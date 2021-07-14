Накажут ли мигрантов за беспорядки в Кузьминках? - Завтра

13:06 15.07.2021 власти привычно угрожают депортацией, но в это уже никто не верит



Владислав Мальцев



После невероятных по масштабам и наглости уличных беспорядков, устроенных сотнями мигрантов в Кузьминках, где с избивающими прохожих и громящими машины молодчиками долго не могла справиться полиция, власти попытались показать на публику решительность и продемонстрировать, "кто тут хозяин".



"Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Сообщаем, что все 103 задержанных в настоящее время содержатся в органах внутренних дел до суда и в случае привлечения их к ответственности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении граждан иностранных государств будут инициированы меры по их выдворению за пределы России", – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, опубликованном вечером 13 июля информационным агентством "Москва".



Это "грозное-грозное" сообщение даже никто из должностных лиц не потрудился подписать, оно так и вышло анонимным, благо агентство-то мэрии и принадлежит. Тем более, что за угрозы "немедленно пресекать", если по факту пресечь долго не могли?



В том же контексте высказалась (и тоже анонимно) пресс-служба Главного управления МВД по Москве: "В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавших в конфликте. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях… Ряд иностранных граждан, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации".



Забавно, что в мэрии охарактеризовали беспорядки в Кузьминках как "чрезвычайное происшествие", но по факту задержанным выписали лишь протоколы за административные нарушения, предусматривающие максимум небольшие штрафы.



Погрозил пальчиком нарушителям и депутат Государственной Думы от "Единой России" Петр Толстой, избранный в 2016 году от 199-го одномандатного округа, включающего в том числе и Кузьминки. "Люди, которые приезжают в Москву работать, приезжают в гости и обязаны соблюдать российские законы. И этому нужно максимально оперативно и максимально жестко давать соответствующую оценку… Те люди, которые нарушают российские законы, должны быть выдворены из страны или привлечены к уголовной ответственности", – заявил Толстой телеканалу "360".



Только вопрос – какое наказание понесли устраивавшие год назад такие же массовые уличные драки и погромы в районе Марьино (также входящем в округ, по которому избран Толстой) азербайджанцы и армяне? Кого там привлекли к уголовной ответственности, кого депортировали?



Вообще по поводу угроз о депортации возникает масса вопросов, которые я задавал журналистам еще год назад после армяно-азербайджанской войны в Марьино. Вот чиновники угрожают депортировать участвовавших в драках иностранцев, а как быть с теми из них, кто уже успел получить (купить…) российское гражданство?



А ведь такие среди задержанных в Кузьминках абсолютно точно есть. "Полиция забрала и с той, и с этой стороны участников драки, наших около 70 человек. Среди них есть и граждане Киргизии, и граждане РФ – этнические представители диаспоры", – сообщил вчера "360" бывший в 2007 – 2010 годах чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России Райымкул Аттокуров.



Опять же, кстати говоря, есть большие сомнения по поводу того, что задержанных накажут вообще, ибо сейчас тот же Аттокуров является не только главой Координационного совета кыргызской диаспоры в Москве, но и… членом Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Вот так успешно "адаптирует" своих соплеменников, что массовые драки мигрантов, в том числе с оружием в руках, стали сейчас привычным явлением для крупных российских городов.



И было бы неудивительно, если бы среди них не было граждан России, ибо паспорта нашей страны раздавали буквально направо и налево. Заместитель председателя Государственной службы миграции Кыргызстана Алмазбек Асанбаев поведал 7 мая 2018 года на пресс-конференции в Бишкеке, что с 1991 года гражданство России получили более 570 тысяч жителей республики, то есть примерно каждый десятый. И продолжают получать, так, в 2019 году его "приобрели" (формулировка Асанбаева!) 9371 человек.



Как вообще серьезно относиться к "грозным" заявлением чиновников в адрес мигрантов, когда они сами постоянно "сливаются"? Вот простой пример.



16 апреля на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил: "Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".



Правда, это заявление уже тогда выглядело больше похожим на "бунт на коленях". Более миллиона мигрантов, из которых 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. граждан Таджикистана и 115 тыс. граждан Кыргызстана, незаконно находятся на территории России, а силовые органы не выдворяют их, а просят об этом коллег из других стран…



Но даже эту угрозу в итоге не сдержали. 15 июня Путин подписал указ, где черным по белому говорится: "Установить, что: до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации… не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству". Кто ж нас будет уважать после такой (хотя и очередной уже…) потери лица?



Мигранты все это видят – что власть в России недееспособная и трусливая, способная лишь на болтовню. И делают выводы – твори здесь, что хочешь…



Чиновники "отбудут номер патриотами" на публику и быстро вернутся к привычной риторике о том, что без мигрантов нам невозможно жить, и что их надо любой ценой удержать здесь (реально, когда в том году из-за пандемии гастарбайтеры пытались уехать из России домой, перед ними закрыли границы, хотя во всем мире было наоборот). Вот цитата из интервью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, опубликованного 30 июня в "Российской газете": "Мигранты, они работают в основном в ГБУ "Жилищник" – дворниками, сантехниками, садовниками. Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить… Они и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор... Словом, создают уют и комфорт в нашем городе". Да, а потом идут резать друг друга и громить машины на улицах, так что люди боятся выйти на улицу. Источник - Завтра

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