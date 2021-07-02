Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"

16:09 13.09.2021

Что известно о члене ЦИК Акылбеке Эшимове, задержанном по подозрению в крупном мошенничестве?



По факту мошенничества 11 сентября был задержан член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Акылбек Эшимов.



Ранее, как сообщили в ГКНБ, в спецслужбы обратился гражданин А.Д. Он попросил принять меры в отношении действующего члена ЦИК А.Э., который, как утверждает заявитель, вступил в сговор с одним из лидеров партии "Кыргызстан". Так, в июне 2020 года член ЦИК получил от заявителя 550 тыс. долларов за его включение в первую "пятерку" кандидатов в депутаты от этой партии на выборах в парламент страны, намеченных на осень 2020 года. Но обещанного они не выполнили и вернули потерпевшему 300 тыс. долларов, а 250 тыс. долларов присвоили.



Первомайский районный суд заключил задержанного в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.



Позже ЦИК сделала заявление по задержанию Акылбека Эшимова.



Что о нем известно?



Эшимов Акылбек Жусупович - член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов от фракции Жогорку Кенеша "Кыргызстан", также член рабочей группы ЦИК по приему документов и регистрации, также он курирует Нарынскую область.



В работе прошлого состава ЦИК он был руководителем рабочей группы ЦИК по приему документов и регистрации.



Родился 9 апреля 1976 года в селе Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области.



Опыт работы:



- 2003-2006 - ОсОО "Ошская областная типография", реализатор торговой продукции г.Ош;



- 2006-2008 - ОсОО "Ошская областная типография", менеджер реализации типографической продукции.



Дополнительная информация:



- с 2015 года - президент Национальной федерации борьбы на поясах "Алыш";



Политическая деятельность:



- 2011-2015 - депутат Жогорку Кенеша, член Комитета ЖК по экономической и фискальной политике; член Комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;



- 2014-2015 - заместитель лидера фракции "Республика";



- 2016-2017 - член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;



- 2017-2021 – заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;



- с 02.07.2021 - член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.



Образование: высшее



- 1997-2003 - Ошский технологический университет, специальность – юриспруденция;



- 2012-2015 - Дипломатическая академия МИД КР им. К.Дикамбаева, специальность – международные отношения.



Награды:



Почетная грамота Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности;



Именные часы премьер-министра;



Благодарственное письмо премьер-министра;



Именные часы спикера Жогорку Кенеша.