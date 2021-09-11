Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин

19:31 13.09.2021 Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается



Из-за событий в Афганистане огромный регион, включающий Центральную и Южную Азию, оказался на распутье. В борьбу за его будущее вступили ведущие игроки, а их инструментами служат в том числе террористические группировки.



Упущенные возможности



В своем анализе исторического процесса марксисты предостерегают от подхода к нему как к чему-то прямому, раз и навсегда предопределенному. Имея общее направление от низшего к высшему, история, однако, делает гигантские зигзаги и изломы. Ее "невероятная сложность", по В.И. Ленину, лишь усилилась с переходом к империализму.



Насилие - неизбежный спутник этой стадии. "И это насилие будет всемирно-историческим периодом, целой эрой самых разнообразных войн - войн империалистских, войн гражданских внутри страны, сплетения тех и других, войн национальных, освобождения национальностей, раздавленных империалистами, различными комбинациями империалистских держав, входящих неминуемо в те или иные союзы в эпоху громадных государственно-капиталистических и военных трестов и синдикатов. Эта эпоха - эпоха гигантских крахов, массовых военных насильственных решений, кризисов - она началась, мы ее ясно видим, - это только начало", - подчеркивал Ленин.



Ситуация в Афганистане подтверждает справедливость этого замечания. Вторжение коалиции во главе с США и последующая оккупация позволили ей решить серию задач. Среди них укрепление влияния в Центральной и Южной Азии, создание дополнительных рычагов давления на Иран и Китай. В частности, Афганистан был превращен в барьер на пути проекта "Один пояс, один путь".



Расположение страны в "сердце Азии" делает ее потенциальным узловым центром торговых путей, как, собственно, уже было столетия назад. Это понимали трезвые силы в Кабуле. В 2012 году Афганистан стал наблюдателем при Шанхайской организации сотрудничества, а затем объявил о присоединении к "Поясу и пути". С 2017 года действовал формат трехстороннего диалога Китая, Афганистана и Пакистана, в рамках которого обсуждался вопрос присоединения Кабула к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК).



Под давлением извне эти инициативы, однако, всячески тормозились. Дальше разговоров не продвинулись проекты строительства железных дорог Пешавар - Кабул - Мазари-Шариф и Мазари-Шариф - Герат. Они могли стать связующими звеньями между КПЭК и Ираном, открыть Афганистану и Центральной Азии доступ к портам Индийского океана. Так и не завершилась прокладка автомобильной дороги и оптоволоконной линии связи через Ваханский коридор - крайний северо-восточный район, граничащий с КНР. Большинство инфраструктурных проектов отдавалось Индии, имевшей намного меньше возможностей для развития Афганистана, но заслужившей расположение США.



Пекин вынужден был заморозить проекты в горнорудной отрасли. Выигранный китайской компанией тендер на разработку месторождения меди Мес Айнак обернулся для нее головной болью из-за нападений боевиков, отсутствия электричества и воды. Власти решать эти проблемы не спешили, фактически парализовав деятельность китайско-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее последнее заседание состоялось четыре года назад. Все это перемежалось дипломатическими скандалами. Например, в конце прошлого года Кабул объявил о разоблачении китайской "шпионской сети", члены которой якобы внедрялись в ряды боевиков для сбора информации.



Препоны для мира



Вывод иностранных войск привел к поспешным выводам о "полном крахе" американской стратегии в регионе и даже больше - о фиаско глобальной гегемонии Вашингтона. Это не так, и полностью терять контроль над Афганистаном США не намерены. Их решимость подогревают первые шаги новых властей. 2 сентября официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид назвал Пекин "главным партнером" в восстановлении и развитии страны. По его словам, Кабул поддерживает инициативу "Один пояс, один путь", возрождающую "древний Шелковый путь".



