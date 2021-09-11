Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане

12:09 13.09.2021

Бои в Баглане: талибы понесли серьезные потери и отступили



Боевики движения "Талибан" (запрещено в ряде стран мира как террористическая организация) в боях в северной провинции Баглан неся потери, были вынуждены отступать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Фронту национального сопротивления.



Боестолкновения в Баглане между талибами и бойцами сил сопротивления по командованием Ахмада Масуда, сына легендарного Ахмад Шаха Масуда, возобновились в воскресенье.



"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", - отметил источник агентства, и добавил, что в настоящий момент столкновения еще продолжаются.



Около часа назад местный командир сил сопротивления Хайрмухаммади Андараби опубликовал видео в соцсетях и сообщил об освобождении от талибов трех районов провинции Баглан. Он предупредил талибов, что такое поражение их ждет во всех провинциях Афганистана.



Представители "Талибан" пока не отреагировали на это сообщение.



В начале августа движение "Талибан" на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле территории страны (за исключением Панджшера). Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в ОАЭ.



Приход к власти талибов в Афганистане вызвал обеспокоенность ООН и государств, которые считают "Талибан" террористической организацией.



Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана под командованием Ахмада Масуда уже десять дней ведут бои с талибами. Во многих странах звучит критика в адрес ООН и мировых держав за то, что они не помогают силам сопротивления в Панджшере.



12 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что с захватом Панджшера вся территория Афганистана перешла под контроль радикалов. В свою очередь Масуд заявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию.



"Талибан" во время своего первого правления 1996-2001 гг. установил на подконтрольной территории режим, основанный на строгом исполнении норм шариата, за нарушение порядков были введены жестокие наказания - отсечение конечностей, побиение камнями, публичные казни. И сейчас, с приходом к власти талибов в Афганистане, вновь поступают сообщения об актах насилия с их стороны.