О либерализме и раздолбайстве КазКадров, - Д.Ашимбаев

00:57 15.07.2021 О либерализме

По сути, президент в достаточно мягкой форме констатировал провал работы правительства, министерств, акиматов, квазигоссектора практически по всем направлениям работы, который сам же отчасти объяснил внешними факторами и конъюнктурой мирового и национального рынка. На том фоне отставка главы Минсельхоза производит впечатление совершенно символического жеста, который ожидаемого эффекта совершенно не достиг.



Данияр Ашимбаев, 12 июля 21



В минувшую субботу состоялось расширенное заседание правительства с участием главы государства.

Президент Токаев прошелся по широкому кругу вопросов и уволил министра сельского хозяйства Омарова.

Попробуем подробно говорить, о чем сказал глава государства.

Первый вопрос - пандемия. Некоторое осторожные реплики главы государства позволяют предположить, что в столице уже осознали тот факт, что кампания по массовой вакцинации проваливается. Причем проваливается сразу по двум направлениям. Во-первых, крайне однобокая пропагандистская работа практически себя исчерпала в силу того, что не смогла преодолеть массового недоверия к Минздраву, акиматам, правительству и предлагаемым им мерам. Во-вторых, последние не смогли выполнить организационные мероприятия по организации производства, закупа, поставок вакцин и проведению вакцинации. В-третьих, попытка ввести обязательную вакцинацию начала сталкиваться с массовыми протестами пока в отдельных регионах.

В качестве пряника глава государства решил предложить закупки вакцины "Pfizer", однако, как он сам отметил, ее постановки срываются в течение нескольких месяцев. Токаев поручил найти виновных, хотя, вполне очевидно, что на указанном заседании они все присутствовали.

Президент призвал медицинские власти быть более реалистичными при проведении вакцинации, в частности, учитывать, что "есть люди, которые не прививаются по медицинским показаниям и определенным обстоятельствам".

Вместе с тем, он поручил продумать вопрос о создании либо госоргана, либо квазигосударственной кампании по централизованному закупу медицинского оборудования. По образцу ТОО "СК-Фармация", в работе которой, по словам президента, "наметились определенные улучшения".

Интересно, что вопрос создания такого оператора (а он уже кстати был - недавно приватизированное АО "КазМедТех") президент связал с резким ухудшением показателей здоровья населения. Глава государства отметил, что "материнская смертность выросла на треть, смертность от болезней сердца – на 40%". Эти цифры, казалось бы, должны кричать о провале реформы здравоохранения и критическом ухудшении работы отечественной медицины, но стали аргументом в совершенно другую сторону.

Уже неоднократно говорилось о том, что стране растет уровень заболеваемости и смертности от болезней, никак не связанных с КВИ. Это, по идее, должны привести к аудиту ранее принятых решений по стратегии реформ в сфере здравоохранения, но, видимо, политическое руководство, государственный и квазигосударственный медицинский менеджмент, экспертное медсообщество и заинтересованный бизнес нашли полный консенсус в этом вопросе и никаких отступлений от "генеральной линии" не допускают, тем паче что эта самая линия вполне одобрена мировым медицинским и фармацевтическим лобби. И это очень грустно.

По второму вопросу президент констатировал резкий рост цен, связав его с мировыми тенденциями и в очередной раз покритиковав перекупщиков (тут ситуация не меняется, как мы видим, уже несколько десятилетий). Глава государства отметил "неспособность отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами". Выводом является оценка стратегии развития агропромышленного комплекса как полностью провалившейся, поскольку адекватная программа развития земельных и водных ресурсов в стране отсутствует, отрасль коррумпирована и сидит на непрозрачных субсидиях, а то, что называется государственным регулированием, только усиливает хаос.

Вместе с тем, президент поручил правительству совместно с акимами разработать План строительства и модернизации овощехранилищ, а совместно с Национальным банком и другими государственными органами - принять и реализовать Комплекс мер антиинфляционного реагирования.

