Госдеп США обвинил власти Китая в "геноциде уйгуров"

00:45 15.07.2021

Государственный секретарь США Энтони Блинкен представил Конгрессу доклад о геноциде и злодеяниях в Китае, Мьянме, Эфиопии, Ираке, Сирии и Южном Судане и рассказал о принимаемых США мерах противодействия.



"В докладе этого года впервые подробно описываются злодеяния в таких странах, как Мьянма, Эфиопия, Китай и Сирия", - говорит Блинкен.



Госсекретарь отмечает, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в этих странах.



"Администрация [Байдена] защищает права человека во всем мире и считает предотвращение злодеяний краеугольным камнем национальной безопасности", - заявили в Госдепартаменте США.



Международное сообщество обвиняет Китай в содержании под стражей более одного миллиона мусульман (в основном уйгуров и казахов) в "лагерях политического перевоспитания" в Синьцзяне. Пекин отвергает обвинения, называя эти учреждения "центрами профессиональной переподготовки", созданными в рамках программы по борьбе с терроризмом.



Госдепартамент заявляет, что притеснения мусульман Синьцзяна со стороны китайских властей включают необоснованные аресты, пытки, принудительную стерилизацию и другие формы преследования.



Администрация бывшего президента Дональда Трампа назвала эту политику Китая "геноцидом".



Администрация нынешнего президента Джо Байдена поддержала эту позицию, выступив с совместным заявлением с Канадой и Великобританией и ужесточив санкции в отношении Пекина.



В своем докладе 12 июля госсекретарь США Энтони Блинкен тоже применил по отношению к политике Китая в Синьцзяне слово "геноцид".



На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал членов ЕС бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Резолюция была принята в ответ на политику Китая в Синьцзяне.



Доклад Блинкена сделан в рамках принятого в 2019 году закона Эли Визеля, еврейского писателя, пережившего Холокост.



Закон обязывает Вашингтон предоставлять информацию о странах, где имеют или могут иметь место геноцид и злодеяния, а также о реакции правительства США на них. Это третий доклад с момента принятия закона.



ПОД ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ЭРИТРЕЯ, ЭФИОПИЯ И ЮЖНЫЙ СУДАН



В докладе говорится, что администрация Байдена может наложить санкции на Эритрею, Эфиопию, Мьянму и Южный Судан за уничтожение этнических групп.



В феврале в Мьянме произошел государственный переворот, и власть захватили военные. Среди тех, кто стоит за переворотом, есть лица, ответственные за массовые убийства мусульман рохинджа в 2016–2017 годах.



После госпереворота Соединенные Штаты продлили гражданам Мьянмы на своей территории статус находящихся под защитой лиц до 18 месяцев, призвав режим Мьянмы вернуть власть демократически избранному правительству и положить конец преследованиям протестующих.



В документе также упоминается этническая резня в районе Тыграй на западе Эфиопии. Правительство США возлагает ответственность за эти убийства на власти Эритреи и Эфиопии.



В докладе основное внимание уделяется ситуации в Южном Судане. Правительство США считает, что власти Южного Судана убивают людей без суда и следствия, преследуя по этническому признаку, допускают сексуальное насилие и используют голод в качестве орудия ведения войны.



В своем документе для конгресса правительство США заявляет, что поддерживает усилия по привлечению боевиков группировки "Исламское государство" к ответственности за зверства против этнических групп в Ираке и Сирии. В документе говорится, что Соединенные Штаты считают президента Сирии Башара Асада и его правительство ответственными за это насилие.