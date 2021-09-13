Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе

19:15 13.09.2021 13 сентября 2021,



В Таджикистане ковид стал "средством от изнасилований", казахи и узбеки разошлись во взглядах на исламские традиции, а в Туркмении - как обычно, "все хорошо".



В нынешнем обзоре, так или иначе, отметились все пять бывших советских республик ЦА.



В странах Центральной Азии, что ни неделя, происходит что-то необычное, интересное, скандальное, а порой и трагическое. Собственно, этим они ничем от всех других государств не отличаются. Но довольно часто в новостях из этого региона присутствует восточный колорит, придающий им определенное своеобразие.



Недораспиленный "Буран"



Можно ли купить то, что не продается, да еще и вывезти это что-то не откуда-нибудь, а с "Байконура"? Вопрос, конечно, глупый. Но мало ли глупостей в нашей жизни, так отчего же не попытаться? Как пишет zakon.kz., российское научно-производственное объединение "Молния" заявило, что "решает вопрос с транспортировкой из Казахстана всемирно известного корабля "Буран". Однако хозяин космического челнока Даурен Муса говорит, что не продавал свое имущество: "Хотят забрать, но кто им отдаст? Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения".



Издание напоминает, что осенью прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что хотел бы выкупить "Буран", но не может найти его владельца. По его информации, космический корабль принадлежит "частному лицу из Казахстана". Оказалось, однако, что он является собственностью не физлица, а компании "Байконур", гендиректором которой является Даурен Муса. Чем закончится "распил" легендарного корабля, предугадать трудно ввиду "пикантности" ситуации.



Не рано ли девочкам "исламизироваться"?



Но спустимся из "космоса" на землю. С началом нового учебного года в Казахстане затянули "старую песню о главном" - ношении девочками и девушками хиджаба в учебных заведениях. На эту тему, обсуждаемую уже даже в среде законодателей, разразился скандал. Мнения разделились: одни высказываются категорически против, ссылаясь на то, что Казахстан - светское государство, иные же защищают право выбора. Собственно, что криминального в хиджабе в стране, где проживает 80% мусульман? Но тут приводится контраргумент: хиджаб - арабское одеяние, и казахи испокон веков его не носили.



CC0 Public Domain

Почему в Казахстане русофил сел на 7 лет, а русофоб отделался штрафом

Аргумент слабоватый, поскольку кто-то (например, глубоко верующие) хотят, чтоб их дочери носили такую одежду. Заметим также, что законодательно запрета на хиджаб в Казахстане нет. И это столь тонкая тема, что к ней следует подходить крайне осторожно и в индивидуальном порядке.



Тем не менее, председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов утверждает, что ношение хиджаба - как в государственных, так и в частных учебных заведениях - противоречит закону. И точка.



А вот власти Узбекистана к мусульманским головным уборам отнеслись лояльнее, отменив запрет на них. Министерство образования разрешило школьницам надевать тюбетейки белого и светлого цветов и национальные платки. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято по просьбе родителей, и его не следует рассматривать как скрытую исламизацию страны - она по-прежнему остается светской.



Почему Нур-Султан перестал вступаться за своих соплеменников в Китае



Еще одна чувствительная тема в Казахстане - это отношение властей республики к проблеме мусульман в Китае, их содержанию в так называемых "лагерях перевоспитания" (иные утверждают - в концентрационных лагерях) в Синьцзяне. Как пишет издание Eurasianet, ведущему исследователю этой темы Джину Бунину запретили въезд в Казахстан на пять лет, что "является очередным признаком того, что Нур-Султан прогибается под давлением со стороны Пекина, желающего подавить деятельность активистов, занимающихся этим вопросом".



Отмечается также, что Казахстан - не первая страна в Центральной Азии, запретившая Бунину, являющемуся гражданином России и США, въезд на свою территорию. Так, его дважды не впустили в Узбекистан. Исследователь убежден, что причиной отказа является его работа над базой данных о жертвах Синьцзяна - "инициированным им проектом, в рамках которого документируется массовая отправка в лагеря людей из мусульманских общин в СУАР".



По данным издания, Нур-Султан проявляет растущую нервозность по поводу внимания, уделяемого активистами тяжелому положению этнических казахов в Китае, являющемся ключевым торговым партнером Казахстана: "Особенно сурово казахстанские власти обходятся с местными активистами". Вплоть до того, что одному из них пришлось бежать в США.



Фото с сайта minagri.gov.tm

В Туркмении хлопку приказали созреть досрочно

Прежде казахстанские власти, в контексте синьцзянской проблематики, пытались балансировать между двумя сторонами: они не хотел вызывать недовольства Китая, но также старались не раздражать все более активное сообщество этнических казахов. Но в декабре 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев решительно отказался от этой двойственной позиции, заявив в интервью "Немецкой волне", что сообщения о массовой отправке этнических казахов в лагеря "в целом не соответствуют действительности". Он назвал подобные обвинения пропагандой на фоне торговой войны между США и Китаем. И добавил: "Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта".