Третьим вопросом президент Токаев отдельно затронул вопросы сельского хозяйства. По ситуации с засухой он обвинил министра сельского хозяйства Омарова в том, что он не принял "срочных и смелых решений", и порекомендовал ему уйти в отставку. Неизвестно, успел ли министр выполнить совет президента, поскольку он был тут же освобожден от должности, а и.о. министра стал прежний глава холдинга "КазАгро", дипломированный юрист Ербол Карашукеев. После обсуждения вопроса с засухой и падежом скота президент сказал о проблеме пастбищ ("В 80% сельских округов пастбищных угодий не хватает. Это особенно заметно в Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях") и проблеме питьевой воде ("35% жителей Костанайской области, 20% жителей Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей пьют некачественную воду"). Глава государства поручил правительству и акимам "принять соответствующие меры".

По 4-му вопросу (занятость и повышение доходов населения) глава государства поручил правительству "выработать предложения для повышения доходов граждан".

Следующим вопросом глава государства затронул "поддержку стабильного роста экономики". Он сделал упор на проблеме поддержки отечественных производителей, а именно показателей по местному содержанию. Как показала проверка достоверности данных, предоставленных акимами, картина "менее радужная", чем хотелось бы. В связи с чем президент Токаев поручил правительству разобраться в ситуации и наказать ответственных лиц.

Шестым вопросом президент рассмотрел вопросы бюджетной эффективности. Цифры, приведенные главой государства, звучат даже не пугающе, а практически ужасающе: "В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства. К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21% до 49%. При этом большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте". Президент успокоил тем, что, по его словам, "объемы государственных обязательств растут – в период кризиса это неизбежно", но все-таки "следует повысить качество управления внешним и внутренним долгом страны". Он поручил правительству "проанализировать возможность расширения перечня товаров, к которым могут применяться экспортные таможенные пошлины".

Говоря о транзитном потенциале, президент Токаев поддержал введение платных дорог, но вновь подверг критике их качество, а заодно затронул проблему пересмотра утилизационного сбора на автомобили, хотя бы на седельные тягачи.

8-м вопросом шла энергетика. Тут можно процитировать дословно: "Для полной обеспеченности горюче-смазочными материалами в 2018 году завершена модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов. Здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 триллионов тенге. В качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней, а полная остановка завода будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились. Как следствие возникает дефицит и резкий рост цен на горюче-смазочные материалы. С начала года цены на топливо выросли уже на 13%. В южных регионах вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом все три НПЗ частично или полностью государственные. Министерство энергетики и Фонд "Самрук-Казына", в частности "КазМунайГаз", должны были жестко контролировать ситуацию". Должны были, но не смогли. Поэтому им поручено работать лучше.

В конце президент рекомендовал госаппарату "проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения". Он отметил, что "аппарат должен быть собран и нацелен на результат".

По сути, президент в достаточно мягкой форме констатировал провал работы правительства, министерств, акиматов, квазигоссектора практически по всем направлениям работы, который сам же отчасти объяснил внешними факторами и конъюнктурой мирового и национального рынка.

На том фоне отставка главы Минсельхоза производит впечатление совершенно символического жеста, который ожидаемого эффекта совершенно не достиг.

Ситуация в экономике с эффектом на социальную сферу становится все более критичной, в то время как то, что государство подает как карантинные меры только усугубляет ситуацию. Принципиальных мер по улучшению качества государственной экономической политики, политики в сфере здравоохранения, социальной сфере, контроля над инфляцией и внешним долгом, да и в целом по реформе системы управления государство не в состоянии выработать. Понимание проблем есть, но понимания их решения - нет.

Если вдуматься, то президент в очередной раз пытается поручить исполнительной власти выполнять то, что она должна делать по долгу службы.

Представляется, что советы и увещевания смысла особого иметь не будут. В соответствие с концепцией "слышащего государства" государство услышало своего президента, но по традиции вряд ли будет что-то делать.

Ладно, государство не готово на экономический и политический либерализм, но либерализм к кадрам может быть оправдан только если эти кадры хорошо работают… Источник - turanpress.kz

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