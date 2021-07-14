КазАрхеологи в долине Елеке Сазы нашли уникальные сакские золотые подвески с изображением правителей!

13:00 15.07.2021

Сенсационные артефакты обнаружили казахстанские археологи в долине Елеке Сазы



Андрей КРАТЕНКО



Раскопки курганов в долине Елеке Сазы на востоке Казахстана каждый новый сезон приносят поразительные находки. На этот раз знаменитый казахстанский археолог Зейнолла Самашев обнаружил здесь золотые изображения каганов в коронах.



Кага́н - это высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии, другими словами, это хан ханов. И теперь благодаря открытиям казахстанских ученых можно представить, какие короны они носили. "До сегодняшнего дня никто и никогда не находил ничего подобного, - отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. - Новые артефакты займут достойное место среди музейных экспонатов…"



На золотых подвесках с изображениями коронованных особ справа и слева от трона присутствуют еще и фигуры коленопреклоненных слуг. У этих персонажей четко просматриваются косички и некоторые детали одежды, можно даже рассмотреть черты лица одного из каганов.



Раскопки культово-поминального сооружения в долине Елеке Сазы дали основание предположить, что грандиозное каменное сооружение состояло из храма в виде пирамиды с усеченным верхом и примыкающего к нему лабиринта. Данный памятник, скорее всего, был возведен в честь одного из каганов Западно-тюркского каганата.



Напомним, еще в 2016 году в Восточном Казахстане по инициативе акима области Даниала Ахметова была запущена трехлетняя программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии с целью сохранения историко-культурного наследия.



С тех пор были изучены древние памятники в Берельской долине царей, исследованы Шиликтинские курганы, продолжаются раскопки в долине Елеке Сазы и на месте буддийского монастыря Аблайкит. Во время раскопок найдены столь прекрасные украшения из металла, золота, камня и керамики, что они изменили классическое представление о кочевниках, поскольку свидетельствуют о высоком уровне развития кочевой цивилизации.



Одними из самых громких на археологические сенсации стали раскопки кургана в долине Елеке Сазы Тарбагатайского района летом 2018 года. Экспедиция под руководством Зейноллы Самашева обнаружила непотревоженное погребение знатного юноши. Обилие золотых украшений, золотая массивная гривна на шее, украшенное золотом вооружение - все это позволило говорить о "царском" происхождении юноши. Даже сапоги его были покрыты сотнями золотых бусин. Захоронение относится к раннесакскому периоду - VIII-VII векам до нашей эры. Все находки в хорошем состоянии, значит, есть возможность произвести реконструкцию парадного облачения и внешнего облика.



Мы видим, что в VIII веке до нашей эры существовали уникальные технологии обработки металла, что свидетельствует о высоком развитии металлургии и ювелирного ремесла. Такого рода открытия расширяют наши представления о культуре предков.

аким Восточно-Казахстанской области Даниал АХМЕТОВ



В науке есть гипотеза о том, что переход от бронзы к раннему сакскому времени происходил в пределах Восточного Казахстана, а отсюда распространялся во все стороны. Для решения этой проблемы находки Елеке Сазы имеют огромное значение…

доктор исторических наук профессор Зейнолла САМАШЕВ



Тарбагатайские горы обжиты с древних времен. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники истории и культуры, в том числе элитарные курганы и строения из камня на плато Елеке Сазы. Относятся они к древнетюркскому времени и эпохе саков. Всего здесь выявлено семь могильников, состоящих из более чем 300 курганов. Самый большой курган имеет диаметр 120 м и высоту 5 м. Археологи находят схожие черты с курганами Шиликтинской долины в соседнем Зайсанском районе.



Исследователи полны надежды, что рано или поздно плато Елеке Сазы превратится в музей под открытым небом.