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Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:20 13.09.2021

Провинция Фуцзянь стала очагом заражения COVID-19

Китай, которому удалось остановить распространение COVID-19 с помощью строгих мер, включая изоляцию и массовое тестирование, пытается теперь сдержать новую вспышку коронавируса в провинции Фуцзянь.

Китайские власти усиленно вводят меры для сдерживания вспышки коронавируса в юго-восточной провинции Фуцзянь – включая массовое тестирование, приостановку транспортных услуг и закрытие баров и кинотеатров.

Как пишет The Guardian, по состоянию на понедельник в провинции Фуцзянь было зарегистрировано не менее 85 случаев заражения коронавирусом Эта цифра включает в себя симптоматические и бессимптомные случаи, которые китайские власти учитывают отдельно.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти приказали провести массовое тестирование студентов в провинции в течение недели.

Расположенный к югу от Шанхая город Путянь с населением 2,9 миллиона человек, известный как центр производства кроссовок в Китае, столкнулся с одним из самых высоких в нынешней вспышке числом инфекций. Школы там закрыты, и любой, кто покидает город, должен предоставить доказательство отрицательного результата теста на COVID за предыдущие 48 часов.

В понедельник за последние сутки в Путянь было подтверждено 15 случаев заболевания. Еще шесть случаев были обнаружены в городе Цюаньчжоу и еще один в Сямыне, что позволяет предположить, что вирус может перемещаться на юг от Путяня.

Первыми заболевшими в городе Путянь оказались студенты из округа Сянью, но эксперты подозревают, что вспышка могла быть вызвана отцом одного из студентов, который вернулся из Сингапура 4 августа, сообщает китайская газета Global Times.

Жителям деревень в округе Сянью, где были обнаружены инфекции, запретили выезжать, пишет газета.

По сообщению Global Times, в субботу автобусное и железнодорожное сообщение с Путянем было приостановлено. Также в Путяне было приказано закрыться кинотеатрам, игорным заведениям, спортивным залам, туристическим объектам, а ресторанам и супермаркетам было приказано "строго контролировать" количество клиентов и проверять температуру.

Комиссия по здравоохранению сообщила, что в город были отправлены эксперты для наблюдения за работой по борьбе с болезнями.

Новая вспышка СOVID-19 омрачила для китайцев предстоящие праздники. Однако эксперты по эпидемии считают, что эта вспышка не повлияет на общий туристический рынок в преддверии Фестиваля середины осени и национальных праздников 1 октября, поскольку активизация коронавируса пока ограничивается Путянем и соседним городом Цюаньчжоу. Специалисты заявили, что масштабы нынешней вспышки намного меньше, чем было в случае самой последней вспышки, которая началась в Нанкине, столице провинции Цзянсу в Восточном Китае, и распространилась в Цзянсу, а затем в некоторые провинции и города по всей стране.

Жители города Путянь сообщили Global Times, что вспышка заражений COVID-19 нарушила их планы поездок на предстоящие праздники. В прошлом году в период осенних отпусков по стране было совершено около 637 миллионов внутренних рейсов.

"Перед вспышкой я планировала поехать на побережье со своей семьей. Но теперь нам придется остаться дома", - сказала в воскресенье газете Global Times жительница Путяня по фамилии Ху.

Ху, у которой есть двухлетний ребенок, рассказала, что обеспокоена эпидемической ситуацией, поскольку вирус распространился среди учеников в местной школе. "Сейчас мы с ребенком редко выходим на улицу", - сказала она. "Я запаслась всем необходимым дома".

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Ван Гуанфа, специалист по респираторным заболеваниям Первой больницы Пекинского университета, сообщил в воскресенье Global Times, что, судя по текущей ситуации, когда инфекции в основном ограничиваются Путянем, вспышка, вероятно, будет меньше, чем нанкинская.

Ван считает, что вспышка вряд ли повлияет на поездки во время национальных праздников, если в пораженных районах будет соблюдаться строгий эпидемический контроль. Но люди по-прежнему должны носить маски для лица, внимательно следить за возможными инфекциями и избегать скопления людей во время путешествий.

Китай накопил обширный опыт борьбы с локализованными вспышками, и Ван Гуанфа отметил, что если противоэпидемические меры будут приняты должным образом и в борьбе с вирусом не будет недостатков, то количество случаев заболевания сократится через семь дней, и через 28 дней не будет новых случаев.

Китай предпринял жесткие меры для пресечения недавних вспышек, связанных с быстро распространяющимся вариантом коронавируса "Дельта". В прошлом месяце власти приказали всем 11 миллионам жителей Ухани, где COVID-19 был впервые зарегистрирован в конце 2019 года, пройти тестирование на вирус после того, как в городе впервые за более чем год зарегистрированы новые случаи заболевания.

Жесткие меры по борьбе с распространением COVID дают эффект: Китай сообщил о 4636 случаях смерти от коронавируса из 95199 подтвержденных случаев.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631521200
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