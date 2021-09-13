До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?

14:43 13.09.2021 Янки спешно перебрасывают свою ПРО из Саудовской Аравии на защиту Израиля

Александр Ситников



После бегства из Афгана янки неожиданно вывели свою самую передовую систему противоракетной обороны из Саудовской Аравии - несмотря на неоднократные атаки хуситов на королевство. Об этом сообщило 11 сентября агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби. На это решение не повлияло даже масштабное ракетное нападение 4 сентября со стороны Йемена, когда, по информации КСА, пострадало 8 человек.



Согласно спутниковым снимкам, приведенным АР, с саудовской авиабазы Prince Sultan (примерно в 115 километрах к юго-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда) исчезли все установки THAAD для перехвата МБР, а также батареи Patriot.



Министерство обороны Саудовской Аравии сделало в этой связи официальное заявление: "Передислокация некоторых оборонных потенциалов дружественных Соединенных Штатов Америки из региона осуществляется на основе общего понимания и перестройки оборонных стратегий (Вашингтона)". В любом случае, Эр-Рияд "способен защитить свои земли, моря и воздушное пространство, а также свой народ".



Ряд американских аналитиков связал вывод THAAD и Patriot с новой политикой Белого дома, якобы недовольного Эр-Риядом из-за бомбардировок Йемена. Но более убедительными кажутся доводы другой части заокеанского экспертного сообщества, считающего, что янки передислоцировали ПРО/ПВО для защиты еврейского государства от иранской ответки.



Да, у Тель-Авива есть своя многоуровневая система, которая включает в себя гиперзвуковые противоракетные перехватчики на больших высотах Arrow 2, перехватчики в космосе Arrow 3, "Железный Купол", "Праща Давида" и "Железную балку". Однако зенитчики США и Израиля давно и тесно сотрудничают в вопросах противовоздушной обороны.



Не секрет, что корабли ВМС США, а также наземный персонал Aegis, THAAD и Patriot появляются в еврейском государстве не только на совместных учениях "Можжевеловая кобра", но и в кризисные моменты, когда пахнет большой войной на Ближнем Востоке. Один из таких, судя по всему, имеет место в наши дни.



Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран "серьезно подрывает" усилия по мониторингу программы обогащения урана в стране. МАГАТЭ считает маловероятным возврат к ядерной сделке уже со стороны Тегерана со всеми вытекающими последствиями.



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Согласно имеющейся у инспекторов информации, персы наращивают обогащение урана до уровня, когда можно изготовить атомную бомбу. Агентство ООН также информирует, что ему был предоставлен доступ только к четырем камерам наблюдения за ядерными объектами Ирана, но одна из камер была уничтожена, а вторая серьезно повреждена.



Но гораздо хуже другое: непрямые переговоры между США и Ираном, которые проходили в Вене, прекратились. После чего спецпосланник Госдепа по Ирану Роберт Мэлли прилетел 9 сентября в Москву. В своем твиттере он написал, что провел "хорошие и конструктивные встречи в Москве" с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.



Роберт Мэлли утверждает, что цель США - это возврат к переговорам и оперативное взаимное возобновление соблюдения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), но на условиях Вашингтона. Правда, как Москва может заставить Тегеран прогнуться под Вашингтон, вообще не понятно. Так что "хорошие и конструктивные встречи" могут означать только невмешательство России в силовые разборки с персами.



Тем более, что американский информационный канал Fox News некоторое время назад рассказал, что Вашингтон готовится к войне с Ираном. "Официальные лица Байдена сообщили нам, что после почти 65 лет работы над созданием ядерного оружия Иран, возможно, наконец находится в нескольких неделях до получения бомбы", - сказал обозреватель Fox News Такер Карлсон. Он также провел параллели с подготовкой к войне в Ираке.



Отметим, что идея войны с Ираном в США в целом непопулярна среди простых американцев, прежде всего из-за опасения больших жертв среди своих военнослужащих. Во всяком случае тамошние СМИ, в том числе представляющие Пентагон, регулярно пишут, что Америка не хочет большой драки с Персией, но и не боится "наказать персов".



Тем не менее именно в ключе потенциальной атаки на Тегеран все чаще рассматривается недавний вывод войск из Афгана и Ирака. Белый дом понимает, что в этих странах звездно-полосатые солдаты станут законной целью для многочисленных боевиков, если ракеты упадут на Иран. Старый Байден не хочет лишних гробов прежде всего по политическим причинам, вот и нивелирует последствия возможной ответки в странах, где они более всего вероятны.



Даже передислокация THAAD и Patriot из Саудовской Аравии тоже вписывается в эту логику. Американо-израильский удар по иранским ядерным объектам в исламском мире будет воспринят как нападение крестоносцев на мусульман. При всех терках между Тегераном и Эр-Риядом, даже с учетом шиитской поддержки хуситов, обе страны в последнее время придерживаются двусмысленных оценок в отношении друг друга, что тоже может считаться как опасный сигнал. Иран не хочет распылять свои силы, а королевство еще больше боится оказаться в перекрестии ракет "Шахаб" и "Мескат".



Сейчас уже позабылось, что Трамп в 2019 году санкционировал ограниченный удар по Ирану в отместку за уничтожение американского беспилотника, но внезапно изменил свое решение. Формально Белый дом объяснил это гуманитарными соображениями, дескать, удар приведет к многочисленным жертвам среди иранцев. Хотя на самом деле генералы Пентагона объяснили президенту США, что будут убитые и среди американских солдат в Ираке и Афгане (к слову, теперь это препятствие устранено).



Пару лет назад 45-й глава Белого дома в очередной раз обозначил красную черту: "Иран никогда не сможет иметь атомное оружие, ни против США, ни против всего мира". Этой же точки зрения придерживается и Байден, хотя винит Трампа в разрыве ядерной сделки.



Fox News напоминает, что "отношения между США и Ираном всегда балансировали на острие ножа, и требуется всего лишь небольшой толчок, чтобы сделать вездесущую дилемму - быть или не быть войне - намного хуже". Тем более, в большой американской политике антииранскую стратегию контролируют многочисленные ястребы. Так, в прошлой администрации Джон Болтон, главный помощник Трампа по национальной безопасности, долгое время выступал за смену режима в Иране и за бомбардировку страны, чтобы помешать ей получить ядерное оружие. Госсекретарь Майк Помпео также подталкивал США к противостоянию иранскому режиму.



Но тогда, как пояснил 21 июня 2019 года сам Трамп в своем твите, "я (имея в виду США) никуда не спешу". Теперь, судя по всему, янки спешат, поскольку до появления атомной бомбы в Иране осталось несколько недель, а возможно даже дней. Значит, знаменитая фраза Барбары Такман о Первой мировой "Войны никто не хотел. Война была неизбежна" как никакая другая формулировка характеризует нынешние отношения между Вашингтоном и Тегераном.



После американского удара по ядерным объектам Тегерана единственной целью иранских ракет становится Израиль, который, однако, хорошо подготовлен к отражению ответки. И вряд ли Тегеран начнет войну на два фронта (против персидских союзников США), хотя режим аятолл может пойти и на крайние меры, прежде всего перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти из стран Персидского залива. Вот тогда нефть подорожает многократно - до $ 200 за баррель и даже дороже.



13.09.21 Источник - свободная прессаs

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