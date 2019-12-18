Мутное наследие Мутанова. Как хорошо быть ректором Казгосвуза

10:23 15.07.2021 Наследие Мутанова

Мертвые души, миллионные бонусы топ-менеджерам, незаконные контракты с иностранными инвесторами и аварийный бассейн за полтора миллиарда... Счетный комитет изучил эффективность работы КазНУ в эпоху прежнего ректора



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 15 июля



В феврале этого года в Казахском национальном университете имени аль-Фараби произошли серьезные кад­ровые изменения. Просидевшего 10 лет ректором вуза Галимкаира МУТАНОВА сменил опытный управленец Жансеит ТУЙМЕБАЕВ, ранее работавший руководителем регионов, министром образования и послом в нескольких странах. Практически одновременно с новым боссом в КазНУ зашла проверка Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Государственные аудиторы изучили все активы и документацию университета и пришли к неутешительному выводу: из-за ошибок руководства вуз потерял большие деньги, заключил невыгодные соглашения, а также остался без дорогостоящих участков земли. Но при этом топ-менеджеры университета жили припеваючи и получали десятки миллионов тенге ежегодно в виде бонусов и доплат. Самые изобретательные бастыки умудрились устроить на работу своих родственников, которые даже в университетском городке не появлялись, но зарплату получали исправно. Корреспондент "Времени" прочитал 76-страничный отчет Счетного комитета.



Минус два участка

За десять лет, проведенные в КазНУ в качестве ректора, Галимкаир Мутанов неоднократно попадал в громкие скандалы. Последний случился в начале 2021 года, когда стало известно, что часть территории вуза в непосредственной близости от самого дорогого торгового центра страны Esentai Mall оказалась в частной собственности. Этот факт в своем расследовании обнаружил земельный юрист Бакытжан БАЗАРБЕК.

Как выяснили аудиторы, до 2011 года на территории КазНУ располагалась электроподстанция, но затем акимат Алматы принял решение перенести ее в другое место. Освободившийся участок площадью в 71 сотку оказался во владении ТОО "OMIREX". позже компания сменила название на Atlas Development и начала строительство бизнес-центра, используя при этом еще два участка - один площадью в 11 соток, а второй более 63 соток. И эти земли до 2017 года тоже находились в собственности госуниверситета.

Но как же бизнесмены смогли получить право на эти два куска? Счетный комитет не нашел ответа на этот вопрос. Удалось установить, что в 2017 году проректор КазНУ Мухамбеткали БУРКИТБАЕВ направил письмо в ТОО "OMIREX", где указал, что вуз не возражает против передачи участков в аренду для совместного использования, если в акимате города согласны. Позже на свет появился землеустроительный проект от ТОО "Geo Audit Company", но в вузе утверждают, что не уполномочивали компанию на эти действия. Проректор Буркитбаев даже написал заявление в полицию, требуя привлечь к уголовной ответственности всех виновных. Расследование на момент проверки Счетного комитета еще не завершилось, поэтому по-прежнему непонятно, что будет с землей, чья рыночная стоимость исчисляется миллионами долларов.



Минус 870 миллионов

Также Счетный комитет изучил, как в университете собирались использовать другие свободные площади, пока не захваченные частными компаниями. Еще в 2011 году вуз заплатил ТОО "Invest VB" почти 100 миллионов тенге за разработку проектно-сметной документации общежития на 1500 мест. Год спустя учебное заведение выплатило 268 миллионов тенге ТОО "Шанс-АС" за проектирование инновационного кластера. В тот же период вуз договорился с ТОО "УПК "Шернияз" о разработке ПСД медицинского комплекса более чем за 500 миллионов тенге.

Что объединяет все три проекта? Ни один из них не был завершен, а проектировщики получили более 870 миллионов тенге за невыполненную работу. Правоохранительные органы дважды возбуждали уголовные дела по факту растраты государственных средств, но оба раза расследования прекратили. Деньги уже никогда не вернутся в казну КазНУ, о чем наша газета, кстати, уже писала (см. "Проектно-сметная мистификация", "Время" от 18.12.2019 г.).



Бассейн, который утонул

Но все же как минимум одну стройку при Галимкаире Мутанове завершили. В 2011 году вуз договорился с ТОО "РАМА плюс" о возведении крытого бассейна за счет своих средств и средств инвестора. В 2014-м проект прошел госэкспертизу и был оценен в 650 миллионов тенге, сроки строительства продлевались четыре (!) раза, а стоимость объекта возросла до 1,25 миллиарда тенге. Бассейн был принят в эксплуатацию лишь в феврале 2019 года после длительного уголовного разбирательства и многочисленных судебных споров.

Оказалось, что спортивное сооружение построено по неверному проекту и его подтапливает из, возможно, неисправной трубы водопровода ТРЦ Esentai Mall. Аудиторы Счетного комитета осмотрели здание и пришли к выводу, что постройка действительно размывается, причем вода проходит сквозь стены как снаружи, так и изнутри. В апреле 2021 года новым руководством вуза было принято решение о прекращении эксплуатации объекта.

С 2018 по 2020 год КазНУ выделил на содержание бассейна свыше 410 миллионов тенге. При этом студенты, обучающиеся дисциплине "физическая культура", бассейн вообще не посещали - водные виды спорта в учебную программу просто не входят! Итог неутешительный: вуз потратил в общей сложности более 1,6 миллиарда тенге на ненужный актив, оказавшийся в аварийном состоянии.



Договор на 36 лет

По всей видимости, бывший руководитель КазНУ очень хотел оставить после себя что-то еще, кроме дырявого бассейна. Поэтому в конце 2020 года Галимкаир Мутанов лично подписал соглашение с турецкой компанией о создании некоего консорциума. По условиям соглашения вуз предоставляет инвестору участок земли на территории студенческого городка для строительства больницы на 450 мест, отеля и коммерческих помещений. Общая площадь объектов свыше 60 тысяч квад­ратных метров! Согласно условиям инвестор в лице турецких бизнесменов получал единоличное право на управление активами до 2056 года.

