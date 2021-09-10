 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы
17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский

16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
12:04  В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток
11:20  Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:01  Что такое инфодемия, - Валентин Катасонов
10:59  Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы
10:38  Воскрес "погибший" пару лет назад лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири. Или это клон?
10:34  Афганистан: "Большая игра" Сталина против Гитлера, - Ст.Тарасов
08:46  "Быстрого эффекта не будет": рос-эксперты оценили роль Китая в Афганистане
08:03  КырВыборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров, - Д.Подольская
07:57  Иран наконец-то к Новому году смастерит свою 1-ю ядерную бомбу
07:40  Китай опять стал источником коронавирусной угрозы, - Р.Фахрутдинов
03:33  Трижды по 6:4. Россиянин Д.Медведев выиграл теннисный US open
00:53  Турция диктует свои условия Киргизии, - В.Панфилова
00:37  Пакистан перебросит афганских боевиков в индийский Кашмир, - В.Скосырев
00:26  Талибы решили не церемониться, - К.Кривошеев
00:25  "Фантоматический генератор". Сбывшиеся предсказания Станислава Лема
00:01  Главные конспирологические версии трагедии в США 11 сентября
Воскресенье, 12.09.2021
20:58  Гегемон устал. Афган сломал Запад, - Александр Храмчихин
20:57  "Фашисты!" - поможет ли Турции запрещение курдского языка?
20:25  США уходят – проблемы множатся, - Владимир Иванов
20:17  На танках до Кабула: Россия усиливает на границе с Афганистаном бронегруппу
08:40  Китай: не превращать детей в средство создания капитала, - В.Пироженко
08:38  Кто сделал Афганистан исламским государством, - С.Черняховский
08:25  Почему в Казахстане сложился дизельный кризис?
08:22  Умер от КОВИ 32-летний популярный ведущий КыргызТВ Алексей Филатов
00:50  Washington Post: Что было бы, если бы США не вторглись в Ирак
00:48  Вы не найдете этого на страницах газет: девять неизвестных фактов об Афганистане
00:15  Реальный урок разгрома в Афганистане, - Джонатан Ариэль
Суббота, 11.09.2021
23:19  Киев умудрился объявить войну России... не разрывая дипотношений
23:13  Талибы* ссыканули и отказались от официальной инаугурации 11 сентября
22:50  Союзнички... Китайская Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
22:46  РосПосол в Кабуле Жирнов продолжает "топить" за Талибан
20:58  Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция, - В.Можегов
13:39  Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией
13:37  Black Lives Matter потребовали от британской королевы вернуть награбленные драгоценности
13:34  Беззубая дипломатия России. "Лавровщина" как продолжение "козыревщины", - М.Синельников-Оришак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
13:47 13.09.2021

10 сентября 2021 г.
Паскалина Мине | Le Temps

(...) "Насекомые исчезают на наших глазах, а мы просто этого не замечаем? Исследование, опубликованное В 2017 году в журнале Plos One, забило тревогу. Оно показало, что биомасса летающих насекомых - совокупный вес всех особей - уменьшилась на 75% за 25 пять лет примерно в 60 природных заповедниках Германии. Настоящий "апокалипсис насекомых", по мнению некоторых специалистов", - пишет швейцарская газета Le Temps

"Это и другие исследования того же типа, опубликованные три года спустя, вызвали бурную реакцию в научном мире. Они выражают в цифрах то чувство, которое многие из нас испытывали в полевых условиях. Мы хотели узнать, какова ситуация в Швейцарии, чтобы предоставить политическому миру информацию, необходимую для действий", - отмечает Ив Гонсет, директор Швейцарского центра картографирования фауны. Результатом такого подхода стал доклад "Разнообразие насекомых в Швейцарии", опубликованный 7 сентября Академией естественных наук, который подтверждает серьезность ситуации", - говорится в статье.

(...) "Чтобы оценить состояние популяций насекомых в Швейцарии, авторы нового доклада синтезировали различные источники информации, включая Красную книгу, а также программы мониторинга других видов, такие как Мониторинг биоразнообразия в Швейцарии. Эти данные далеко не исчерпывающие: "Они позволяют оценить статус угрозы только для 6% видов насекомых. Эту выборку необходимо расширить, но она по-прежнему позволяет нам получить правильное представление о том, что происходит в Швейцарии", - считает Ив Гонсет.

"Новости оказались плохие: доклад подтверждает резкое сокращение разнообразия насекомых в Швейцарии по сравнению с ситуацией в начале XX века. Почти 60% из 1153 видов, занесенных в Красную книгу, в настоящее время находятся под угрозой исчезновения или под потенциальной угрозой. Например, более 40% диких пчел в Швейцарии находятся под угрозой исчезновения, а 10% из них (около шестидесяти видов) уже исчезли", - отмечает автор публикации.

"Из 226 зарегистрированных видов бабочек 78 (35%) находятся под угрозой исчезновения, а 44 (19%) - под потенциальной угрозой. Среди жесткокрылых насекомых (жуки, божьи коровки и т.д.) из 256 оцененных видов 118 (46%) находятся под угрозой исчезновения и 47 (18%) находятся под потенциальной угрозой. Насекомые, обитающие в сельскохозяйственных районах и в водной среде, испытывают наибольшее сокращение численности". - указывает журналистка.

(...) "Не все насекомые пострадали от снижения численности: некоторые из них сегодня встречаются даже чаще, чем вчера. В частности, в связи с изменением климата теплолюбивые виды (термофилы) сейчас чувствуют себя в Швейцарии лучше. Так, на территории появилось 13 видов пчел. У бабочек теплолюбивые виды вытесняют тех, кто предпочитает прохладную температуру", - указывает издание.

"Авторы доклада указывают, что механизмы исчезновения насекомых хорошо известны. Особо отмечается исчезновение их местообитаний в результате интенсификации сельского хозяйства, урбанизации или даже осушения заболоченных земель. Другими угрозами являются использование удобрений и пестицидов, световое загрязнение, изменение климата и внедрение инвазивных видов ", - резюмирует Le Temps.

Источник: Le Temps

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631530020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – вопросы защиты прав ребенка
- О слабом государстве
- Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог
- С вакцинами очередной сюрприз
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы"
- Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым
- В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде
- В Казахстане планируют построить новые заводы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  