 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.09.2021
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы

17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский
16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
12:04  В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток
11:20  Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:01  Что такое инфодемия, - Валентин Катасонов
10:59  Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы
10:38  Воскрес "погибший" пару лет назад лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири. Или это клон?
10:34  Афганистан: "Большая игра" Сталина против Гитлера, - Ст.Тарасов
08:46  "Быстрого эффекта не будет": рос-эксперты оценили роль Китая в Афганистане
08:03  КырВыборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров, - Д.Подольская
07:57  Иран наконец-то к Новому году смастерит свою 1-ю ядерную бомбу
07:40  Китай опять стал источником коронавирусной угрозы, - Р.Фахрутдинов
03:33  Трижды по 6:4. Россиянин Д.Медведев выиграл теннисный US open
00:53  Турция диктует свои условия Киргизии, - В.Панфилова
00:37  Пакистан перебросит афганских боевиков в индийский Кашмир, - В.Скосырев
00:26  Талибы решили не церемониться, - К.Кривошеев
00:25  "Фантоматический генератор". Сбывшиеся предсказания Станислава Лема
00:01  Главные конспирологические версии трагедии в США 11 сентября
Воскресенье, 12.09.2021
20:58  Гегемон устал. Афган сломал Запад, - Александр Храмчихин
20:57  "Фашисты!" - поможет ли Турции запрещение курдского языка?
20:25  США уходят – проблемы множатся, - Владимир Иванов
20:17  На танках до Кабула: Россия усиливает на границе с Афганистаном бронегруппу
08:40  Китай: не превращать детей в средство создания капитала, - В.Пироженко
08:38  Кто сделал Афганистан исламским государством, - С.Черняховский
08:25  Почему в Казахстане сложился дизельный кризис?
08:22  Умер от КОВИ 32-летний популярный ведущий КыргызТВ Алексей Филатов
00:50  Washington Post: Что было бы, если бы США не вторглись в Ирак
00:48  Вы не найдете этого на страницах газет: девять неизвестных фактов об Афганистане
00:15  Реальный урок разгрома в Афганистане, - Джонатан Ариэль
Суббота, 11.09.2021
23:19  Киев умудрился объявить войну России... не разрывая дипотношений
23:13  Талибы* ссыканули и отказались от официальной инаугурации 11 сентября
22:50  Союзнички... Китайская Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
22:46  РосПосол в Кабуле Жирнов продолжает "топить" за Талибан
20:58  Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция, - В.Можегов
13:39  Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:08 14.09.2021

Цена вопроса
Михаил Таратута о том, как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев

Газета "Коммерсантъ" №164/П от 13.09.2021, стр. 6
11 сентября 2001 года навсегда разделило время на "до" и "после". Я помню "Америку до": гордая победой над коммунизмом, снисходительная к проигравшим, готовая с чистого листа начать отношения с обновленной Россией - эта страна и нам, работавшим в США, внушала оптимизм. Видя, как на глазах расцветают отношения между нашими странами, мы верили, что отныне мир станет лучше. Верили в это и американцы. Страна жила с ощущением своей исключительности, верой в свою добродетель, невиданную мощь и абсолютную неуязвимость. Американцам казалось тогда, что все проблемы остались далеко позади, а впереди ждут только годы процветания. На мир американцы смотрели как бы через обратные окуляры бинокля: пусть где-то и происходят трагедии, но ведь это совсем далеко, с Америкой ничего не может случиться.

Тем сильнее был шок от того, что видели люди на экранах телевизоров. Подобно многим, не веря своим глазам, мы всей семьей часами не отрывались от экрана. В первые минуты подумалось, что это чудовищный несчастный случай. Осознание того, что происходит на самом деле, пришло чуть позже. В голове вертелось только одно: "Нет, этого не может быть!"

В тот день перед американцами как бы разверзлась земля, обнажив пугающую истину - их жизнь, отгороженная от остального мира двумя океанами, совсем не так безопасна, как это виделось все 90-е после развала СССР, когда исчез страх перед ядерным нападением. Американцы внезапно осознали, что разрушительный удар может быть нанесен не извне, что опасность у них на пороге. Это был тяжелейший удар по американской психике. Особое потрясение пережили жители Нью-Йорка. У 11% горожан выявили тогда посттравматический синдром. Ночные кошмары и непроходящее чувство тревоги преследуют многих и по сей день.

11 сентября 2001 года Америка потеряла не только людей, она потеряла уверенность в завтрашнем дне. Проведенный тогда опрос показал: средний американец считает, что его шансы пострадать в теракте равны 48%.

Между тем атака террористов не только посеяла в людях страх, но и вызвала мощный подъем патриотизма, а также психологическую потребность возмездия, что привело к двум войнам. Спустя полтора-два года после вторжения в Ирак я спросил у своего американского коллеги: "Как же так все ваши СМИ, известные своей дотошностью, поддержали эти войны и не увидели, в какую трясину они заводят Америку?" "Понимаешь,- ответил он.- Волна патриотизма, желание отомстить за погибших, за честь страны были столь сильны, что выбраться из этого потока не было никакой возможности". На беду Америки к тому моменту эра политиков-прагматиков вроде Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего сменилась эпохой политиков-идеалистов, которым мало было повергнуть врага, они также мечтали принести демократию в страны, к этому совсем неготовые.

Шок 11 сентября привел к тому, что американцы поступились святым, частью своих свобод и принципов. Во имя безопасности они позволили президенту Джорджу Бушу-младшему получить невиданные до того полномочия. Именно тогда стало возможным прослушивание властями телефонов без судебного ордера. В отношении иностранцев стали практиковаться внесудебные аресты и заточения в секретных тюрьмах, пытки.

Многое из этого осталось в прошлом. Но сегодня об этом прошлом нам с новой силой напомнил Афганистан.

Михаил Таратута, журналист, американист

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631567280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – вопросы защиты прав ребенка
- О слабом государстве
- Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог
- С вакцинами очередной сюрприз
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы"
- Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым
- В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде
- В Казахстане планируют построить новые заводы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  