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Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
18:57 13.09.2021

13.09.2021

Афганское окно в секреты Пентагона
Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"

Получив доступ к брошенной американцами в Афганистане технике, Китай сможет создавать новые вооружения, адаптированные к уязвимым сферам ВС США.
Возобновление конкуренции великих держав на мировой арене ставит большие проблемы в укреплении обороноспособности США и поддержании военного превосходства над ее главными противниками – Россией и Китаем. Об этом говорится в опубликованном докладе мозгового треста американских законодателей "Исследовательской службы Конгресса" (CRS), к советам и рекомендациям аналитиков которой конгрессмены и сенаторы при решении различных вопросов прибегают в самую первую очередь.
В документе под названием "Возобновление соревнования великих держав. Последствия для обороны и вопросы для Конгресса" объемом почти 60 страниц среди множества вопросов, связанных со стратегией, реформами МО, ядерным сдерживанием РФ и КНР, укреплением НАТО, серьезное внимание уделено сохранению превосходства США в технологиях обычных вооружений. Специалисты CRS рекомендуют законодателям оценить, насколько необходимы и достаточны действия Пентагона в этом направлении и каким образом финансирование развития таких технологий может повлиять на выделение необходимых ассигнований для реализации долгосрочных приоритетов МО.

Вопрос о дальнейшем сохранении лидерства США в области обычных вооружений после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в России) начинает основательно беспокоить заокеанских экспертов. Как пишет в одной из своих последних статей интернет-журнал Defense One, "окончательным победителем двух десятилетий войны в Афганистане скорее всего станет Китай". Самолеты и бронетехника, оставшиеся после вывода американских войск, откроют Пекину при посредстве его "энергичных партнеров" талибов широкое окно в американские тайны. Несколько американских экспертов, потративших годы на создание, приобретение и испытания оборудования, которое теперь контролирует "Талибан", сказали Defense One, что китайские военные воспользуются этой неожиданной удачей для создания новых вооружений и военной техники, адаптированных к уязвимым сферам ВС США.

Талибы захватили американскую боевую технику на сумму в 85 млрд долл. Об этом рассказал американский конгрессмен, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс. По его словам, среди огромного количества оставленной в Афганистане техники и оружия – 75 тыс. автомашин, 200 самолетов и вертолетов и 600 тыс. единиц стрелкового и другого легкого оружия.

Выступая в Вашингтоне, Бэнкс сказал, что "сегодня у талибов вертолетов "Блэк Хок" больше, чем у 85% стран мира". Он также отметил, что новые хозяева Афганистана захватили приборы ночного видения, бронежилеты и предметы медицинского назначения.

Чтобы понять, насколько велики потенциальные потери для США, отмечают эксперты, нужно только более внимательно заглянуть за рамки заголовков прессы, предсказывающих появление ВВС у талибов. Особое внимание следует обратить на изготовленные частными фирмами по заказам МО и относительно примитивные образцы командного, контрольного и коммуникационного оборудования, размещенные в автомобилях, которые драпавшие воины США оставили на взлетно-посадочных полосах и на аэродромах страны. Эти виды технических средств далеко не так неуязвимы для проникновения, как даже мобильные телефоны.

"Единственная причина, по которой мы не видим новых атак, заключается в завесе секретности вокруг этих систем", – сказал Джош Лоспиносо, доктор наук, генеральный директор компании по кибербезопасности Shift5. Он отметил, что, как только удастся преодолеть эту полосу секретности, враги Америки могут значительно сократить сроки создания кибероружия и расширить его возможности. Лоспиносо 15 лет в армии США занимался испытанием оборудования для проникновения в радиоприемники, небольшие компьютеры и другую аппаратуру, которая использовалась в Афганистане.

По заверениям Пентагона, радиостанции и другие средства связи на борту транспортного самолета C-130 ВВС Афганистана, захваченного талибами, были выведены из строя. Однако, по словам эксперта, если на нем осталось какое-то радиоэлектронное оборудование, специалисты противоборствующей стороны могут из него извлечь все необходимые сведения.

"Теперь у них есть некоторые или все электронные компоненты этой системы, и это представительная лаборатория; это площадка для создания, тестирования и повторения кибератак, которые раньше противнику, пока он не располагал реальными образцами оборудования, возможно, было осуществить действительно трудно", – подчеркнул директор.

Бывшая сотрудница корпорации MITRE Джорджиана Ши, занимавшаяся исследованиями и тестированием новых технологий, сказала, что появление у талибов ключевого оборудования раскрывает все, что делается в США для МО, и "дает им неограниченное время и доступ для просмотра и поиска уязвимостей, о которых разработчики могут не знать".

"Это не просто "Хаммер". Это не просто транспортное средство, которое доставит вас из пункта А в пункт Б. Это "Хаммер", полный радиоприемников, технологий, криптосистем и других устройств, которыми не должны были бы завладеть наши противники", – заметила Ши.

Особую озабоченность специалистов вызывает попадание в руки талибов системы электронного противодействия (ECM), которая используется для поиска и обнаружения самодельных взрывных устройств. Через талибов противники США, прежде всего Китай, могут получить доступ к аппаратуре и программному обеспечению, которые идут в комплекте с этой системой. Все это даст им возможность создания средств, направленных на снижение эффективности устройств ECM.

Ши подчеркнула, что оставленное на самолетах и транспортных средствах оборудование, которое, по заявлениям Пентагона, якобы было уничтожено или выведено из строя, все еще может оставаться источником раскрытия технологических секретов. По ее словам, как только противники США получат физический доступ к тем или иным устройствам, мало что может помешать им обнаружить их уязвимости, "а уязвимости всегда есть".

В соответствии с нынешней практикой приобретения вооружений большинство новых средств их защиты не проверяется на наличие уязвимостей до поздней стадии процесса проектирования. "Испытатели часто располагают слишком малым времени для всестороннего тестирования. Иногда им дается всего две недели, и все же они всегда что-то находят. Всегда", – подчеркнула эксперт.

Руководство "Талибана" объявило, что зарождающееся партнерство с Китаем, возможно, является самым важным направлением их дипломатических усилий. Пекин уже начал предоставлять миллионную помощь новому режиму.

Лоспиносо заявил, что "какие бы уязвимости ни обнаружил Китай, они скорее всего поставят под угрозу американские войска на долгие годы". "Вероятность того, что мы вернемся и перепроектируем различные системы с серьезными киберуязвимостями, равна нулю. Мы застряли с системами вооружений, стоящими миллиарды и миллиарды, которые имеют фундаментальные недостатки", – заявил директор Shift5.

Источник - ng.ru
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