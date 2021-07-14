"Мы в начале новой волны пандемии"! - утешил гендиректор ВОЗ Гебрейесус

11:59 15.07.2021

Индийская мутация, так называемая дельта, - один из основных факторов подъема случаев коронавируса и смертности от него во всем мире. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



По его словам, "мы в настоящее время находимся на ранних этапах третьей волны". Вариант "дельта" проник по меньшей мере в 111 стран и, возможно, уже превратился в доминирующий на всей планете, пояснил гендиректор ВОЗ.



Всплеск заболеваемости "подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью", отметил он.



Мешает сдержать вирус и "непоследовательность" действий чиновников от здравоохранения и санитарных врачей. При этом глобальное неравенство по доступу к вакцинам сохраняется, что делает большинство жителей Земли "полностью зависимыми" от возбудителями болезни, подчеркнул глава международной организации.



Ранее сегодня в ВОЗ заявили, что РФ поднялась на четвертое место в мире по заражениям COVID-19.