Сообщение стало логическим продолжением предыдущих контактов, включая июльский визит в Китай делегации во главе с Абдулом Гани Барадаром. После взятия талибами Кабула посольство КНР продолжило работу в обычном режиме, а в последний день лета МИД Китая сделал заявление, в котором сформулированы основные принципы сотрудничества. Позитивно оценив факт освобождения страны от иностранного военного присутствия, министерство отметило, что это событие может стать отправной точкой для возрождения мирного Афганистана. Однако новые власти должны сформировать открытое и представительное правительство, которое будет проводить сдержанную внутреннюю и внешнюю политику, бороться со всеми формами террористической деятельности и жить в гармонии с соседними странами. В этом случае Китай открыт к всесторонним экономическим связям.



Аналогичную позицию заняло иранское руководство. Президент Эбрахим Раиси заявил, что страна готова сотрудничать со всеми силами, которые нацелены на мир и развитие в Афганистане. Как и Пекин, Тегеран не был желанным гостем прежнего режима. Тем не менее в декабре прошлого года стороны наконец открыли связавшую их железную дорогу Хаф - Герат. После намеченного на ближайшие месяцы запуска линии Хаф - Захедан Афганистан получит прямое железнодорожное сообщение с иранским портом Чабахар, что станет хорошей новостью для возможных проектов КНР. Среди них разработка афганских недр, потенциал которых геологическая служба США оценила в 1 трлн долларов.



Хотя делать выводы о политике новых властей рано, ряд сигналов вселяют осторожный оптимизм. "Талибан"* открыл границу для импорта иранских нефтепродуктов, ожидается возобновление поставок металлургической продукции. То же самое касается торговли с Узбекистаном. В Кабуле заявили о нацеленности на возобновление совместных транспортных и энергетических проектов.



Если соседи видят в стабильности обязательное условие для сотрудничества с Афганистаном, то противники такого сближения будут действовать с точностью до наоборот. Сценарий взят старый - опробованный на таких странах, как Сирия и Ливия. Во-первых, СМИ западных и союзных им стран (например, Индии) объявили настоящую войну вероятным партнерам Кабула. "Китайско-ваххабитский союз становится реальностью" - так озаглавлена статья в индийской газете "Сандей таймс". Ее авторы призывают "демократические и светские государства" объединиться, "чтобы разорвать эту опасную связь". "За счет доходов от наркоторговли "Талибан"* предоставляет критически важные доллары для раздавленной санкциями иранской экономики", - заявляет американское издание "Уолл-стрит джорнэл".



Во-вторых, используется экономическое давление. Блокирование США афганских государственных резервов ставит зависящую от импорта продовольствия страну на грань катастрофы. Оказание финансовой помощи прекратили Евросоюз, МВФ и Всемирный банк. Обострив и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию, это облегчит третью задачу - использование радикальных исламистских группировок.



С момента падения Кабула заявили о себе ведущие из них, включая "Аль-Каиду"*, "Техрик-и-Талибан Пакистан"* и "Исламское государство"*. Последнее взяло на себя ответственность за теракты у столичного аэропорта, жертвами которого стали свыше 200 человек. Как уже сообщала "Правда" (см. номер от 27-30 августа), эти группировки состоят преимущественно из иностранных боевиков и имеют тесные связи с зарубежными спецслужбами. На сегодняшний день накопилось множество свидетельств того, как исламисты перебрасывались в Афганистан с Ближнего Востока, а операции против них останавливались по строгому окрику командования оккупационных войск.



Эти силы будут использоваться для дестабилизации обстановки внутри страны и оказания влияния на другие страны. Одной из главных мишеней является Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Исключив из списка террористических организаций Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ)*, США фактически легализовали группировку, выступающую за насильственное отделение региона от Китая. Организация базируется в соседней с КНР афганской провинции Бадахшан, и почва для ее активизации уже готовится. Ведущие западные издания, среди которых Би-би-си и "Голос Америки", как по сигналу, стали размещать провокационные материалы о смертельной опасности для уйгуров Афганистана. Утверждается, что заинтересованный в сближении с Пекином Кабул выдаст их Китаю.



