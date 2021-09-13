Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"

07:49 14.09.2021

Талиб без жилетки - не талиб, это можно понять по любому фото с членами "Талибана" (признан террористическим и запрещен в РФ) из Афганистана. Талибы наряжены подобно капусте – рубаха, потом халат, на нем жилет, сверху платок, все это длинное, со свисающей бахромой. Мы выяснили, откуда взялась эта манера одеваться.



Англоязычные обозреватели модных тенденций выставляют в своих постах найденные в Сети фото "боевиков-модников" и комментируют их. Под фото талиба в ярко-оранжевом халате, сверху которого надета зеленая жилетка, в кроссовках на ногах, ярко-алой бандане на голове и в прямоугольных солнечных очках на глазах пользователи сравнивают его с музыкальными легендами Джоном Ленноном и Экселем Роузом. А стоящих рядом двоих его друзей в сочетании ярко-синего и терракотового - с хиппи 70-х.



Под снимком талиба в митенках (перчатках без пальцев), в бейсболке поверх пестрого платка и в длинной жилетке поверх джинсовой куртки с американским флагом западные модные обозреватели и вовсе задаются вопросом: "А вам не кажется, что талибы наняли для своего шоу дизайнера?" - вопрошают пользователи.



- В сравнении с тем, как выглядели эти же захватчики четверть века назад, с 1996 по 2001, их одежды действительно стали ярче, - соглашается историк национального костюма, этническая туркменка Базаргуль Аннаева, живущая в США. – Талибские одеяния, кажущиеся европейцам многослойными, восходят не только к традиционной одежде пуштунов как основной этнической составляющей Афганистана, но и к особенностям национального костюма пакистанцев, белуджей, туркмен, узбеков и таджиков, издревле проживающих на территории Афганистана.



В веках детали исторического костюма каждой нации проникли в другие этнические сообщества, смешались и теперь уже сложно отделить, где чье изобретение. К примеру, свободные шаровары "изар" и длинную рубаху "перухан" и зимой, и летом носят мужчины во всех районах Афганистана. Носят ее и талибы, но если их предшественники 25 лет назад выглядели куда менее ярко (черное-белое-бороды), то у нынешних на национальный костюм накладывается еще и "трофейный гламур" - все эти кроссовки, банданы, очки, джинсовки с флагами.



Все модные детали, которые сейчас так веселят западных блогеров, на самом деле происхождение имеют весьма прискорбное - хорошо, если их просто нашли и подобрали, а не изъяли в захваченных домах и не сняли на улицах с "прислужников шайтана", как называют сейчас всех тех афганцев, которые работали на запад.



Интересно, но в Рунете обнаруживается масса сетевых магазинов с доставкой, продающих афганскую одежду. А судя по табличкам "распродано" на многих предметах, торговля идет бойко. Хозяин одной из таких интернет-лавочек – афганец, говорящий по-русски и проживающей в Воронеже – не отказывается рассказать о своем товаре побольше.



- Изар – мечта любого мужчины! Нигде ничего не давит, не жмет, если надо в туалет – дернешь за изарбанд (тесемка в штанах), и зад откроется. Перухан надел или курту (свободная рубаха ниже колен), а если потом, например, в гости надо, то пиджак сверху. А если замерз, то пату (оно же чадар или каиш - шерстяное одеяло-накидка – авт.). И не надо, как у вас принято, покупать одежду отдельно на зиму, на лето, афганский костюм ко всему подойдет. Еще шапка пакуль и обувь чапли – и весь год одет.



Пакуль, прозванный западниками "афганским цилиндром", мужской головной убор, похожий на мешок с плоским дном из шерсти верблюда или ягненка. Стал очень популярным в 80-ые годы прошлого столетия во время войн с "шурави", так как в пакуле очень тепло сидеть в засаде. Национальная обувь "чапли" была бы похожа на кожаные сандалии без задника, когда б не делалась из автопокрышек, так как на афганской каменистой почве это более практично.



- В чапли ногам и не жарко, и не холодно, - гордо рекламирует свой товар хозяин афганского "бутика" - Но главное удобство афганского костюма – васкат. Поэтому и боевики с ними не расстаются.



Васкат, она же садрый – жилетка, которую поверх перухана носят все афганцы без исключения. От статуса и благосостояния зависит только материал, из которого васкаты сделаны – у богатых из плюша или бархата, расшитые золотыми узорами, а бедные расшивают и разукрашивают их сами, как могут.



- Обратите внимание на фасон и название знаменитой афганской жилетки, - говорит Базаргуль Аннаева. – Это безрукавка с четырьмя накладными карманами на полах и с застежкой впереди, но пуговицы на правильном "васкате" не должны застегиваться. Возможно, вы удивитесь, но "васкат" - это никакое не пуштунское наследие, а британское – знаменитый английский waistcoat – жилет или камзол. Эта "мода" уходит корнями в эпоху британского колониализма, поэтому аналогичные "васкаты" вы увидите и у пакистанцев, и у индийцев.



Кстати, васкаты в российских интернет-магазинах стоят от 2200 руб, шерстяное одеяло-накидка пату, если новое, от 3500 руб (подержанное можно найти и за 2000 руб.). Рядом с моделями имеются пояснения, как их правильно носить: к примеру, чакман (шерстяное пальто-халат с подкладкой по 5000 руб за новое изделие) носят как накидку, не вставляя руки в рукава.



Жанна Голубицкая

13.09.21