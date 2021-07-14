Опыты на хомячках подтвердили эффективность казахстанской вакцины. Они дохнут!

12:18 15.07.2021

Ученые не зафиксировали никаких опасных побочных эффектов и видимых изменений в поведении грызунов.

Опыты на хомячках показали, что казахстанская вакцина QazVac заставляет организм животных вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа на протяжении как минимум полугода. Антитела защитили грызунов от тяжелого течения COVID-19. Описание исследования ученых опубликовано на bioRxiv.



QazVac (QazCovid-in) представляет собой ослабленную форму коронавируса нового типа, которая не может самостоятельно размножаться в организме человека. Ее разрабатывают специалисты НИИ проблем биологической безопасности. Всемирная организация здравоохранения уже включила QazVac в свой реестр.



Эта вакцина проходит третью стадию клинических исследований: 15 апреля завершено 50% этой фазы, полностью исследования препарата планируют закончить в июле.



Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил, что эффективность препарата, по предварительным данным, составила более 90%.



Ученые под руководством заведующего лабораторией НИИ проблем биологической безопасности Куандыка Жугунисова детально изучили безопасность и длительность действия вакцины в опытах на сирийских хомячках. Эти грызуны почти столь же сильно подвержены действию SARS-CoV-2, как и человек.



В эксперименте участвовало 100 животных. Часть из грызунов получила одну или две дозы вакцины, другим никаких препаратов не вводили. Хомячки хорошо переносили как одиночное, так и двукратное введение вакцины,



- говорится в исследовании.



Ученые не зафиксировали никаких опасных побочных эффектов и видимых изменений в поведении грызунов. У всех животных начали вырабатываться антитела, причем у тех, кто получил по две дозы вакцины, их было больше.



Благодаря этому во время дальнейших экспериментов все животные, получившие QazVac, не проявляли видимых признаков заражения. Все особи из контрольной группы заполучили COVID-19 разной степени тяжести, около 25% из них и вовсе погибли в результате,



- отмечается в публикации.



Поэтому ученые надеются, что клинические испытания казахстанской инактивированной вакцины закончатся успешно уже в ближайшее время.



Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно, - указывается в статье.



Ранее ЭК писал о других испытаниях QazVac. К примеру, ученые НИИ проблем биологической безопасности Казахстана проводят опыты отечественной вакцины от коронавируса на обезьянах, морских свинках и крысах.