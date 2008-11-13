США готовят Украине военную диктатуру, - Д.Родионов

13:37 15.07.2021 Уход Авакова - это сигнал Зеленскому: "Уходи и ты!"

США поставят во главе Украины военного диктатора для решения проблемы Донбасса?



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Дудчак

Роман Травин



Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведет к досрочным выборам президента. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.



По его словам, Аваков подал в отставку "после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки". Таким образом управляющие страной силы "не хотят в этой истории замарать очень понятного им человека".



Кива убежден, что уход Авакова, руководившего МВД более семи лет, приведет к тому, что президент страны Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам. Он также предположил, что экс-министр снова появится на политической арене, но уже в какой-то другой роли.



"До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!" - резюмировал депутат.



О том, что Аваков написал заявление об отставке, стало известно ранее 13 июля. Он возглавил МВД 27 февраля 2014 года сразу же после майданного госпереворота. При этом пережил несколько правительств и смену президента. После последней смены состава Кабмина президентом было объявлено, что Аваков "находится на испытательном сроке". Тем не менее, хотя кресло под ним не раз шаталось, Аваков считался "непотопляемым" и "неприкасаемым".



Основной причиной является его контроль над многочисленными нацбатами, которые подчинялись МВД и ему лично. Авакова считают крестным "отцом" т. н. "добровольческих батальонов", которые в 2014-м создавались как частные армии. Считалось, что добровольно Аваков никогда не уйдет в отставку, а в случае попытки смещения - за него выйдет националистическая "улица".



Кроме того, не раз появлялись слухи, что американцы могут привести к власти Авакова как военного диктатора, если законно избранный президент не сможет решить те задачи, которые ставит Вашингтон.



И вот Аваков уходит якобы сам. Это дает почву для новой порции слухов. Что, если американцы действительно готовятся сменить Зеленского? Вот и Кива так говорит. А Кива, между прочим, был советником Авакова в МВД. То есть он кое-что понимает.



Вашингтон действительно не демонстрирует восторга Зеленским, что наглядно проявляется в старательном избегании президентом Джо Байденом встречи с украинским коллегой. Некоторые видят дурной сигнал для Зеленского и в его недавней поездке к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая явно была не в восторге от требований президента Украины относительно "Северного потока-2". Так, коллега Кивы по фракции Вадим Рабинович считает, что Меркель Зеленского просто "послала" подальше, но вежливо, пытаясь не обидеть.



Еще одним тревожным звоночком для Зеленского можно считать достаточно жесткие высказывания президента России Владимира Путина и его статью об Украине, в которой содержатся намеки на то, что Россия не будет мириться с развитием на Украине проекта "Антироссия". В то же время в Вашингтоне, очевидно недовольны тем, что нынешние украинские власти этот проект недостаточно реализовывают. Так что Зеленский решительно надоел всем, и давление на него может быть оказано со всех сторон.



Внезапная отставка Авакова может быть сигналом. Стоит напомнить, что на фоне этого в Киеве митингуют пенсионеры МВД, требуя повышения пенсий. Может, и это не совпадение, а сигнал Зеленскому уйти по-хорошему, пока не вышли митинговать другие люди, большинство из которых контролируется бывшим главой МВД?



- Да, создается впечатление, что Аваков ушел… на повышение, - считает политолог Александр Дудчак. - Он подал в отставку после общения со своим другом - и.о. посла США на Украине г-ном Кентом. Авакову не было очевидной необходимости уходить с хлебного места. Аваков не боится Зеленского и имеет "крышу" в Вашингтоне. Но пока Зеленский не получил указание уйти по собственному желанию. Ждем.



"СП": - Есть ощущение, что американцы давно ищут Зеленскому замену, не потому ли Байден не хочет с ним встречаться? Он их разочаровал? Нужен кто-то более решительный для осуществления функций "Антироссии"?



- У Зеленского отсутствует харизма, и что важнее - отсутствует значительное влияние на силовиков, у него нет своих батальонов на содержании. Да и в политике Зеленского разочарованы. Плюс к этому Байден при всех своих диагнозах помнит, как при Зеленском его и его сына обвиняли в коррупции на Украине. И вряд ли ему это простили.



"СП": - На Украине некоторые считают, что и Меркель Зеленского мягко послала…



- Можно и так сказать. Проблемы индейцев не волнуют не только ковбоя, но и сообщников ковбоя. Конечно в Германии были удивлены аппетитами Украины и ее абсурдными требованиями компенсаций за "Северный поток-2", и даже очень вежливо ответили. Могли грубее.



"СП": - Нет ли ощущения, что на Зеленского уже оказывается давление абсолютно со всех сторон?



- Зеленский - человек-функция, отрабатывающий свою траекторию. Оказывают ли давление на свинью перед тем, как отправить ее на колбасу? Спрашивают ли ее мнения? События развиваются в соответствии со своей логикой.



"СП": - Каковы шансы у Зеленского остаться у власти в этой ситуации? Ведь народ в нем тоже разочарован. Неизбежно ли то, что следующий президент будет еще более радикально настроен?



