ООН прогнозирует "массовый поток афганских беженцев"

13:34 15.07.2021

15 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В ООН опасаются массового потока беженцев из Афганистана



В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев опасаются массового потока беженцев из Афганистана. Об этом сообщают "Новости ООН".



Отмечается, что с января 2021 года свои дома были вынуждены покинуть примерно 270 тысяч афганцев. К настоящему времени общее число внутренних беженцев в стране превысило 3,5 миллиона. В последние недели в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью, и у многих семей нет другого выбора, нежели бежать в поисках безопасности.



"Перемещенные гражданские лица сообщают УВКБ и его партнерским организациям о вооруженных столкновениях, случаях вымогательства со стороны негосударственных вооруженных групп и самодельных взрывных устройствах на основных дорогах. В районах, где идут бои, перестали работать службы социальной помощи, и люди теряют рабочие места", - поясняют в организации.



В ООН предупредили, что если не остановить нынешнюю вспышку насилия, то это приведет к дальнейшему перемещению внутри страны, а также к росту числа беженцев в соседние государства и за их пределы.



Около 90 процентов всех афганских беженцев (это более 2 миллионов человек) принимают Иран и Пакистан. Обе страны обеспечивают их защитой, медицинской помощью и услугами в сфере образования.



В заявлении говорится, что в настоящее время ощущается огромный дефицит гуманитарных ресурсов. Финансовый призыв УВКБ в связи с ситуацией в Афганистане, включая операции по оказанию помощи. Доноры выделили лишь 43 процента необходимой общей суммы - $337 миллионов.