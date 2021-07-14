Hindu Times: Талибы ввели жесткий шариат на подконтрольных в Афганистане территориях

11:35 15.07.2021

Hindu Times: Талибы ввели жесткий шариат на захваченных в Афганистане территориях



Суровые исламские правила вводят боевики "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на землях, которые перешли под их контроль с момента вывода из Афганистан войск США. Статью на эту тему публикует издание The Hindu Times.



В частности, шариат возвращается в удаленные районы на севере страны. В прокламациях, которые распространяют там боевики, сказано, что теперь мужчинам запрещается брить бороды, а женщинам - выходить на улицу без мужчин-сопровождающих. Жителям также запрещается курить.



Талибы показали и свое презрение к государственным символам. Они приказали молодежи не носить зеленую и красную, то есть цветов афганского флага, одежду.



Со всеми нарушителями шариатских предписаний террористы, как заявляется, собираются "серьезно бороться".



Особые опасения вызывает насильственная выдача местных жительниц замуж за боевиков, чего также требует "Талибан".



Когда талибы правили Афганистаном в 1996–2001 годах, также вводились шариатские запреты.



Военные афганских вооруженных сил, которые без поддержки американских сил были вынуждены отступить под атаками талибов, не смирились с поражением. По их данным, за три дня по всей стране были уничтожены более 1,4 тыс. бойцов движения "Талибан".



Власти США тем временем пытаются спасти афганских переводчиков, которым талибы угрожают из-за сотрудничества с американскими солдатами в ходе войны. Администрация президента Джо Байдена запланировала на конец июля операцию по эвакуации переводчиков, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.



Переводчикам выдали американские визы, но куда будут перевозить, засекречено.



Наступление талибов также привело к притоку беженцев в Таджикистан, но к сегодняшнему дню почти все они вернулись в свою страну. По данным Душанбе, на таджикской территории остаются только этнические киргизы, которые пересекли границу 13 июля, пишет "Азия-Плюс".



Ранее стало известно, что за две недели на территорию Таджикистана из-за поражения в боях с талибами перешли около 1,5 тыс. военных армии Афганистана. К 15 июля всех их эвакуировали вертолетами обратно в Афганистан.