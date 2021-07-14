Талибы озвучили свои условия 3-месячного перемирия - легализация и амнистия

13:39 15.07.2021

Представитель радикального движения "Талибан" назвал условие для трехмесячного прекращения огня, сообщает РИА Новости.



По словам участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери, перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных, а "Талибан" исключат из черного списка ООН.



Позднее представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил, что организация говорила не про прекращении огня, а про ограничение военных операций.



По его словам, у талибов нет "никакой информации по этому предложению" о перемирии.



В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.



Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.