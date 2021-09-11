Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные

14:55 13.09.2021 Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог

Статистика первых полугодий последних пяти лет говорит о том, что из Казахстана стабильно выезжают около 15 тысяч человек, а въезжает на ПМЖ все меньше



Александра Алехова, 13 сентября



Статистика первых полугодий последних пяти лет говорит о том, что из Казахстана стабильно выезжают около 15 тысяч человек, а въезжает на ПМЖ все меньше.

По последним данным, в январе-июне 2021 года в Казахстан прибыло 4 595 человек, а уехало 14 192 человека. Таким образом, в стране сформировался миграционный отток в 9 597 человек, сообщило информагентство LS.

При этом в России наблюдается миграционный прирост в 114,2 тысяч человек. Однако Россия, несмотря на свою привлекательность для переезда, не стала среди стран Союза лидером по росту зарплаты трудящихся. В отличие от Казахстана. По данным статистики, среднемесячная зарплата в нашей стране по итогам I полугодия 2021 года составила 240,5 тысяч тенге - на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Реальная зарплата казахстанцев в первые полгода 2021 также выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020. И это также наибольший рост в ЕАЭС

Так почему же из нашей страны стабильно уезжают, а въезжающих на ПМЖ все меньше? Координатор проектов Фонда социальных и политических исследований "Стратегия", социолог Ольга Симакова считает, что у трудящихся приоритеты с высокой зарплаты сменились на стабильность и перспективы роста. А Казахстан этим похвастать не может.



За границу - да, обратно - нет

- Ольга, если условно считать, что наша статистика права и зарплата в Казахстане выросла больше, чем в других странах ЕАЭС, но при этом из страны уехали больше, чем из других государств, тогда каковы причины эмиграции?

- Средняя зарплата высчитывается по методике, которая учитывает как самые высокие доходы, так и самые низкие. Получается условный показатель.

То, что статистика фиксирует рост средней зарплаты, неудивительно. За период пандемии доходы выросли у большого числа работников госслужбы, а также у работников социального блока - врачей и учителей. В своем интервью министр труда и соцзащиты сказал, что ведомству удалось договориться с работодателями поднять зарплату на 30% низкооплачиваемым работникам. Все это, конечно, теперь мы видим в качестве роста в статистических расчетах.

Есть ли связь между уровнем зарплаты и миграцией? Нельзя сказать, что никакой связи нет. Какая-то корреляция присутствует, но она невысокая

Мы давно заметили тенденцию, что уезжают не из-за маленькой зарплаты, а из-за невозможности найти себе достойное место на рынке труда. Люди с квалификацией в нашей стране заинтересованы в применении своих знаний и опыта, а не перебиваться случайными заработками. Просто нет таких рабочих мест, куда они могли бы трудоустроиться. И связано это не с размером зарплаты, а вообще с наличием в принципе таких мест работы. Речь в основном идет о технических и редких специальностях.

Опять же, играет роль и фактор коррупции.

Исследования, которые проводили среди студентов, обучающихся за рубежом, показывают: возвращаться в Казахстан молодые не хотят

Причин несколько. Коррупция, сложность пробиться при отсутствии связей или возможностей заплатить за рабочее место и претендовать на карьерный рост. К сожалению, это предубеждение становится тенденцией и неразрывно связано с оттоком из Казахстана квалифицированных кадров.

Вывод я делаю такой: люди стали уезжать в лучшие условия проживания и трудоустройства. Им важны соцпакет и перспективы роста, гарантии стабильности. Для многих популярных за рубежом специальностей в Казахстане рынок очень узкий и неразвитый.

Та же соседняя Россия дает более широкие перспективы – производство и промышленность там развиты лучше

Поэтому и фиксируется отток кадров с техническими профессиями в РФ, где они востребованы. Перспективы карьерного роста, на который здесь многие претендовать не могли, безусловно, являются одной из причин эмиграции из Казахстана.



Приезжают все меньше

- В основном уезжают как раз квалифицированные работники, а не те, кому и здесь терять нечего?

- Разумеется. Люди без образования менее конкурентоспособны как работники на рынке труда. Они имеют меньше перспектив найти себе лучшее место для жизни и работы и за пределами Казахстана. Поэтому менее подвержены миграционным настроениям.

Еще хотела бы отметить, что когда появляется паническая статистика относительно количества уехавших из Казахстана, по данным за первое полугодие последних пяти лет (с 2017 года), ежегодно мигрирует за рубеж в районе 15 тысяч казахстанцев.

В 2019 году было чуть больше – в районе 20 тысяч. И эти 14 тысяч уехавших, зафиксированных в 2021 году, фактически равнозначны таким же 14 тысячам в 2020 пандемийном году. Тогда вроде и границы были закрыты, и передвижение было ограничено, а тем не менее люди уезжали.

Можно сказать даже, что в 2021 году появились возможности для миграции после карантинных послаблений, но ими не воспользовались

С другой стороны, я бы обратила внимание, сколько на ПМЖ въезжает в Казахстан.

Так вот, если в 2017 году было почти 9 тысяч человек, то к 2021 году их стало вдвое меньше. То есть из Казахстана стабильно ежегодно уезжают примерно одинаковое количество людей, а въезжают все меньше. Это означает, что Казахстан как место жительства теряет свою привлекательность. И на это следует обратить внимание.



Гарантии и ответственность

- Президент поручил поднять минимальную зарплату до 60 тысяч тенге. При этом ничего не сказал о том, что будут подняты пенсии. Хотя и МЗП, и пенсии, и пособия являются производными прожиточного минимума.

- Как только президент анонсировал повышение МЗП, экономисты сразу задались вопросом, а справится ли бюджет с такой нагрузкой?

С другой стороны, Казахстан – социальное государство. И за последние 1,5 пандемийных года оно неоднократно это подтверждало, оказывая поддержку населению и бизнесу. Кроме того, у работников государственного социального блока зарплата значительно выросла. С января 2021 ее подняли госслужащим. Что было очень правильным решением, так как рядовые работники госаппарата, вопреки сложившимся стереотипам, получают довольно скромные деньги.

А прошедшие выборы сельских акимов показали, что зарплата акимов сельских округов была просто смешной – в районе 120-150 тысяч тенге

Уже после выборов объявили о повышении до 200 тысяч и выше. Но и этого недостаточно, учитывая тот объем ответственности, который лежит на акимах сел.

Каким образом правительство выполнит поручение президента о повышении минимальной зарплаты, мне пока непонятно. Доходная часть бюджета все-таки во многом зависит от налогов и НДС. А многие отрасли бизнеса только восстанавливают нарушенные пандемией производственные связи и циклы.

Отмечу, что статистические показатели, говорящие о некоем росте как зарплаты, так и экономики, весьма условные. В каждой отрасли своя динамика. И пока она не свидетельствует в пользу того, чтобы у трудящихся появилась уверенность в стабильности. Отсюда и миграционные потоки не в нашу пользу. Источник - 365info.kz

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