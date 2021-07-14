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Теперь будем топить за "Талибан*"? - "СП"
13:35 15.07.2021

Политолог Александр Зимовский: "Теперь будем топить за "Талибан" *
Изменится ли российское законодательство, чтобы получить союзника в борьбе с "Исламским государством" **

Виктор Сокирко
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Александр Зимовский

Верховный суд РФ признал "Талибан" (исламистское движение зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году) террористической организацией еще 14 февраля 2003 года. Впрочем, за эти 18 лет представители движения не раз приезжали в Москву для налаживания отношений с Россией. Вот и последний визит делегации талибов, которую возглавил один из руководителей политического офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, прошел на самом высоком уровне - принимал их глава российского МИД Сергей Лавров.

Мы теперь дружим с террористами? Не все так просто. Здесь нужно посмотреть с чем же приезжали талибы в Москву, что обещали и какие могут быть перспективы если не сотрудничества, то взаимовыгодных действий. И вообще, зачем эта "дружба" нужна России. Здесь можно процитировать пожалуй ключевую фразу из уст Делавара. "Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы предпримем все меры, чтобы движение ДАИШ (ИГИЛ, тоже запрещена в РФ) никогда не было здесь, на территории Афганистана", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Два ключевых посыла в этих словах, которые позволили Москве выдохнуть с облегчением, пусть и с временным. Первый - талибы пока не планируют вторжение в соседние Таджикистан и Киргизию (союзники России по ОДКБ), вероятность которого крайне нервировала российское руководство и особенно Минобороны. Второй посыл - "Талибан" намерен бороться с "Исламским государством", которое представляется Москве гораздо большей опасностью, чем талибы, не просачивающиеся пока на территорию России. На таких условиях с "Талибаном", конечно, выгоднее сотрудничать, чем вспоминать о том, что это террористическая организация. Как говорится: "Он сукин сын, но он наш сукин сын".

- Теперь будем топить за талибов, - считает политолог и историк Александр Зимовский. - По той причине, что это движение в состоянии военным путем взять в ближайшее время взять власть в Афганистане. Нельзя идеализировать "Талибан", а уж тем более записывать его в союзники, все-таки это организация фанатичная, жесткая, прославившаяся казнями "неверных" и уничтожением памятников культурного наследия. С другой стороны, у России есть свои интересы в Афганистане, да и в Центральной Азии в целом, поэтому невольно придется идти на сотрудничество с теми, кто там представляет власть. Выбора-то в складывающейся ситуации особого нет - есть талибы. Что же они из себя представляют?

Бегство США из Афганистана обусловлено военными победами талибов над американцами и примкнувшими к ним натовцами. Талибы как бойцы просто круче любых пиндосовских морпехов. Они также превосходят американских военных на тактическом и даже на оперативном уровне. Обычно это даже не обсуждается, и я полностью с этим согласен.

Однако военные победы талибов над своими единоплеменниками из армии, полиции и других пока еще верных Кабулу частей, очевидно, нуждаются в другом объяснении. Просто потому, что в этом случае мы видим противостояние сил одинакового тактического и военно-технического уровня. Следовательно здесь успехи талибов имеют иную природу. По мере того, как различные аспекты деятельности "Талибана" становятся более ясными, а позиции стран-соседей Афганистана в отношении конфликтов, продолжающихся здесь, артикулируются более внятно, появляется возможность проанализировать последние события в этой стране.

Итак, по порядку. Военная ситуация в Афганистане. По оперативным данным, сейчас Талибан контролирует 174 у.е.зда Афганистана (более 85% территории страны). Бои продолжаются. Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что военные силы группировки не будут атаковать столицы провинций до 11 сентября (дата полного ухода американцев, указанная в соглашении в Дохе). Забихулла Муджахид подтвердил, что большинство уездов провинций Кундуз, Сари-Пул, Тахар, Газни, Кандагар и Гильменд взяты талибами, а базы афганской армии блокированы и находятся в осаде.

На фоне роста военной активности талибов внутриафганские переговоры прекращены. Лидеры и вожди самого разного толка, такие как маршал Абдул Рашид Дустум, Атта Мухаммад Нур, Мухаммад Мохакик и другие, снова препоясались мечами и лично возглавили ополчение и другие парамилитарные силы в провинциях и регионах, находящиеся под их личным влиянием.

Поездка президента Ашрафа Гани и его министра иностранных дел Абдуллы Абдуллы в Соединенные Штаты в поисках помощи от Джо Байдена оказалась безрезультатной.

Среди других причин быстрого продвижения талибов - финансовая слабость кабульского центрального правительства, его неспособность решать экономические проблемы, низкий морально-боевой дух афганской армии, отсутствие единства среди верных Кабулу племен, общее недовольство народа и бегство иностранных оккупационных войск.

