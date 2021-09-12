Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"

07:46 14.09.2021 Газета "Коммерсантъ" №165 от 14.09.2021, стр. 1

Надвигавшегося обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана удалось избежать едва ли не в последний момент: новые иранские власти объявили о готовности к переговорам и практическому сотрудничеству с международными партнерами. Заявление прозвучало перед самым началом заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на котором США и их европейские союзники планировали продавить жесткую резолюцию в адрес Тегерана. Разрядить ситуацию удалось в ходе неожиданного блицвизита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран. По данным "Ъ", в организации поездки важнейшую роль сыграла Россия.



Еще в конце минувшей недели перспективы возобновления переговоров по урегулированию иранской ядерной проблемы казались весьма мрачными. США и их европейские союзники добивались от запланированной на понедельник сессии Совета управляющих МАГАТЭ жесткой резолюции по Ирану, грозясь в дальнейшем перейти к усилению санкционного и иного давления на Тегеран. Новые власти Ирана же с июня не могли определиться со своей позицией относительно переговоров по восстановлению заключенной в 2015 году "ядерной сделки" (ее официальное название "Совместный всеобъемлющий план действий", СВПД), что сильно раздражало США. Источники "Ъ" в российских дипломатических кругах не исключали, что дело может дойти до неконтролируемой эскалации.



Однако негативного сценария удалось избежать. "Правительство в ближайшее время возобновит переговоры в Вене (по восстановлению СВПД.- "Ъ"). Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс",- сообщил в понедельник журналистам представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.



Правда, как подчеркнул иранский дипломат, Тегеран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за пределы СВПД, и ожидает, что "другие стороны будут придерживаться реалистичного подхода, когда окажутся в Вене".

Напомним, СВПД был подписан Ираном с пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германией. Суть соглашения, названного журналистами "сделкой века",- ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций с Ирана. Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и вернули свои антииранские санкции. Спустя год Тегеран начал постепенный отказ от своих обязательств в рамках "ядерной сделки". После прихода в Белый дом администрации президента Джо Байдена США решили возобновить диалог с Ираном.



Шесть раундов непрямых переговоров в Вене позволили сторонам продвинуться весьма далеко. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в середине июля сказал "Ъ", что 90% пути уже пройдено. Однако после президентских выборов в Иране и прихода к власти в Тегеране новой команды все зависло.



Затянувшаяся пауза все более омрачала перспективы возобновления переговоров в Вене, тем более что в западных СМИ появились утечки из ежеквартального отчета МАГАТЭ, где выражалась обеспокоенность в связи с ядерной программой Ирана. В том числе шла речь об увеличении запасов обогащенного до 60% урана, а также об ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ к мониторинговому оборудованию. Последнюю проблему нужно было решить особенно срочно: карты памяти на системах наблюдения за производством центрифуг, которые используются для обогащения урана, нужно менять примерно каждые три месяца. Доступа к оборудованию у МАГАТЭ не было с 25 мая, что было чревато пробелами в информации.



Ситуацию спас согласованный в последний момент визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, который состоялся в воскресенье.

По итогам переговоров господина Гросси с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами было принято решение о приезде технической группы МАГАТЭ в Иран, чтобы провести необходимые работы с камерами. Инспекторам агентства разрешили заменить носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭ. Как пояснил в понедельник Саид Хатибзаде, карты памяти будут заменены без доступа агентства к их содержимому. То есть у МАГАТЭ появился шанс сохранить данные мониторинга, но проверить информацию возможности пока нет. Однако и это уже можно считать успехом: ранее Тегеран угрожал стереть данные с камер в случае, если Вашингтон не откажется от своих санкций в отношении Ирана.



Еще одним результатом переговоров гендиректора МАГАТЭ стала договоренность о его повторном визите в Тегеран, чтобы встретиться с новыми властями Ирана. "Невозможно было решить все вопросы за какие-то десять часов",- отметил Рафаэль Гросси. По его словам, в ходе следующей поездки нужно будет определить, согласны ли новые власти выполнять договоренности, ранее заключенные МАГАТЭ с Ираном, или же они захотят их видоизменить. Кроме того, планируется встреча Рафаэля Гросси и Мохаммада Эслами в Вене на полях генеральной конференции МАГАТЭ, которая откроется 20 сентября.



Итоги визита Рафаэля Гросси в Тегеран получили позитивную оценку заинтересованных в сохранении "ядерной сделки" сторон, в первую очередь России, Китая и ЕС.

"Гендиректор МАГАТЭ уже не раз в трудных обстоятельствах, когда нарастала напряженность, включался в процесс в рамках своего технического мандата и помогал разрядить ситуацию. Это ему удалось в очередной раз в ходе воскресной поездки в Тегеран,- заявил "Ъ" Михаил Ульянов.- Это очень позитивное развитие, оно означает, что никаких искусственных препятствий для возобновления переговоров по СВПД не будет. А был риск, что они появятся, причем очень серьезный. Это удалось предотвратить". Атмосферу на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник Михаил Ульянов назвал "спокойной, деловой и позитивной". Он выразил надежду, что переговоры по восстановлению иранской "ядерной сделки" в Вене возобновятся в течение ближайших двух недель. "Уж точно до конца сентября. Думаю, что это возможно",- отметил дипломат.



Как Россия и Запад ищут точки соприкосновения по иранскому вопросу

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Россия призывает всех партнеров по СВПД, включая Иран, а также представителей США "как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь". "Исходим из того, что кратчайший путь к реанимированию "ядерной сделки" лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией Совбеза ООН 2231, без довесков и изъятий",- сказала она. И добавила: "Россия намерена этому всячески способствовать".



Между тем, по информации "Ъ", именно Россия, выступив посредником, сыграла важнейшую роль в достижении договоренностей о визите Рафаэля Гросси в Тегеран.

Официально в российском МИДе о заслугах Москвы не говорят, но этот факт "Ъ" подтвердили несколько независимых источников, в том числе близких к МИД Ирана и Секретариату МАГАТЭ.



Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, в том числе и публично, что слишком затягивать с возобновлением переговоров в Вене не стоит. При этом они избегали чересчур резкой критики в адрес новых иранских властей. В то же время Москва ясно давала понять, что проголосует против жесткой антииранской резолюции в МАГАТЭ. По этой причине Россия отказалась участвовать в проходившей на прошлой неделе в Париже встрече спецпосланника США по Ирану Роберта Малли с коллегами из Франции, Великобритании и Германии, где планировалась дискуссия на тему резолюции. В итоге Роберт Малли до переговоров в Париже решил посетить Москву, где был принят заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Сразу после этих консультаций состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его новым иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом. О дальнейших контактах российских дипломатов с представителями заинтересованных сторон публично не сообщалось. А они продолжались вплоть до самого воскресенья.



Елена Черненко, Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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