Почему провалилась реформа госслужбы Казахстана?

10:21 15.07.2021

Почему провалилась реформа госслужбы

Агентство по делам государственной службы не выполнило обещаний, данных президенту



turanpress.kz, 14 июля



„Прецедент увековечивает принцип."

Бенджамин Дизраэли



В той или иной форме, но реорганизовать систему государственной службы мечтали практически все руководители государств, начиная с библейских времен и завершая новейшей историей.

Однако приходится признать, что далеко не всем удавалось довести дело до практического воплощения и внедрить собственное видение системы государственного управления. Из успешных масштабных преобразованийна память приходят, пожалуй, реформы Петра Первого в Российской империи, где система государственного управления была выстроена практически заново. Но вместе с тем нельзя не отметить, что петровские нововведения были направлены на создание системы абсолютистской монархии и в дальнейшем привели к разрастанию численности госаппарата на всех уровнях до чудовищных размеров.

Разрастание численности госаппарата – в принципе неизбежное зло, борьба с этим явлением напоминает борьбу с ветряными мельницами. Чиновничий аппарат подобен дрожжевому тесту в стремлении расширятся вдоль и поперек, для чего способен найти самые убедительные обоснования и бюджеты.

В современной истории попытки реформировать государственный аппарат направлены скорее на идею создания прослойки профессиональных управленцев-менеджеров, по аналогии с менеджерами корпоративного сектора. То есть, государство позиционирует себя как эффективную и современную корпорацию с опытным штатом наемных служащих.

В новейшей истории Казахстана попыток преобразовать госаппарат насчитывается уже с десяток. Все указанные попытки после громких анонсов не повлекли за собой сколько-нибудь существенного результата, хронически затухая от центра к окраинам. Чиновничий аппарат демонстрирует стойкость и незыблемость ко всем внешним потрясениям.

Нынешняя реформа, анонсированная президенту Агентством по делам государственной службы, предполагает поэтапное сокращение численности госслужащих и внедрение прогрессивной системы оплаты труда.Широкое воплощение озвученных главе государствареформ предполагалось в 2021 году. В этом году заявлялось сокращение численности государевых людей на 15%, что вместе с 10% сокращения в 2020 году, должно было дать суммарно те самые 25% "урезания" в сравнении с численностью чиновниковв 2019 году.

За счет высвободившихся средств и предполагалось внедрение той самой факторно-балльной шкалы (ФБШ) оплаты труда тысячам сохраненных на службе счастливчиков. Повышение зарплат позволило бы привлечь на эти рабочие места талантливых и профессиональных управленцев.

Реформу должно было осуществлять Агентство по делам государственной службы (АДГС), чей руководитель еще недавно бодро рапортовала о новшествах со страниц СМИ.

Однако на практике все оказалось не так радужно, как в докладах г-жи Жаилгановой.

В итоге за окном середина июля, но сокращение госаппарата на 25% не произошло. Также не решен вопрос переквалификации и дальнейшего трудоустройства высвобождаемых служащих. Факторно-балльная шкала в стране не внедрена, вместо нее предполагается банальное увеличение окладов государственных служащих. Кроме того, поиск финансовых резервов переложен на плечи акимов, которым, как говорится, совсем не до этого.

С моральной точки зрения проблема бы не пахла столь дурно, если бы не одно "но".

Для самого себя, родного и любимого, АДГС еще с 2018 года, оперативно подсуетившись, внедрило-таки ту самую пресловутую ФБШ. Для себя, безусловно, не жалко, и люди работают в Агентстве достойные, им, конечно же, надо платить хорошую заработную плату.

Тем не менее, начиная с этого момента с подачи АДГС, обязанного стоять на страже интересов государственных служащих, таковые разделились на людей первого и второго сорта. Сорт первый: сотрудники АДГС, Министерства юстиции, акиматов Мангистауской области, Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Сорт второй: все остальные.

Если руководители АДГС искренне полагают, что подобное отношение к своим коллегам, практикуемое на протяжении уже трех лет, приводит к росту престижа государственной службы, ее авторитета в глазах специалистов районных и городских госорганов, то пусть это будет на совести Агентства. Но принцип "обещать и не сделать", похоже, становится трендом в руководстве АДГС. Да и зачем стараться, с такими-то зарплатами?