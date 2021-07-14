 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.07.2021
13:39  Талибы озвучили свои условия 3-месячного перемирия - легализация и амнистия
13:37  США готовят Украине военную диктатуру, - Д.Родионов
13:35  Теперь будем топить за "Талибан*"? - "СП"
13:34  ООН прогнозирует "массовый поток афганских беженцев"
13:06  Накажут ли мигрантов за беспорядки в Кузьминках? - Завтра
13:00  КазАрхеологи в долине Елеке Сазы нашли уникальные сакские золотые подвески с изображением правителей!
12:32  Казахстан. Темпы роста напряжения опережают темпы вакцинации, - Г.Илеуова

12:27  "Подрыв имиджа" как преступление. Новый закон О службе безопасности Президента Узб
12:26  ЦРУ и "сателлиты", Навальный и Аль Капоне, - Р.Устраханов
12:20  Карма... Подозреваемый в изнасиловании и убийстве казашки в Тбилиси Бесо Т. умер... от зверских побоев
12:18  Опыты на хомячках подтвердили эффективность казахстанской вакцины. Они дохнут!
12:02  Талибы через речку: жители Термеза рассказали о новых "соседях", - "МК"
11:59  "Мы в начале новой волны пандемии"! - утешил гендиректор ВОЗ Гебрейесус
11:56  Президента Бразилии Болсонару ждет операция из-за непрекращающейся 10 дней икоты
11:35  Hindu Times: Талибы ввели жесткий шариат на подконтрольных в Афганистане территориях
10:23  Мутное наследие Мутанова. Как хорошо быть ректором Казгосвуза
10:21  Почему провалилась реформа госслужбы Казахстана?
10:19  ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
09:35  Талибы были и есть - примитивные фундаменталисты, - Р.Бурнашев
08:14  Умер бывший Верховный муфтий Казахстана А.Дербисали
08:10  "Сандунистское" будущее Молдовы, - Е.Панина
00:57  О либерализме и раздолбайстве КазКадров, - Д.Ашимбаев
00:53  Синергия жадности и лжи – о связях Big Pharma и медиакорпораций, - В.Катасонов
00:45  Госдеп США прямо обвинил власти Китая в "геноциде уйгуров"
00:37  Найдены организаторы убийства президента Гаити
00:09  Почему архитектура Узбекистана вырождается? В чем причины и проблемы
Среда, 14.07.2021
21:13  Гей-парад расколол Грузию надвое: запахло сменой власти, - "МК"
21:05  В Узбекистане люди облили бензином сотрудников Бюро принудительного исполнения и пытались поджечь
21:02  Милые люди. Глава КырЦИК обвинила депутатов в идиотизме, они ее - в беспринципности и коварстве
20:54  Интересы Пекина в Центральной Азии схлестнутся с турецкими, - В.Панфилова
19:55  Раскрыты секреты переворота в Турции 15 июля 2016 года, - А.Асалыоглу
19:44  В Москве оперативно изловили 42 участников мигрантского кыргызо-таджикского побоища
19:35  Скончался Руслан Мубаракшин - гендир Чирчикского трансформаторного завода
19:06  Ядерная энергетика для Узбекистана. Вопросы к МАГАТЭ, - Ш.Кариев
16:58  От М. Горького к М. Симоньян: российская элита близка ко дну? - М.Демурин
16:26  РосБлогер Мамедов созывает школоту на провокационные флеш-мобы в Ташкенте
12:48  Протестующие пенсионеры штурмуют УкрРаду - их разгоняют газом
12:14  Ева и Менисова - первые казашки на обложке Vogue
11:26  "В Афганистане необходимо создать коалиционное правительство", - продолжает отчебучивать МИД РФ
11:12  Талибы расстреливают сдавшихся афганских коммандос, - залепуха (или нет?) от CNN
11:07  Washington Post: Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновных
11:03  В Узбекистане у каждого министра и хокима появится свой портал. Кому оно надо?
10:44  Зампредом СовБеза Киргизии стал афганист Масадыков
10:22  Летом Кыргызстан отдает воду соседям, а зимой катастрофически не будет хватать ее, - Р.Умбеталиев
10:16  Мужчинам прожить дольше может помочь кастрация, - Daily Mail
10:15  Во Франции Макрон начинает преследование непривитых, - Le Temps
09:32  Производство электроэнергии в Таджикистане уменьшилось, а экспорт увеличился
09:30  Адвокат Мирзоев бежал из Таджикистана "из-за преследования властей"
09:23  ЦентрАзия при тимуридах: герои и достижения эпохи
08:57  Талибы начали угрожать Эрдогану, - Ст.Тарасов
08:44  Кабул еще повоюет. Афганские силы безопасности наносят контрудары по талибам, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Накажут ли мигрантов за беспорядки в Кузьминках? - Завтра
13:06 15.07.2021

власти привычно угрожают депортацией, но в это уже никто не верит

Владислав Мальцев

После невероятных по масштабам и наглости уличных беспорядков, устроенных сотнями мигрантов в Кузьминках, где с избивающими прохожих и громящими машины молодчиками долго не могла справиться полиция, власти попытались показать на публику решительность и продемонстрировать, "кто тут хозяин".

"Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Сообщаем, что все 103 задержанных в настоящее время содержатся в органах внутренних дел до суда и в случае привлечения их к ответственности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении граждан иностранных государств будут инициированы меры по их выдворению за пределы России", – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, опубликованном вечером 13 июля информационным агентством "Москва".

Это "грозное-грозное" сообщение даже никто из должностных лиц не потрудился подписать, оно так и вышло анонимным, благо агентство-то мэрии и принадлежит. Тем более, что за угрозы "немедленно пресекать", если по факту пресечь долго не могли?

В том же контексте высказалась (и тоже анонимно) пресс-служба Главного управления МВД по Москве: "В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавших в конфликте. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях… Ряд иностранных граждан, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации".

Забавно, что в мэрии охарактеризовали беспорядки в Кузьминках как "чрезвычайное происшествие", но по факту задержанным выписали лишь протоколы за административные нарушения, предусматривающие максимум небольшие штрафы.

Погрозил пальчиком нарушителям и депутат Государственной Думы от "Единой России" Петр Толстой, избранный в 2016 году от 199-го одномандатного округа, включающего в том числе и Кузьминки. "Люди, которые приезжают в Москву работать, приезжают в гости и обязаны соблюдать российские законы. И этому нужно максимально оперативно и максимально жестко давать соответствующую оценку… Те люди, которые нарушают российские законы, должны быть выдворены из страны или привлечены к уголовной ответственности", – заявил Толстой телеканалу "360".

Только вопрос – какое наказание понесли устраивавшие год назад такие же массовые уличные драки и погромы в районе Марьино (также входящем в округ, по которому избран Толстой) азербайджанцы и армяне? Кого там привлекли к уголовной ответственности, кого депортировали?

Вообще по поводу угроз о депортации возникает масса вопросов, которые я задавал журналистам еще год назад после армяно-азербайджанской войны в Марьино. Вот чиновники угрожают депортировать участвовавших в драках иностранцев, а как быть с теми из них, кто уже успел получить (купить…) российское гражданство?

А ведь такие среди задержанных в Кузьминках абсолютно точно есть. "Полиция забрала и с той, и с этой стороны участников драки, наших около 70 человек. Среди них есть и граждане Киргизии, и граждане РФ – этнические представители диаспоры", – сообщил вчера "360" бывший в 2007 – 2010 годах чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России Райымкул Аттокуров.

Опять же, кстати говоря, есть большие сомнения по поводу того, что задержанных накажут вообще, ибо сейчас тот же Аттокуров является не только главой Координационного совета кыргызской диаспоры в Москве, но и… членом Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Вот так успешно "адаптирует" своих соплеменников, что массовые драки мигрантов, в том числе с оружием в руках, стали сейчас привычным явлением для крупных российских городов.

И было бы неудивительно, если бы среди них не было граждан России, ибо паспорта нашей страны раздавали буквально направо и налево. Заместитель председателя Государственной службы миграции Кыргызстана Алмазбек Асанбаев поведал 7 мая 2018 года на пресс-конференции в Бишкеке, что с 1991 года гражданство России получили более 570 тысяч жителей республики, то есть примерно каждый десятый. И продолжают получать, так, в 2019 году его "приобрели" (формулировка Асанбаева!) 9371 человек.

Как вообще серьезно относиться к "грозным" заявлением чиновников в адрес мигрантов, когда они сами постоянно "сливаются"? Вот простой пример.

16 апреля на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил: "Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

Правда, это заявление уже тогда выглядело больше похожим на "бунт на коленях". Более миллиона мигрантов, из которых 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. граждан Таджикистана и 115 тыс. граждан Кыргызстана, незаконно находятся на территории России, а силовые органы не выдворяют их, а просят об этом коллег из других стран…

Но даже эту угрозу в итоге не сдержали. 15 июня Путин подписал указ, где черным по белому говорится: "Установить, что: до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации… не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству". Кто ж нас будет уважать после такой (хотя и очередной уже…) потери лица?

Мигранты все это видят – что власть в России недееспособная и трусливая, способная лишь на болтовню. И делают выводы – твори здесь, что хочешь…

Чиновники "отбудут номер патриотами" на публику и быстро вернутся к привычной риторике о том, что без мигрантов нам невозможно жить, и что их надо любой ценой удержать здесь (реально, когда в том году из-за пандемии гастарбайтеры пытались уехать из России домой, перед ними закрыли границы, хотя во всем мире было наоборот). Вот цитата из интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, опубликованного 30 июня в "Российской газете": "Мигранты, они работают в основном в ГБУ "Жилищник" – дворниками, сантехниками, садовниками. Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить… Они и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор... Словом, создают уют и комфорт в нашем городе". Да, а потом идут резать друг друга и громить машины на улицах, так что люди боятся выйти на улицу.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1626343560
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил усилить карантинные меры в 4 регионах
- Темпы роста напряжения опережают темпы вакцинации
- Кадровые перестановки
- Есть ли перспективы появления новой оппозиции?
- Мегаполисам нужны хорошие руководители
- О демографической ситуации за январь-май 2021 года
- Почему провалилась реформа госслужбы
- Вузовских грантов все больше, а толковых специалистов все меньше
- Алматинский городской филиал демократической партии "Ак жол" отметил 80-летие прославленной "панфиловской" дивизии
- Чем дальше в лес…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  