Исходя из этого, могу уверенно заключить, что талибы будут продолжать свое продвижение в разных провинциях до тех пор, пока американцы не покинут Афганистан окончательно; и в течение этого периода они заставят и кабульское правительство, и прочие племенные группировки и движения Афганистана принять их условия.

Как взбунтовать племена, не привлекая внимания окружающих? Корни афганской войны в основном уходят в этнические, а иногда и в религиозные различия. Общая этническая принадлежность, пуштунская, благожелательно настроенных по отношению к талибам племен, в последние годы усилила влияние "Талибана" в Афганистане.

Это особенно заметно при рассмотрении конфликта талибов с афганскими хазарейскими и таджикскими племенами, некоторые из коих считаются шиитами. Одно время даже пытались позиционировать противостояние в Афганистане как религиозную войну между шиитами и ваххабитами. Хотя и талибы не привержены ваххабизму, и хазарейцы, таджики и другие союзные им племена и этно-религиозные группы не являются поголовно шиитами.

В прошлом муллы, составившие нынешнее руководящее ядро Талибана, заявляли свою приверженность ханафитскому мазхабу - одной из четырех канонических правовых школ в суннитском исламе. Каждый частно практикующий исламовед и талибанолог обязан время от времени произносить слова "ханафитский мазхаб" и им подобные.

Когда "Талибан" управлял Исламским Эмиратом Афганистан, существовавшим в 1996-2001 годах, он следовал ханафитским принципам ислама. Но как любое религиозное движение "Талибан" неоднороден. Спектр широкий, что и приводило к появлению у талибов самых разных союзников: одно время Аль-Каиды***, сети Хаккани****, Лашкаре-Тайбы***** и прочих. Совокупность данных фактов укрепляла наблюдателей и аналитиков в мысли, что талибы ведут в Афганистане религиозную войну. И тем более удивительно, что на основе такого "анализа" американцы 20 лет тому выбрали совершенно неадекватное решение - военное вторжение и формирование марионеточного правительства под патронатом иностранной державы.

В войне из-за толкования посланий Аллаха нельзя победить, если ты против Аллаха в принципе. "Талиб иль не талиб? - вот в чем вопрос". Здесь нужно пояснить про отношения между афганскими шиитами и талибами: "Талибан" смотрит на афганских шиитов более сдержанно, чем, например, ИГИЛ, Сипах-и-Сахаба******, Фронт Ан-Нусра******* и прочие боевые сети и ячейки суннитского толка. Талибанско-шиитские разногласия в первую голову этнические, затем политические, и потом уж религиозные.

Основные политические разногласия между "Талибаном" и шиитами Афганистана в последние годы были связаны с двумя шиитскими политическими течениями, Партией Единства - Хезбе Вахдат********, и Исламским движением Афганистана*********. В их основе изначально была политическая оппозиция этих течений Талибану, и этнические разногласия с талибами.

Боестолкновения афганских талибов с афганскими шиитами носят этнополитический характер, и отмечу, что пока "Талибан" не показал блестящих успехов в борьбе с афганскими шиитами. Об этом говорит патовая военно-полевая ситуация в Балхе, Майданшахре (Вардак), Газни и Бамиане, а также в уезде Каджран в провинции Дайкунди. Тем не менее, общая ситуация с продвижением "Талибана" заставляет шиитов Афганистана нервничать.

Как обычно и бывает на войне, стороны обмениваются взаимными обвинениями. Талибам тоже есть, что свалить на шиитов, и они без колебаний обвиняют в разногласиях хазарейцев и таджиков. Намекая при этом, что сопротивление шиитов обостряет общую ситуацию. Впрочем, на радикализацию межисламских противоречий в современном Афганистане ключевое влияние оказали все-таки именно талибы.

Некоторые влиятельные шиитские исламские аналитики указывают, что без союза талибов с "Аль-Каидой", и без увлечения талибанского комсостава ваххабизмом, "Талибан" смог бы удержать власть в Афганистане и даже предотвратить американское вторжение 2001 года.

Впрочем, нельзя сказать, что "Талибан" ничего не понял и ничему не научился. Анализ тенденций политической и духовной тактики талибов показывает, что они пытаются лавировать среди различных исламских течений, присутствующих в Афганистане. Результат очевиден: большая часть Афганистана была захвачена талибами в результате переговоров и заключения временных союзов со старейшинами племен и авторитетами провинций. И этно-религиозные противоречия во всех случаях не стали камнем преткновения.

* Признан Верховным Судом РФ экстремисткой и террористической организацией 14 февраля 2003 г., деятельность на территории России запрещена.

** Признан Верховным Судом РФ экстремисткой и террористической организацией 14 февраля 2003 г., деятельность на территории России запрещена.

***, ****, *****, ******, *******, ********, ********, ********* - признаны Верховным Судом РФ экстремисткими и террористическими организациями, деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
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