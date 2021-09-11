Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы

17:22 13.09.2021

Несмотря на "мягкость" новых властей, афганский народ помнит времена и посвободнее



Пришедшее летом к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжает осторожно обозначать контуры своей внутренней политики. Еще в ходе наступления талибов одним из основным поводов для беспокойства как местного населения, так и международных наблюдателей, стало будущее афганских женщин - боевики давно известны жестоким обращением со слабым полом. Сейчас "Талибан" позволил себе легкие "нововведения", однако в целом картина изменилась слабо. Женщинам, например, будет позволено учиться в университетах, но - с существенными ограничениями.



Прогресс или заигрывание с населением? Такой вопрос возникает на фоне заявления министра высшего образования Афганистана в талибском правительстве движения Абдула Баки Хаккани. По его словам, женщинам вновь будет разрешено посещать занятия в университетах.



Однако учиться им предстоит отдельно от мужчин; обязательным для ношения остается хиджаб, а преподавателей решено набирать по возможности из числа представителей женского пола. В случае, если возникнет острая необходимость в лекторе-мужчине, то вести занятие он сможет лишь из-за специального занавеса.



Ранее раздельное обучение применялось только в афганских школах, но не в высших учебных заведениях. То есть женщинам и мужчинам в университетах дозволялось посещать занятия вместе. Так что нынешний шаг талибов от них выглядит ожидаемым откатом назад по сравнению с политикой предыдущего руководства.



В то же время не стоит забывать, что в период нахождения того же "Талибана" у власти в начале тысячелетия женщинам и вовсе было запрещено посещать университеты. В этом контексте, с точки зрения талибов заявление Хаккани - свидетельство некоторой либерализации общества.



Вторым немаловажным пунктом гендерной политики новых властей стал вопрос о разрешении для женщин заниматься спортом - ранее "Талибан" крайне радикально относился к этой проблеме, даже не допуская подобного решения. Более того, 8 сентября чиновник из талибской комиссии по культуре Ахмадулла Васик заявил, что женщинам будет запрещено заниматься спортом из-за того, что спортивная одежда чересчур обнажает их тела. Между тем, председатель совета по крикету Афганистана Азизулла Фазли заявил, что женщинам будет разрешено играть в крикет, что противоречит предыдущим заявлениям представителей "Талибана". Таким образом, пока вопрос о женском спорте подвис в воздухе.



Все это не отменяет того, что в большинстве вопросов женщины для талибов по-прежнему остаются категорией населения, как говорится, "второго сорта". И введенные послабления выглядят, скорее, попыткой заигрывания с населением.



Несмотря на нынешние заявления представителей правительства "Талибана", за самой террористической организацией тянется плотный шлейф обвинений (и доказанных случаев) в изнасилованиях, превращении взрослых женщин и даже маленьких девочек в сексуальных рабынь, пытки и даже показательные казни, например, побивание камнями за отказ носить хиджаб.



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Несмотря на условно миролюбивую нынешнюю риторику талибов, западные правозащитники продолжают со ссылками на анонимных жертв сообщать о подобных инцидентах по сей день. И все эти факторы до сих пор заставляют население сомневаться в искреннем желание нового правительства установить мир в стране.



Не на пользу талибам играет и то, что афганский народ еще не забыл период второй половины XX века, когда женщинам были даны крайне широкие - по сравнению с текущим моментом, - права.



Так, в частности, в конституции страны от 1964 года утверждались равные свободы для всех ее жителей. И хотя женщины, например, не могли получить паспорт, - что, конечно, нельзя назвать прогрессивным и цивилизованным решением, - им не было запрещено учиться, работать и без надобности выходить из дома.



Кроме того, подобные шаги властей инициировали и большую активность самой женской части населения: в 1977 году в стране появилась местная правозащитная организация, возглавляемая кабульской студенткой Миной Кешвар Камаль - "Революционная ассоциация женщин Афганистана", существующая и по сей день. А год спустя к власти в стране пришла Народно-демократическая партия Афганистана, даже включившая нескольких женщин во вновь сформированное правительство.



Окончилась "золотая эпоха" женских прав на афганской земле с приходом моджахедов. Сменившие же их талибы по сути лишь продолжили политику "закручивания гаек". На таком историческом фоне "Талибан" - вне зависимости от введенных им на данный момент послаблений - по-прежнему выглядит как радикальная и крайне опасная сила. И для того чтобы удержать власть, новому афганскому правительству явно предстоит предложить населению нечто большее, чем просто разрешение женщинам вернуться на учебу и заниматься спортом.



Ренат Абдуллин