции, Санон прибыл в страну в июне на частном самолете с "политическими целями" в сопровождении наемников, которых он нанял в охранной компании CTU Security в Майами. The Miami Herald, которая расследовала связи убийства Моиса с Южной Флоридой, сообщает, что нет никаких публичных записей о том, что Санон имеет лицензию на медицинскую практику в этом штате, хотя он называет себя врачом.



"После убийства Жовенеля Моиса страна погрузилась в хаос… Растут опасения, что беспорядки на улицах и политические раздоры после теракта могут усугубить и без того худший кризис в стране за последние годы. Гаити страдают от политических интриг, бандитизма, кризиса общественного здравоохранения…" – пишет The New York Times.



Министр по выборам Гаити Матиас Пьер заявил изданию, что "страна уже столкнулась с большой проблемой с "городскими террористами", которые могут использовать возможность атаковать ключевую инфраструктуру в стране… Группа, которая финансировала наемников, хочет создать в стране хаос", – сказал он.



Правительство Гаити обратилось к государственному секретарю США Энтони Блинкену и ООН с просьбой "направить войска, чтобы помочь стабилизировать неспокойную карибскую страну и поддержать национальную полицию, защищать ключевую инфраструктуру, включая аэропорт, порты и газовые терминалы, а также помогать поддерживать безопасность во время выборов". На фоне скандала с участием американской ЧВК в убийстве президента Моиса США отказались вводить войска в Гаити, однако Белый дом заявил, что сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности будут направлены в Гаити для оказания помощи в расследовании убийства.



The Washington Post акцентирует внимание на "смертельной комбинации уличного насилия и коронавирусной инфекции" в Гаити. "Это создает идеальный шторм, потому что население ослабило бдительность, инфраструктура больничных коек для зараженных COVID-19 была сокращена… тысячи людей участвуют в столкновениях между соперничающими бандами и полицией в столице страны Порт-о-Пренсе", – пишет издание.



Политический обозреватель Саманта Марика, которую Дональд Трамп в 2020 году назвал "восходящей звездой" Республиканской партии, предположила наличие связи убийства Жовенеля Моиса и таинственной смерти президента Танзании Джона Магуфули в марте сего года. "Кому-то кажется странным, что президенты Гаити и Танзании были против ажиотажа COVID-19 и теперь мертвы…" – пишет Саманта Марика.



Президент Джон Магуфули, получивший звание магистра химии в Салфордском университете в Великобритании, отказывался вводить в стране локдаун и одобрял тех, кто не носит медицинские маски. Он объявил Танзанию "свободной от коронавируса" и назвал борьбу Танзании с COVID-19 войной, намекая на заговор Запада: "Либо империалисты подкупили лаборантов, либо те не компетентны". 10 марта 2021 года лидер оппозиции Танзании Тунду Лиссу заявил, что президент заразился коронавирусом и его госпитализировали в соседней Кении. Через неделю взбунтовавшийся против "пандемии" Магуфули умер.



Гаити – одна из немногих стран в мире, которая еще не развернула кампанию вакцинации от коронавируса, и единственная такая в Северной и Южной Америке. The Washington Post назвала эту ситуацию "политической дисфункцией" (political dysfunction). Президент Моис разделял убеждение большинства жителей острова в том, что Mikwòb pa touye Ayisyen; в переводе с креольского языка это означает: простой микроб не может убить гаитян.



В апреле 2021 года Гаити отказалась от почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca, предлагавшихся в рамках программы Covax для беднейших стран. Вместо этого Гаити запросила любую другую вакцину против Covid-19, но не получила ничего. А в июле Жовенель Моис был убит.