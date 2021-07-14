 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 14.07.2021
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Карма... Подозреваемый в изнасиловании и убийстве казашки в Тбилиси Бесо Т. умер... от зверских побоев
12:20 15.07.2021

Подозреваемый в изнасиловании и доведении до самоубийства казахстанки 57-летний Бесо Тордуа скончался в тюремной больнице, передает ЭК.
О смерти Тордуа корреспонденту ЭК сообщили родственники Асель Айтпаевой. Информированный источник ЭК в Грузии подтвердил эту информацию.

Неделю тому назад Тордуа перевезли в клинику с гематомами на голове и кровоизлиянием. Сегодня утром он умер,

- сообщил собеседник портала.

Как уже писал ЭК, 26-летняя Асель Айтпаева погибла в Грузии 5 мая при невыясненных обстоятельствах. Правоохранительные органы этой страны задержали 57-летнего Бесо Тордуа, предъявив ему обвинения в изнасиловании девушки и доведении до самоубийства. В Казахстане был арестован родственник Айтпаевых Мурат Меирбеков, которого подозревают в торговле людьми. Недавно ему продлили срок содержания под стражей до 15 августа.

Источник - Экспресс-К
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