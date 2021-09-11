В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток

12:04 13.09.2021

В Балканском велаяте Туркменистана полицейские принудительно отправляют на сбор хлопка в полях трудовых мигрантов, стоящих на учете людей с алкогольной зависимостью, проституированных женщин, а также должников по алиментам. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода.



Сотрудники полиции вызывают людей в отделения и требуют принять участие в сборе хлопка, передает корреспондент.



"Этих граждан принудительно направили на хлопковые поля в дайханских объединениях "Азади", "Яшлык", "Сарп" и "Джанахыр" Сердарского этрапа, а также в дайханские объединения "Узынсув", "Махтумкул" и "Туркменистан" Берекетского этрапа", – рассказал источник журналисту издания.



По его словам, полицейские квалифицируют это как "исправительно-трудовые работы" и говорят, что это "является частью наказания".



Ранее туркменская служба Радио Свобода уже сообщала, что бюджетников принудительно отправляли на хлопковые поля. 24 августа издание писало, что в Лебапском велаяте к сбору хлопка привлекли служащих полка охраны, а 27 августа учителей и старшеклассников также в принудительном порядке отправили на поля.



30 августа корреспонденты сообщали о том, что власти принуждают собирать хлопок граждан, задолжавших по алиментам.



По данным издания, в этом году Туркменистан планирует собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка. Самая малая часть этого урожая – 10 тысяч тонн хлопка – возложена на Балканский велаят. Ахалский велаят взял на себя обязательство собрать 280 тысяч тонн хлопка, Дашогузский велаят – 275 тысяч тонн, Лебапский велаят – 320 тысяч тонн, Марыйский велаят – 365 тысяч тонн.



В Туркменистане принудительный труд используют не только при сборе хлопка, но и в процессе его выращивания. В августе туркменская служба Радио Свобода сообщала, что учителей средних школ в Дарганатинском этрапе отправили на чеканку хлопчатника.



Международные правозащитные организации критикуют Туркменистан за использование принудительного и детского труда при производстве хлопка.



Согласно сайту организации Responsible Sourcing Network, до 10 августа 2021 года 138 мировых брендов присоединились к международной кампании, подписав обязательство не использовать туркменский хлопок в производстве товаров.