 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.07.2021
00:57  О либерализме и раздолбайстве КазКадров, - Д.Ашимбаев
00:53  Синергия жадности и лжи – о связях Big Pharma и медиакорпораций, - В.Катасонов
00:45  Госдеп США обвинил власти Китая в "геноциде уйгуров"
00:37  Найдены организаторы убийства президента Гаити
00:09  Почему архитектура Узбекистана вырождается? В чем причины и проблемы
Среда, 14.07.2021
21:13  Гей-парад расколол Грузию надвое: запахло сменой власти, - "МК"
21:05  В Узбекистане люди облили бензином сотрудников Бюро принудительного исполнения и пытались поджечь

21:02  Милые люди. Глава КырЦИК обвинила депутатов в идиотизме, они ее - в беспринципности и коварстве
20:54  Интересы Пекина в Центральной Азии схлестнутся с турецкими, - В.Панфилова
19:55  Раскрыты секреты переворота в Турции 15 июля 2016 года, - А.Асалыоглу
19:44  В Москве оперативно изловили 42 участников мигрантского кыргызо-таджикского побоища
19:35  Скончался Руслан Мубаракшин - гендир Чирчикского трансформаторного завода
19:06  Ядерная энергетика для Узбекистана. Вопросы к МАГАТЭ, - Ш.Кариев
16:58  От М. Горького к М. Симоньян: российская элита близка ко дну? - М.Демурин
16:26  РосБлогер Мамедов созывает школоту на провокационные флеш-мобы в Ташкенте
12:48  Протестующие пенсионеры штурмуют УкрРаду - их разгоняют газом
12:14  Ева и Менисова - первые казашки на обложке Vogue
11:26  "В Афганистане необходимо создать коалиционное правительство", - продолжает отчебучивать МИД РФ
11:12  Талибы расстреливают сдавшихся афганских коммандос, - залепуха (или нет?) от CNN
11:07  Washington Post: Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновных
11:03  В Узбекистане у каждого министра и хокима появится свой портал. Кому оно надо?
10:44  Зампредом СовБеза Киргизии стал афганист Масадыков
10:22  Летом Кыргызстан отдает воду соседям, а зимой катастрофически не будет хватать ее, - Р.Умбеталиев
10:16  Мужчинам прожить дольше может помочь кастрация, - Daily Mail
10:15  Во Франции Макрон начинает преследование непривитых, - Le Temps
09:32  Производство электроэнергии в Таджикистане уменьшилось, а экспорт увеличился
09:30  Адвокат Мирзоев бежал из Таджикистана "из-за преследования властей"
09:23  ЦентрАзия при тимуридах: герои и достижения эпохи
08:57  Талибы начали угрожать Эрдогану, - Ст.Тарасов
08:44  Кабул еще повоюет. Афганские силы безопасности наносят контрудары по талибам, - С.Строкань
08:41  ШОС уже готовится к победе талибов, - "НГ"
08:38  Япония собралась биться с Китаем из-за Тайваня, - В.Скосырев
08:36  Грузинские военные вливаются в армию Турана, - В.Мухин
07:16  Черно-народное восстание в ЮАР. В уличных боях погибло уже 75 человек
00:35  Большая тройка подгребает Америку под себя, - В.Катасонов
00:22  Джордж Кент – архитектор параллельной системы власти на Украине, - А.Каневский
Вторник, 13.07.2021
22:37  Таджики и киргизы делят собянинскую Москву в уличных боях
21:04  Госстрой Киргизии возглавил престарелый Токтомамбет Сатышов
21:01  "Завязали глаза и сразу вывезли в Турцию". Орхан Инанды рассказал детали своего похищения в Бишкеке
20:43  В Кыргызстане закончились портфели. Но голодных харь еще масса, - А.Ажиев
20:32  Черные корни "Талибана": как устроена террористическая группировка, - А.Яшлавский
20:22  Кыргызы уверяют, что Верхне-Нарынскими ГЭС заинтересовались южно-корейские инвесторы. Дурь-проект жив!
20:19  Сразу после статьи Путина подал в отставку одиозный глава МВД Украины Аваков
20:17  Казахстан срочно призывает в армию резервистов. Талиб идет!
14:37  Талибы поставили Таджикистан между двух "огней" - Россией и США, - Рашид Гани Абдулло
14:06  Озеро-болото. Балхаш высыхает по примеру Арала
13:38  В Ташкенте открылись спецполиклиники под COVID-19
12:33  Власть социального геноцида (Михаил Делягин)
12:27  Нуруйпа Муканова ("с отличными навыками написания обзоров и отчетов") назначена "генсеком Антикоррупционного делового совета при президенте Жапарове"
12:11  Вместо мечетей в Казахстане надо строить школы, - Д.Ашимбаев
11:35  Приглашение к участию в Международном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" (Хива, 14-15.09.21)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Госдеп США обвинил власти Китая в "геноциде уйгуров"
00:45 15.07.2021