При этом Мутанов, заключая контракт, забыл согласовать свое решение с советом директоров университета, акиматом Алматы, Министерством образования и Министерством финансов, явно превысив свои полномочия. Этот факт аудиторы тоже отметили в отчете.



Почти два миллиарда - в уме

Еще один сомнительный контракт КазНУ подписал с АО "Банк Астаны" в 2017 году, положив на счет этой организации почти 2 миллиарда тенге. Спустя год банк рухнул, вуз оказался в числе многочисленных кредиторов и получил вместе с еще двумя товарищами по несчастью земельный участок в Бостандыкском районе Алматы. Однако с того момента прошло почти 3 года, но актив все еще не реализован, вокруг него идут судебные споры, и в Счетном комитете не уверены, что в итоге учебное заведение вернет назад свои деньги в полном объеме.



Преподавателям - копейки, управленцам - миллионы

И внутри самого университета все оказалось не так уж благополучно. Госаудит очень внимательно изучил бухгалтерию КазНУ и обнаружил удивительные факты, связанные с оплатой труда. В эпоху Мутанова сотрудникам выплачивали не только голые оклады, но и многочисленные прибавки за переработку, за хорошие показатели, различные премии и бонусы. Но происходило это весьма избирательно. Проверяющие подсчитали, что преподаватели КазНУ зарабатывали 111-163 тысячи тенге в месяц, а в среднем по стране номинальная зарплата педагогов высших учебных заведений превышает 250 тысяч.

В то же время работники ректората осваивали совсем другие деньги. Например, директора департаментов получали ежемесячные надбавки от 130 до 280 тысяч тенге, а также бонусы и премии, некоторым еще оплачивали часы за переработку.

Например, начальнику управления экономики Гульмире ДЮСЕМБАЕВОЙ в 2018 году перечислили на карточку 12,5 миллиона тенге, на следующий год - 17,7 миллиона, а в 2020-м - свыше 26 миллионов. И это при окладе 225 тысяч тенге.

Заместитель директора департамента по экономике Маржан ИСАЕВА с окладом 270 тысяч должна была зарабатывать в год чуть более 3 миллионов, а фактически получала свыше 14. Ее шеф Нуржан ШИНТАЕВ, официально зарабатывавший 350 тысяч тенге в месяц, за 2020 год разбогател аж на 21 миллион. Директор департамента производственного обеспечения Гимадиден КАНАЕВ (оклад 270 тысяч) фактически зарабатывал ежегодно от 10 до 13 миллионов. Руководитель издательского дома "Казак университеты" Алмаз АСАН согласился работать за 182 тысячи тенге в месяц, то есть за 2 миллиона тенге с хвостиком в год, но ему на карту в 2020 году упало свыше 20 миллионов. Из этой суммы свыше 17 миллионов оказались бонусами. Что же мог сделать топ-менеджер, чтобы руководство оценило его усилия в такую сумму? И есть ли уверенность, что эти деньги действительно доставались вышеперечисленным сотрудникам, а не кому-то еще?



Семейные ценности

Отдельного упоминания в аудиторском отчете заслужила Айнур МАДИЯРОВА, руководитель управления человечес­кими ресурсами и архивом. Она тоже попала в число избранных работников, получавших за свои труды миллионы. Ее оклад составляет всего 270 тысяч тенге в месяц, но за три последних года она менее 14 миллионов в год не получала. Но это еще не все. Также аудиторы получили служебные записки от сотрудников вуза, рассказавших о том, что в университете трудоустроены ближайшие родственники Мадияровой. Например, ее дочь Айгерим БУЛЕМБАЕВА работала ведущим специалистом военной кафедры аж с 2017 года. Супруг гос­пожи Мадияровой Нурсеит СЫДЫКОВ числился на той же военной кафед­ре и библиотекарем. А еще в библиотеке получала зарплату Гульшат СЫДЫКОВА, свекровь Мадияровой. Как пояснили руководители военной кафедры и библиотеки, все трое родственников на работе не появлялись, но по документам трудились нужное количество часов в день.

В отчете Счетного комитета этот семейный подряд интеллигентно назвали "табелирование сотрудников без их фактического присутствия на рабочем месте и невыполнения ими должностных обязанностей". Хотя в Уголовном кодексе можно найти более удачную формулировку для гос­пожи Мадияровой и ее родни. Кстати, еще дочь начальника управления человеческими ресурсами благодаря вузу обзавелась недвижимостью, чем оказались весьма недовольны ее коллеги, обратившиеся с заявлениями в правоохранительные органы.



Кто крайний?

Это далеко не полный перечень нарушений, выявленных Счетным комитетом в крупнейшем вузе страны. Вопросы возник­ли к расходам на научную деятельность, по финансовым взаимоотношениям с Министерством образования, стоимости обу­чения, оплате ремонта машин и по многому другому. Еще в ходе проверки свыше 100 миллионов тенге вернулись на счета вуза, а проклятый бассейн закрыли. Ну и очень неожиданно было обнаружить в отчете Счетного комитета… бывшего председателя горсуда Алматы Нургазы АБДИКАНОВА, попросившего руководство КазНУ предоставить бесплатно Дворец студентов для проведения праздничного мероприятия, из-за чего вуз понес расходы на 30 с лишним миллионов тенге. В целом же нарушений обнаружено на миллиарды. И очень интересно, заинтересуются ли правоохранительные органы результатами аудита или сделают вид, что ничего не случилось? Источник - Время

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