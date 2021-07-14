Президента Бразилии Болсонару ждет операция из-за непрекращающейся 10 дней икоты

11:56 15.07.2021

Состояние главы Бразилии Жаира Болсонару всерьез обеспокоило врачей. Госпитализированному политику могут провести срочную операцию, сообщает его пресс-служба.



Для этого президента из Бразилиа транспортируют в Сан-Паулу, где подвергнут дополнительным обследованиям. Предварительным диагнозом называется непроходимость кишечника.



Неделей ранее Болсонару признался, что его после установки двух зубных имплантов мучает непроходящая икота. Президент постоянно икает уже 10 дней.



Хирургическое вмешательство может стать для Болсонару седьмым по счету с сентября 2018 года, когда он получил ножевое ранение при покушении.