Напомним, в прошлом году Нур-Султан посмел предоставить четырем этническим казахам, бежавшим из Синьцзяна и незаконно пересекшим границу со стороны Китая, временный статус беженцев. Вскоре после этого КНР начала ужесточать правила пропуска товаров через границу, объяснив это мерами по сдерживанию распространения COVID-19. В общей сложности с ноября границу не смогли пересечь около 12 тыс. железнодорожных вагонов, следовавших из Казахстана в Китай.



У "короны" неожиданно нашлась положительная сторона



Казалось бы, каким боком связана пандемия коронавируса с сокращением количества такого тяжкого преступления, как изнасилование? Оказывается, причинно-следственная связь - по крайней мере, в Таджикистане - все же просматривается. Как информирует Asia-Plus, в прошлом году случаев изнасилования в республике было значительно меньше - "возможно, из-за самоизоляции во время первой волны пандемии".



Согласно официальной статистике, в январе–июле этого года рост вышеуказанных преступлений составил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 30%. Причем летом 2021-го в отношении несовершеннолетних девочек место имели не только факты изнасилования, но и убийства жертв сексуального преступления с особой жестокостью. Эти вопиющие случаи вызвали широкий общественный резонанс: представители гражданского общества Таджикистана требуют ужесточения законодательства для насильников.



В Туркмении борются с ковидом, которого "нет, не было и не будет"



А вот в Туркмении со статистикой плохо, но вообще же там, по официальной информации, людям живется "очень хорошо" - недаром же президент Гурбангулы Бердымухамедов признал свою страну "Родиной процветания". Коронавируса в ней по-прежнему "нет", но, передает Turkmen.news, не привитых жителей города Туркменбаши перестали допускать в офисы банков без справки о вакцинации от COVID-19, хотя для большинства горожан поход в банк - насущная необходимость. Только там можно получить наличные деньги.



Вы спросите, а куда делись банкоматы, натыканные в других, "менее процветающих странах", на каждом углу? А их и в Туркменбаши, и в Марыйском велаяте просто убрали с улиц по причине, смешно сказать, "борьбы с эпидемией". То есть в открытом пространстве заразиться ковидом, которого "нет", легче, чем в закрытом - в банке.



Фото с сайта [a href="https://www.akorda.kz">akorda.kz[/a>

Центральная Азия: кому - почести, кому - горести

Отметим, что и до пандемии туркмены испытывали большие сложности со снятием денег - перед банкоматами выстраивались очереди, поскольку наличные быстро заканчивались, и терминалы подолгу не пополнялись. Между тем в республике зарплаты, пенсии и пособия уже несколько лет начисляются на банковские карты, но безналичная торговля не развита. Поэтому люди, по получении денег на карту, стремятся их сразу же обналичить.



Отметим, что в контексте распространения коронавируса население "Родины процветания" близко к панике. Раньше "коронная" тема была под запретом - маски людей заставляли носить из-за "вредной пыли", которую откуда-то надуло в Туркмению. Теперь же тема практически открыта - шила в мешке не утаишь. Люди болеют массово, сделать компьютерную томографию сложно, попасть в больницу - еще сложнее, элементарные лекарства - в дефиците. Народ занимается самолечением, активно пользуясь псевдомедицинским "сарафанным радио". Ну и мрет, конечно.



По данным "Хроники Туркменистана", дело дошло до того, что сейчас очень сложно найти муллу, который мог бы провести необходимые для захоронения обряды. Также не хватает автомобилей, на которых умерших отвозят на кладбище. Проблемы возникли и на самих кладбищах - "работники не успевают выкапывать могилы". Есть и другие, более вопиющие факты, но мы их опустим.



Мало Туркмении ковида и дефицита лекарств, так еще хуже стало с субсидируемыми продуктами, так называемыми "пайками" по сносной цене. Вышеуказанное издание пишет, что с сентября пайки будут выдавать жителям Ашхабада, этого дорогущего роскошного беломраморного города, раз в месяц а не три, как было раньше. Так что сахар, растительное масло и куриные окорочка столичные жители получат теперь по госцене только в октябре. К слову, курятины более килограмма не отпускают.



"Языкастый" рекордсмен



И, наконец, приятная новость - из Киргизии. По данным местных СМИ, установлен новый рекорд: народный артист республики Доолот Сыдыков читал эпос "Манас" на протяжении пяти дней и пяти ночей. Действо происходило в здании киргизского посольства в Москве. На нем присутствовали представители Книги рекордов Гиннеса.



Отмечается также, что ранее Садыков беспрерывно декламировал эпос "Манас" на площади Ала-Тоо в Бишкеке в течение 14 часов 27 минут. И чувствует себя после столь каторжного труда великолепно.



Воистину - во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Не только сказителям, но и политикам. По большому счету, эти две "профессии" роднит главное - умение уболтать.



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

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