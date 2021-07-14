Талибы через речку: жители Термеза рассказали о новых "соседях", - "МК"

12:02 15.07.2021

"Они не пойдут туда, где проиграют"



Узбекский город Термез – приграничный. От Афганистана его отделяет Амударья. А на той стороне – уже запрещенный, признанный экстремистским в России "Талибан", который взял границу с афганской стороны под свой контроль. Мы поговорили с жителями Термеза о том, как они воспринимают происходящее в соседней стране.



Термез – город на самом юге Узбекистана. Здесь проживают около 120 тысяч человек. Сейчас участок афганской стороны контролирует "Талибан".



"Я живу в центре Термеза. На ситуацию на границе смотрим спокойно. Ни у кого нет ни страха, ни тем более паники. Если честно, то скорее всех здесь беспокоит ковид", – рассказывает "МК" местный житель Олим.



Он уверен, термезская граница – самая защищенная граница в Средней Азии, и армия Узбекистана сможет ее защитить. "Да и потом, это и сам по себе небольшой участок. Ну и в конце концов, у нас есть взаимовыгодные проекты, которыми талибы не будут рисковать: ЛЭП, железная дорога, продовольственный путь с Индией, Пакистаном, Ираном, товарооборот через нашу границу. Все это выгодно для обеих сторон", – пояснил Олим.



Тесные связи с Афганистаном – и у самих жителей Термеза: многие магазины и бары в городке принадлежат афганцам. Один из бизнесменов рассказал изданию "Спутник-Узбекистан", что так же спокойно смотрит на ситуацию. Он уверен, что конфликт в Афганистане скоро разрешится, и в Узбекистан смогут приехать его родственники, да и туристы подтянутся.



Житель Узбекистана Фарух переехал из Термеза в Ташкент более 10 лет назад. Еще через пять лет забрал оттуда свою жену. Родители его супруги остались в Термезе, но они регулярно общаются по телефону. "Если честно, нам даже в голову не приходило обсуждать с ними эту тему. Ну, талибы и талибы. Я абсолютно уверен, что наши родные в безопасности. Жена тоже не говорила, чтобы о чем-то беспокоилась. Там же граница, она защищается. Да и что им у нас делать?" – пояснил он "МК".



ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

Кажется, большую угрозу видят в Ташкенте, чем на самой границе. Многие поддерживают решение властей развернуть афганских пограничников, которые в июне пытались бежать в Узбекистан. В узбекском МИД тогда заявили, что любые незаконные переходы на территорию страны будут жестко пресекаться. Жители Ташкента настаивают: беженцы им в стране не нужны. Во-первых, самим не слишком богато живется. Во-вторых, кто даст гарантии, что это обычные люди, а не "Талибан". "Не дай бог, изнутри будут нам гадить. Надеюсь, у нашей власти найдется благоразумия, и мы никого не примем", – пишет в соцсетях жительница Ташкента.



Сейчас власти усилили КПП на афгано-узбекской границе, но ограничения в большей степени относятся к карантинным мерам. В основном же взаимная жизнь соседних стран идет в прежнем режиме. Афганские предприниматели приезжают по своим делам – для этого необходима деловая виза. Грузовой транспорт также пропускается. Выехать из Узбекистана также можно, но для этого потребуется веская причина.



Алена Казакова