- Если будет досрочная смена, уж точно за Зеленского на улицы никто не выйдет. Да и не безопасно это будет. К сожалению, появление более радикального президента Украины можно вполне ожидать. Если соседи Украины не поймут, что у них под боком зарождается восточно-европейская "Аль-Каида" *, с которой необходимо поступать, как с источником постоянной террористической угрозы.



- Что касается ситуации с Аваковым, то все же пока только написано заявление, это еще не реальная отставка, но, скорее всего, глава МВД на Украине таки сменится, - считает политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин. - Нет сомнений, что это связано с визитом американского дипломата.



Есть несколько версий произошедшего. Первая - американцы решили устранить всех сколь бы то ни было самостоятельных игроков в украинской политике, и поэтому Авакову пришло время уходить, о чем ему и сообщили. Вторая - Аваков должен будет опять сыграть важную роль на ближайших президентских выборах, но только в этот раз в другом качестве, возможно, кандидата, возможно, лидера "революционных масс". Третья - может быть, планируются какие-то перемены по Донбассу, и Авакову, по мнению американцев, лучше уйти с поста в этой связи.



Нельзя исключать и того, что это решение было принято министром под давлением Офиса Президента. Могут быть и другие версии, например, что он вернется в региональную харьковскую политику, где скоро пройдут выборы мэра. Думаю, в ближайшее время станет ясно, какая из них ближе всего к истине. Но Аваков и без должности способен будет сохранить серьезное влияние на Украине.



"СП": - Оппозиция считает, что в Берлине Зеленского мягко "послали" подальше. Американцы, судя по поведению Байдена, тоже не горят желанием иметь с ним дела. Все это происходит на фоне статьи Путина и его последующих заявлений. Нет ли ощущения, что на Зеленского давят все одновременно?



- Мне уже не раз приходилось говорить в комментариях вашему изданию, что очень многие проблемы действующего украинского президента связаны с его просто вопиющим профессиональным и личностным несоответствием занимаемой должности. И многие проблемы именно отсюда. Условно говоря, он и его команда ошибаются на всех направлениях, поэтому и "обложили" его со всех сторон.



Возможно, конечно, эти проблемы как-то связаны и с договоренностями между Вашингтоном и Москвой, но я все же полагаю, что главная причина - в слабости украинской власти, слабости политической, интеллектуальной, профессиональной, ресурсной. Какой-то линейной зависимости между появлением статьи Путина и поездкой Зеленского в Германию я не вижу. Но Меркель действительно хоть и достаточно деликатно, но Зеленского осадила и навстречу ему ни в одном серьезном вопросе не пошла. Что опять же объясняется не вполне адекватной повесткой, которую пытался продвигать украинский президент.



"СП": - При этом Зеленский из кожи вон лезет, чтобы понравится Западу: обещает деолигархизацию, проталкивает закон о ведущей роли иностранцев при формировании Высшего совета правосудия. Сможет ли он склонить чашу западного благословления на свою сторону?



- Как-то так вынужден будет действовать почти любой украинский президент на нынешней Украине, иначе его сметут. Хотя в самом начале президентства у Зеленского был определенный шанс пойти другим путем.



"СП": - Но он нем пошел. В результате растерял значительную часть поддержки населения. Есть ли ему на что опереться? Хоть какие-то козыри остались еще?



- Тут не соглашусь. Понятно, что значительную часть поддержки Зеленский растерял, но все равно его личный президентский рейтинг все еще значительно выше, чем у любого другого украинского политика, а "Слуга народа", пусть и немного, но опережает все остальные политические силы. И, собственно, это и является его главным козырем. Есть и другие возможности - он успел расставить лояльных себе людей на многие важные позиции, и в парламенте влияние президента все еще велико. Кроме того, кейсы с Конституционным судом и решениями СНБО показали, что Зеленский готов еще более вольно обращаться с правовым полем страны, чем это делали все его предшественники, которые на самом деле тоже не сильно стеснялись.



"СП": - До последних выборов много говорилось, что следующий президент окажется радикальнее Порошенко. Но когда пришел Зеленский многие выдохнули, мол, человек, никак не связанный с событиями 2014−2015 годоав, при нем все изменится. Но мы видим, что Зе во многом стал большим Порошенко, чем сам Порошенко. Следующий будет еще более радикальным? Проблема не в личности, а в системе? В тех нарративах, которые победили в 2014-м, и любой президент Украины никак не сможет выйти за из рамки?



- Да, в целом все так. Об этом давно говорят эксперты. Могут приходить к власти немного менее радикальные политики, немного более, но в целом курс будет сохраняться. Другое дело, могут произойти и какие-то крупные геополитические сдвиги, тогда все поменяется резко и быстро, в том числе, границы ряда государств. Но просто со сменой президента, хоть на выборах, хоть по итогам очередного майдана, вряд ли что-то принципиально изменится.



* Решением Верховного Суда РФ от 13.11.2008 признана экстремистской и/или террористической организацией, деятельность запрещена в России. Источник - СвободнаяПресса

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