В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ

19:20 13.09.2021

В Казахстане построят девять новых водохранилищ



13 сентября 2021,

Президент принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах министерства на предстоящий период и ходе реализации его поручений, обнародованных в Послании народу страны, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



В частности, Сериккали Брекешев сообщил Главе государства о работе по созданию Национальной геологической службы и разработке информационной системы "Национальный банк данных минеральных ресурсов", - говорится в сообщении.

Президент заслушал отчет о ходе выполнения его поручения по развитию водного хозяйства. Как сообщил министр, в течение пяти лет будет реконструировано не менее 120 каналов оросительной сети и построено девять новых водохранилищ общим объемом 1,7 млрд куб. м.



Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость стимулирования внедрения водосберегающих технологий и цифровизации водной сферы.



Особое внимание в ходе встречи было уделено принимаемым мерам по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Как доложил руководитель ведомства, в целях улучшения экологической ситуации утверждены дорожные карты в разрезе регионов, разработан национальный проект "Жасыл Қазақстан", с предприятиями подписан ряд меморандумов, предусматривающих сокращение выбросов на 20-30 %.



В завершение Глава государства дал вновь назначенному министру ряд конкретных поручений.