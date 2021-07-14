"Сандунистское" будущее Молдовы, - Е.Панина

08:10 15.07.2021 Зачем США понадобилось создавать для Санду парламентское большинство?



Анализируя итоги парламентских выборов в Молдавии, важно не только понять расклад сил, но и ответить на вопрос – могла ли Россия изменить ситуацию и ход выборов в парламент? Когда говорят, что Россия не имеет рычагов влияния на Молдавию в той же степени, в какой это делают США и ЕС, то, мягко говоря, это неточность.

ЕЛЕНА ПАНИНА, 14 июля 2021, 23:43 - REGNUM Исход парламентских выборов в Молдавии не вызывал сомнений у экспертов: победила наспех созданная президентская партия "Действие и солидарность", ориентированная на слияние с Румынией и через это слияние - на вступление Молдавии в ЕС и НАТО. В любом случае резко повышаются возможности антироссийских сил в Молдавии, именно ради окончательного разрыва с Россией и приведенных Западом к власти.



Учитывая полное внешнее управление страной со стороны США и ЕС, ее наполненность различными западными агентами влияния, фондами и НКО, тотальную коррумпированность молдавского политического класса и бедность населения, никакого другого результата от молдавских выборов ожидать было нельзя.



Россия высказала дипломатические возражения против беспрецедентного вмешательства США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии, но исход выборов Россией под сомнение не поставлен. Эксперты отмечают, что победа Санду на президентских выборах стала результатом прямого управления этой страной со стороны США и активную роль в этом процессе американского посла Дерека Хогана. Что и обеспечило победу прозападных сил на выборах в парламент.



Поскольку результаты молдавских выборов определялись в посольстве США, любопытно наблюдать за тем, как не оправдались прогнозы экспертов по поводу партии "Шор", которые не давали ей никаких шансов на преодоление 5% барьера на выборах. Тогда как партии Ренато Усатого обещали преодоление 10% барьера и третье место в парламенте.



Предвидя такую возможность, Р. Усатый посылал сигнал о лояльности американским кураторам, выступив с поддержкой европейского курса Молдавии, который раньше осуждал. Однако в Госдепе Усатого не восприняли и не посчитали нужным давать ему политические шансы, учитывая то, как часто он меняет позиции и как легко отзывается на денежную помощь.



При этом Усатый мстителен и амбициозен, он способен выйти из повиновения и предать, у него имеются связи в России, где, правда, его давно списали со всех счетов.



Илан Шор считается в Молдавии олигархом, но, видимо, он более контролируем и предсказуем в США, чем Усатый. И потому Шор преодолел 5% барьер и стал третьей силой в парламенте, а вот Усатый остался за пределами линии отсечения: набрал 4,1% и не попал в парламент. В его услугах не оказалось желающих.



Блок коммунистов и социалистов Воронина и Додона потерпел сокрушительное поражение, набрав лишь 27,4% голосов. Здесь прогнозы экспертов подтвердились: не больше трети голосов на двоих, причем после прохождения в парламент их союз, скорее всего, распадется, и каждый останется с еще более малым представительством.



Теперь, после того, как Дерек Хоган осуществил подготовку к превращению Молдавии в еще один антироссийский плацдарм давления, можно ожидать ухудшения ситуации в Приднестровье. Молдавский парламент поддержит любое решение Санду в отношении слияния с Румынией, ибо только так эта страна может попасть в ЕС и НАТО. А силовое решение проблемы Приднестровья, включая блокаду и совместные действия с Украиной, теперь не будет встречено протестами в молдавском парламенте.



Скорее всего, карта Приднестровья будет разыграна Байденом в тот момент, когда ему покажется, что Россия недостаточно активно вписывается в глобальную климатическую повестку под эгидой США и не соблюдает нейтралитет с Китаем. То есть давить на Россию в направлении от Китая будут с двух точек: Донбасса и Приднестровья. Поэтому "приказ" на начало приднестровско-донбасской операции "составлен" в США с открытой датой. Внутриполитические условия в Молдавии для этого теперь созданы.



Анализируя итоги парламентских выборов в Молдавии, важно не только понять расклад сил, но и ответить на вопрос - могла ли Россия изменить ситуацию и ход выборов в парламент? Когда говорят, что Россия не имеет рычагов влияния на Молдавию в той же степени, в какой это делают США и ЕС, то, мягко говоря, это неточность.



Россия может более активно работать с молдавской диаспорой, а это около 350−400 тысяч человек, с молдавским импортом в Россию и экспортом топливно-энергетических ресурсов из России, столь важных для экономики Молдавии. Есть и другие сферы влияния. Но вопрос лежит в первую очередь не в экономической, а в политической плоскости.



