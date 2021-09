Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении

15:44 13.09.2021

13 сентября 2021 г.

Бертрам Айзенхауэр | Frankfurter Allgemeine



"Президент и практикантка: сериал "Импичмент: Американская история преступлений" вновь поднимает тему скандала Клинтона и Левински. И не только на телевидении. На фоне дебатов последних лет о домогательствах переосмысление этой истории назрело давно", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"В январе 1998 года небольшой альтернативный еженедельник Washington City Paper опубликовал на обложке историю под заголовком: "Мое свидание с Моникой Левински". Необходимости объяснять, кто это, не было; вероятно, тогда мало кто на планете или, по крайней мере, в ее западном полушарии не слышал о 21-летней практикантке Белого дома, которая якобы занималась сексом с президентом и чей образ в то время был вездесущим. Это мягко сказано: то, что именно произошло между Биллом Клинтоном и практиканткой, было известно в мельчайших подробностях, не в последнюю очередь потому, что интрижка имела последствия вплоть до процедуры импичмента в отношении Клинтона, а ее расследованием занимался специальный следователь, в итоговом докладе которого слово "оральный секс" встречалось 85 раз", - отмечает издание.



"Автор City Paper Джейк Таппер, которому тогда было около 20 лет (сейчас он является одним из самых известных тележурналистов в стране и работает на CNN), в подробностях описал свидание, состоявшееся всего за несколько недель до того, как Левински получила печальную известность. (...)По воле случая (...) они познакомились на вечеринке. (...) На свидание он пригласил ее в "хороший ресторан, где подавали текс-мекс". Ему сразу понравилось в ней то, что в отличие от других девушек на свиданиях, она ела не только салат - Левински заказала закуски и основное блюдо! (От ее предложения заплатить за ужин самой он отказался - часть ритуала свидания). Главное впечатление, которое произвела на него Левински, состояло в том, что она была жизнерадостной и открытой, "милой, почти как ребенок". (...) "Она бы понравилась моей маме. И моему отцу тоже", - таким был его вывод".



"Впрочем, за встречей не последовало второго свидания, и воспоминания Таппера стали лишь малой частью обрушившегося цунами общественного внимания, вызванного взаимодействием двух непреодолимых факторов: власти и секса. Впрочем, история Моники Левински также показывает, что происходит, когда социальный дискурс завладевает женским телом, и в наши дни эта история буквально получает новое прочтение - в десятисерийном телесериале. Сопродюсером сериала "Импичмент" является Левински, которой сейчас 48 лет", - говорится в публикации.



"Этот сериал является продолжением фундаментальной переоценки скандала, происходящей в ставшем более широким контексте культурно-ментального и социального движения последних лет, которое привлекает к ответственности влиятельных мужчин, злоупотребляющих своим положением. У него всего два ключевых слова: #metoo и Харви Вайнштейн", - отмечает FAZ.



"Но в то время, в 1998 году, Левински сама была для многих феминисток "этой женщиной", в снисходительно-презрительной формулировке Клинтона, сказавшего: "У меня не было секса с этой женщиной". (...) Скандал разворачивался на фоне культурной войны и поляризации, которые продолжают усиливаться в США и по сей день. (...) Несмотря на то, что тогда этот скандал вызвал в феминистских кругах жаркие дебаты о сексе, власти и приоритетах, для известных защитниц прав женщин Клинтон был прежде всего политическим союзником, которого нужно было защищать, как бы неудобно это ни было. Патрисия Айрленд, президент влиятельной организации по защите прав женщин National Organisation for Women (NOW), так описывала линию фронта: "По женским вопросам он на правильной стороне". В 2014 году в статье для гламурного журнала Vanity Fair Левински настаивала: "Это были отношения по обоюдному согласию".



"Но можно ли говорить о подлинном согласии, когда по своей власти участники отношений настолько отличаются друг от друга: девушка в возрасте 20 лет и известный всем "самый влиятельный человек в мире"? - задается вопросом издание. - Сама Левински позже тоже взглянула на свою позицию с другой стороны. Сегодня многие считают, что тогда, в 1998 году и последующие годы, страна упустила возможность начать крайне необходимые дебаты. "О чем нам следовало бы говорить тогда, - отмечал в 2017 году леволиберальный интернет-портал Vox, - так это о том, как мужчины злоупотребляют своей социальной и экономической властью над более молодыми и менее влиятельными женщинами". А вывод и вовсе был таков: "Билл Клинтон должен был уйти в отставку".



"Левински потребовалось много времени, чтобы прийти в себя после скандала, - пишет FAZ. - Один журнал подсчитал: ее имя упоминается в 128 песнях рэп-исполнителей. (...) Она до сих пор проходит лечение у психотерапевта. В течение многих лет она отклоняла просьбы об интервью или написании книги".



"Она занималась дизайном сумок, реалити-шоу, в 2005 году переехала в Лондон, чтобы получить степень магистра в области социальной психологии, а затем в Лос-Анджелес, где она выросла: "Я хотела иметь работу, я хотела иметь мужа, я хотела детей, я хотела, чтобы ко мне относились нормально". Актер Алан Камминг, который дружит с ней 2000 года, сказал в интервью газете Times: "Когда понимаешь, через что ей пришлось пройти, тот факт, что она остается такой, какая она есть - теплым, добрым, веселым, остроумным человеком, - выглядит просто поразительным". Левински предпочла бы, чтобы такого сериала не было, но, зная, что так или иначе он появится, она решила стать сопродюсером".



"Когда в июле состоялась премьера "Импичмента" перед знаменитой публикой в Нью-Йорке, Левински избавила себя от просмотра и явилась только на прием в шикарном ресторане Four Seasons; у нее не было необходимости переживать самый болезненный период своей жизни в зале, полном незнакомых людей, пошутила она в интервью Times. Вместо этого она провела видеосеанс со своим психотерапевтом", - пишет Frankfurter Allgemeine.



Источник: Frankfurter Allgemeine