Государственный секретарь США Энтони Блинкен представил Конгрессу доклад о геноциде и злодеяниях в Китае, Мьянме, Эфиопии, Ираке, Сирии и Южном Судане и рассказал о принимаемых США мерах противодействия.

"В докладе этого года впервые подробно описываются злодеяния в таких странах, как Мьянма, Эфиопия, Китай и Сирия", - говорит Блинкен.

Госсекретарь отмечает, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в этих странах.

"Администрация [Байдена] защищает права человека во всем мире и считает предотвращение злодеяний краеугольным камнем национальной безопасности", - заявили в Госдепартаменте США.

Международное сообщество обвиняет Китай в содержании под стражей более одного миллиона мусульман (в основном уйгуров и казахов) в "лагерях политического перевоспитания" в Синьцзяне. Пекин отвергает обвинения, называя эти учреждения "центрами профессиональной переподготовки", созданными в рамках программы по борьбе с терроризмом.

Госдепартамент заявляет, что притеснения мусульман Синьцзяна со стороны китайских властей включают необоснованные аресты, пытки, принудительную стерилизацию и другие формы преследования.

Администрация бывшего президента Дональда Трампа назвала эту политику Китая "геноцидом".

Администрация нынешнего президента Джо Байдена поддержала эту позицию, выступив с совместным заявлением с Канадой и Великобританией и ужесточив санкции в отношении Пекина.

В своем докладе 12 июля госсекретарь США Энтони Блинкен тоже применил по отношению к политике Китая в Синьцзяне слово "геноцид".

На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал членов ЕС бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Резолюция была принята в ответ на политику Китая в Синьцзяне.

Доклад Блинкена сделан в рамках принятого в 2019 году закона Эли Визеля, еврейского писателя, пережившего Холокост.

Закон обязывает Вашингтон предоставлять информацию о странах, где имеют или могут иметь место геноцид и злодеяния, а также о реакции правительства США на них. Это третий доклад с момента принятия закона.

ПОД ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ЭРИТРЕЯ, ЭФИОПИЯ И ЮЖНЫЙ СУДАН

В докладе говорится, что администрация Байдена может наложить санкции на Эритрею, Эфиопию, Мьянму и Южный Судан за уничтожение этнических групп.

В феврале в Мьянме произошел государственный переворот, и власть захватили военные. Среди тех, кто стоит за переворотом, есть лица, ответственные за массовые убийства мусульман рохинджа в 2016–2017 годах.

После госпереворота Соединенные Штаты продлили гражданам Мьянмы на своей территории статус находящихся под защитой лиц до 18 месяцев, призвав режим Мьянмы вернуть власть демократически избранному правительству и положить конец преследованиям протестующих.

В документе также упоминается этническая резня в районе Тыграй на западе Эфиопии. Правительство США возлагает ответственность за эти убийства на власти Эритреи и Эфиопии.

В докладе основное внимание уделяется ситуации в Южном Судане. Правительство США считает, что власти Южного Судана убивают людей без суда и следствия, преследуя по этническому признаку, допускают сексуальное насилие и используют голод в качестве орудия ведения войны.

В своем документе для конгресса правительство США заявляет, что поддерживает усилия по привлечению боевиков группировки "Исламское государство" к ответственности за зверства против этнических групп в Ираке и Сирии. В документе говорится, что Соединенные Штаты считают президента Сирии Башара Асада и его правительство ответственными за это насилие.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626299100
Новости Казахстана
- Данияр Ашимбаев, политолог: Некоторые министры и акимы заслуживают пинка под зад
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2021 года №420
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2021г. составил 102,9%
- В Правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности
- О тайной миссии Сагинтаева
- Кадровые перестановки
- В Правительстве обсудили организационные вопросы по проведению переписи населения в 2021 году
- О пресечении преступной группы в Атырауской области
- Агентство по финансовому мониторингу выявило в собственных рядах два факта покровительства незаконному игорному бизнесу
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  