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|Карма... Подозреваемый в изнасиловании и убийстве казашки в Тбилиси Бесо Т. умер... от зверских побоев
12:20 15.07.2021
Подозреваемый в изнасиловании и доведении до самоубийства казахстанки 57-летний Бесо Тордуа скончался в тюремной больнице, передает ЭК.
О смерти Тордуа корреспонденту ЭК сообщили родственники Асель Айтпаевой. Информированный источник ЭК в Грузии подтвердил эту информацию.
Неделю тому назад Тордуа перевезли в клинику с гематомами на голове и кровоизлиянием. Сегодня утром он умер,
- сообщил собеседник портала.
Как уже писал ЭК, 26-летняя Асель Айтпаева погибла в Грузии 5 мая при невыясненных обстоятельствах. Правоохранительные органы этой страны задержали 57-летнего Бесо Тордуа, предъявив ему обвинения в изнасиловании девушки и доведении до самоубийства. В Казахстане был арестован родственник Айтпаевых Мурат Меирбеков, которого подозревают в торговле людьми. Недавно ему продлили срок содержания под стражей до 15 августа.