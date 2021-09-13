Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация

00:05 14.09.2021

13.09.2021



Будущий закон о пребывании иностранцев в РФ создает новые процедуры и проблемы



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Власти ужесточают меры контроля за миграционной средой.

МВД России отклонило большинство предложений правозащитников к готовящемуся сейчас законопроекту о порядке пребывания иностранных граждан (ИГ) в РФ. Правительство планирует рассмотреть его ближе к концу года. Ключевые претензии к документу – чрезмерная коммерциализация миграционной политики и отсутствие в ней акцента на репатриацию. По мнению экспертов, без соответствующей корректировки новый закон усложнит приезжим условия для жизни и работы и не сократит количество нелегалов. Чиновники упирают на то, что цифровизация государства – это общемировой тренд, а гастарбайтеры приезжают в страну именно зарабатывать. Однако удобные бюрократические процедуры в случае их коррупционного применения лишь порождают очередные проблемы.



Как ранее писала "НГ" (см. номер от 03.08.21), рабочая группа в составе 20 экспертов Форума переселенческих организаций подготовила более 60 замечаний и предложений к законопроекту МВД. Документ был направлен главе ведомства Владимиру Колокольцеву. К примеру, было указано на размытые условия объявления о запрете въезда в РФ, а также отсутствие оснований для отмены такой санкции или замены ее штрафом. В МВД пояснили, что конкретизация таких случаев "может привести к нарушению прав ИГ в случае возникновения ситуации, которая не предусмотрена федеральным законом". А еще там отметили, что их проект предусматривает вето на выдворение мигрантов, чья жалоба была удовлетворена в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), либо в том случае, если на родине им угрожает реальная опасность.



Однако в МВД все-таки признали свою недоработку по лицам без гражданства (ЛБГ), которым ранее обещали механизм установления личности с гарантией не попадать под административную ответственность из-за прежнего нелегального статуса.



Без такой гарантии, настаивали правозащитники, люди не пойдут за документами из страха получить постановление о выдворении из страны. Но еще одну претензию относительно ЛБГ в ведомстве отвергли, подтвердив, что человек, который просит о долгосрочном пребывании в РФ, поскольку нет другого государства, готового его принять, должен иметь подтвержденный аккаунт в государственной информационной системе. И кроме того, наряду с прочими мигрантами подписать с властями "соглашение о лояльности". Заключая его, приезжий в том числе подтверждает и отсутствие у него неснятой или непогашенной судимости.



Эксперты предлагали предусмотреть альтернативный порядок получения ЛБГ права на долгосрочное пребывание, но в МВД подчеркнули, что "условия, необходимые для получения права на долгосрочное пребывание, являются унифицированными для всех категорий ИГ". Тем более что законопроект, дескать, ориентирован на общемировую тенденцию цифровизации всех процедур взаимодействия госорганов с гражданами. Правда, не слишком соответствует данному тренду заложенная в проекте норма о том, что в дальнейшем все решения о праве постоянного проживания в РФ будет принимать специальная межведомственная комиссия, подразделения которой создадут в каждом субъекте РФ. Правозащитники назвали это классическим примером "не обусловленной необходимостью коррупциогенной нормы". "Поскольку существование подобной комиссии влечет неоправданное расходование бюджетных средств, отвлекает должностных лиц на личное участие в заседаниях для решения несущественных вопросов, что является очевидным анахронизмом, норму о данной комиссии рекомендуется исключить", – указали эксперты. Но МВД ответило, что, мол, коррупционных рисков не предвидится, так как деятельность этой комиссии будет проходить в соответствии с актом правительства РФ, которое разработает необходимые критерии.



У экспертов было замечание и к тому положению законопроекта, в котором регламентируется трудоустройство всех категорий приезжих в Россию, они будут включены в реестр иностранных работников. Но это принципиальная ошибка, таковыми являются только трудовые мигранты, то есть люди, которые специально едут сюда работать. И это точно никак не приведет к сокращению сферы нелегального труда среди неграждан. С позиции же чиновников, универсальный механизм необходим прежде всего для иных целей: иностранцы "должны находиться в "поле зрения" правоохранительных органов".



Как сказал "НГ" руководитель проекта "Право на родину" Форума переселенческих организаций Евгений Бобров, с МВД обсуждались, например, проблемы, связанные с миграционным учетом. Чиновники вроде бы как поддерживали мнение правозащитников о необходимости всеобщей регистрации в занимаемых мигрантами помещениях, в том числе и нежилых, причем без дополнительных требований, но в итоге это было отвергнуто. "Это абсолютно неправильно: либо мы учитываем население, либо регулируем миграцию. А так уже 20 лет соединяют зоопарк с мясокомбинатом, искусственно плодя нелегалов, которых невозможно подсчитать, и пугая население террористическими угрозами из ниоткуда". Бобров обратил внимание и на то, что МВД теперь отказывается очно рассматривать с правозащитниками свой законопроект, так как это не предусмотрено правилами общественного обсуждения нормативных актов. "Видимо, для МВД важнее более детально регламентировать процедуры, мы же хотим, чтобы быстро решались существующие миграционные проблемы, а главное – не создавались новые", – заявил Бобров. Пока же заметно намерение "сохранить устои существующих завуалированных коррупционных и коммерческих отношений, позволяющих обходить сложные требования закона привилегированным категориям из числа "своих да наших".



Ранее эксперты жестко критиковали идею о коммерческих миграционных центрах, но в проекте она реализована. "Проблема в том, что по факту дело обставляется таким образом, что чем больше человек заплатит, тем ему будет проще подать документы на легализацию. Коммерческие ФГУПы предусмотрены аж в 14 статьях! Предложение заменить их на бесплатные МФЦ отвергнуто со ссылкой на то, что коммерсанты будут лишь переправлять документы в "Госуслуги". Но за немалые деньги в собственный карман и с приоритетом "нужным людям" – это и есть бизнес-модель законопроекта", – заключил Бобров. Он уверен, что точечные изменения, в основном несущественные, пока не изменили коррупционную суть законопроекта и не исправили печальное положение переселенцев и соотечественников. "Нужно правильно выстроить приоритеты и цели, максимально простым языком описать процедуры, которые должны одинаково действовать для всех иностранцев, отказаться от привилегированных категорий и коммерческих посредников. Жаль, что МВД нас пока не услышало, но мы еще рассчитываем на совместную доработку законопроекта", – подчеркнул правозащитник.