Сепаратистам делаются прозрачные намеки на поддержку их деятельности. В июле сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт любых товаров из Синьцзяна, а также вводящий санкции против чиновников и государственных органов региона. "Истинные намерения Вашингтона - активизация террористических и сепаратистских сил, провоцирование раскола и смуты в автономном районе", - говорится в заявлении министерства общественной безопасности КНР.



О серьезности угрозы говорит реакция Пекина. В Синьцзянском военном районе сменилось командование - новым его главой стал имеющий боевой опыт генерал-лейтенант Ван Хайцзян. В регион перебрасывают дополнительные войска. 27-28 августа в Пекине прошла первая за семь лет центральная конференция по национальному вопросу. По словам Председателя КНР Си Цзиньпина, необходимо обеспечивать равенство всех этнических групп, поддерживая их право на автономию, но вместе с тем укреплять единство китайской нации для совместного построения социалистического общества и защиты суверенитета страны. "Только путем воспитания сильного чувства общности можно противостоять экстремистским и сепаратистским притязаниям", - заявил он.



"Железная дружба" и ее враги



Еще одним объектом атак становится Китайско-пакистанский экономический коридор. Объем вложенных в него средств достиг 25 млрд долл., в рамках стартовавшей в декабре второй фазы планируется осуществить 27 крупных проектов. Среди них девять особых экономических зон (ОЭЗ), четыре из которых находятся в стадии реализации. Так, в ОЭЗ Рашакай начато строительство металлургического комплекса, размещение текстильных и электротехнических производств.



Развитие КПЭК позволяет решить застарелую проблему Пакистана - дефицит электроэнергии. С помощью китайских компаний строится несколько электростанций, включая ГЭС "Дасу" и "Карот". В июне началась передача электричества по ЛЭП Матияри - Лахор напряжением 660 кВ. Реализуются проекты в транспортной, жилищной, сельскохозяйственной сферах. Среди последних - канал Чашма, который позволит оросить 245 тыс. га земель в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.



Стремительный рост демонстрирует взаимная торговля. За первое полугодие она увеличилась в 1,6 раза - до 12,6 млрд долл., а пакистанский экспорт в КНР и вовсе вырос на 84 процента. Как заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, "железная дружба" Исламабада и Пекина является положительным фактором развития всей Южной Азии.



Это предопределило направления ударов. В июле на севере Пакистана был подорван автобус, перевозивший занятых на строительстве ГЭС "Дасу" китайских инженеров. Погибли двенадцать человек, включая девять граждан КНР. Пакистанские спецслужбы обвинили в теракте группировку "Техрик-и-Талибан"*. 20 августа автоколонна с китайскими сотрудниками подверглась атаке на юге - в районе строящегося порта Гвадар. Погибли две девочки, игравшие на обочине дороге, из пассажиров ранен один человек. Ответственность за подрыв смертника взяла на себя сепаратистская "Освободительная армия Белуджистана"*. Ранее в этом же регионе едва не погиб посол КНР в Пакистане Нонг Ронг - взрыв произошел у гостиницы за несколько минут до его приезда.



Как и в случае с Синьцзяном, экстремисты получают косвенную поддержку. Западные и индийские СМИ не устают заявлять о "разрушительном влиянии" проектов КПЭК на экологию и образ жизни местных жителей, особенно пуштунов и белуджей. Самое широкое освещение получили протесты последних против захода китайских траулеров в пакистанские воды. Страны пытаются столкнуть и другими способами. Американская компания Business Efficiency Solutions, сотрудничавшая с китайской корпорацией "Хуавей" в разработке системы "Безопасный город" в Лахоре, обвинила бывшего партнера в слежке за пакистанскими чиновниками.



Регион оказался в положении неустойчивого равновесия. Если его народы стремятся к мирному развитию, то ряд сил пытаются подорвать и мир, и дружеские связи. Плетя интриги, они обрекают на страдания и собственные страны. Например, Индия, имеющая давние связи с белуджскими сепаратистами, уже столкнулась с новым всплеском насилия в Кашмире. Поджигая регион, империалистические силы и их агенты грозят сделать пожар неуправляемым.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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