Более активная работа на всем постсоветском пространстве должна стать стратегической линией России, о чем неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. В конце концов, России пора определиться с координацией этой многогранной работы, разрозненной сегодня между многочисленными ведомствами.



Важнейшими торговыми партнерами Молдавии являются Румыния и Россия. Молдавия - аграрная страна, и экспорт ее сельхозпродукции в Россию касается условий жизни существенной части избирателей. Но после того как Молдавия оформила ассоциированное членство с ЕС, Россия ввела заградительные пошлины на молдавскую сельхозпродукцию, опасаясь реэкспорта из ЕС.



Однако это мера в первую очередь ударила по молдавским крестьянам и сельхозпроизводителям и способствовала росту антироссийских настроений. Тогда как угрозу реэкспорта можно было бы предотвратить усилением таможенного контроля. Если взять долю экспорта Молдавии в ЕС, то она составляет 66%, однако наибольший объем добавленной стоимости Молдавия получат от торговли с СНГ, а это в первую очередь Россия.



Как ни обидно это констатировать, Россия до настоящего времени не смогла конвертировать свое экономическое влияние в адекватное политическое. Поэтому никакие экономические трудности не станут причиной смены режима в Кишиневе или коррекции его курса. Молдавия также несубъектна, как и Украина. Политические институты Молдавии формируются под прямым воздействием ЕС и США.



Россия не работала с молдавской диаспорой ни на выборах президента, ни на выборах в парламент, тогда как российская диаспора численно сопоставима с европейской, что вполне могло нейтрализовать политическое давление на голосующих за Санду трудовых мигрантов со стороны ЕС.



Когда мы говорим о восстановлении влияния России на постсоветском пространстве, речь не идет о возрождении бывшего СССР в прежнем виде. Владимир Путин прямо сказал об этом на недавней прямой линии. Однако это не означает, что в странах СНГ Россия должна уклоняться от выстраивания структур влияния, отдавая инициативу западным спецслужбам.



Долгосрочное планирование и подготовка в странах СНГ кадрового резерва, завербованного и ориентированного на Запад, является задачей спецслужб, и именно этим на постсоветском пространстве занимаются ЦРУ, Госдепартамент США, Пентагон и Ми-6. Они курируют сферу СМИ, подготовку кадров, координируют работу с бизнесом и населением через НКО, готовят политологов, политтехнологов, журналистов и телеведущих. На Украине работа всех знаковых тележурналистов согласовывается с посольством США. А где же Россия во всех этих процессах?



В Молдавии политический контроль американцев не менее жесткий. Президент Молдавии Майя Санду - гражданка Румынии. Ее выдвиженец на пост и.о. премьер-министра Наталья Гаврилица обучалась в Школе государственного управления при Гарвардском университете имени Джона Ф. Кеннеди, а карьеру начинала ассистентом по политическим вопросам в бюро экономических и политических дел при посольстве США в Молдавии. Знание пяти языков, больше отличающее компетенции разведчика, чем экономического чиновника, весьма показательно для Гаврилицы и ее истинных кураторов.



Мы не наблюдаем такой же активной деятельности со стороны России в Молдавии. Кроме того, практически прекращена подготовка молдавских кадров в российских вузах, в том числе будущих перспективных сотрудников молдавской администрации, и не только.



Если посольство США в Молдавии защищает и поддерживает американские интересы, то российское посольство в основном наблюдает, а в чем заключаются российские интересы в Молдавии - до сих пор внятно не сформулировано.



Вместе с тем прямой контроль постсоветских пространств является стратегической ловушкой для США. Иллюзия могущества влечет такие издержки, которые подрывают собственные силы. То, что Трамп это понял и хотел сконцентрироваться на Америке, было для России большей опасностью, чем стремление Байдена схватить все, до чего можно дотянуться.



Легче занять позицию, чем реализовать до конца ее выгодное положение. Любая инициатива по размораживанию конфликта в Приднестровье и Донбассе создает шансы не только для Запада, но и для России. Стратегия непрямых действий в Молдавии для Запада исчерпана. Позиции заняты. Теперь надо или переходить к прямым силовым действиям, осаждая крепость, что, как писал Сунь Цзы, есть самая плохая стратегия, или потенциал позиции начнет разваливаться.



Период до конца текущего года будет определяющим для того, чтобы понять, по какому пути пойдут события и зачем Вашингтону понадобилось создавать для Санду парламентское большинство в Молдавии. В любом случае приднестровско-донбасский узел завязан на Путине, и будет он его развязывать или разрубать, мы увидим уже к осени этого года.



Елена Панина - директор Института РУССТРАТ



14 июля 2021 Источник - regnum.ru

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