В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"

08:10 14.09.2021 В тбилисском Центре Лугара намечается что-то жуткое: Ждет ли нас пандемия гепатита С?

Утечка данных из лаборатории Пентагона в Грузии свидетельствует о чудовищных экспериментах над людьми

Александр Ситников



На хакерском форуме Raid Forums появились электронные письма между Центром Лугара - биолабораторией Пентагона в Тбилиси, посольством США в Грузии и Министерством здравоохранения Грузии. В этих документах говорится о новой секретной программе стоимостью $ 161 млн, которая стартует в самое ближайшее время.



Волонтеры интернет-ресурса Arms Watch проанализировали эту утечку данных и пришли к выводу: "Пентагон планирует превратить Грузию в свой крупнейший центр биологических исследований за рубежом, объединив свои военные ресурсы с ресурсами Центров США по контролю заболеваний (Centers for Disease Control или CDC)".



Согласно этим секретным письмам в Тбилиси прибудет (или уже прибыла) бригада из 16 военных медиков и ведущих специалистов CDC, для которых в Грузии будет построена отдельная и, главное, неподконтрольная властям Сакартвело биолаборатория BSL-2, а также административное здание и кампус, причем рядом с печально известным Центром Лугара.



Об этом биогадюшнике, к слову, журналисты-расследователи пишут как о площадке по разработке смертоносных зараз. Что особенно напрягает: в секретных письмах Грузия позиционируется как единый центр управления всеми пентагоновскими биолабораториями Восточной Европы и Центральной Азии. Как же надо было понравиться Америке, чтобы стянуть с Украины на себя одеяло распределения грантов на биологические разработки. Вероятно, что Вашингтон не очень-то верит в окончательный русофобский разворот Киева и предпочел Тбилиси для своих грязных дел.



Напомним, тбилисский Центр Лугара "прославился" в результате международного скандала в 2018 году, когда стало известно, что американские дипломаты в Грузии были вовлечены в торговлю замороженной человеческой кровью и патогенами для секретной военной программы.



Эксперты сразу же заявили об исследованиях двойного назначения и низких стандартах биологической безопасности в Тбилиси. Местные жители из района Алексеевка, где расположена эта лаборатория, рассказали журналистам, что тамошние работники ночью тайно сжигают трупы животных, а также сбрасывают опасные отходы в близлежащую реку.



Как пишет Arms Watch, согласно новой утечке данных американские военные ученые были направлены в Грузию для некой программы, работы над которой в США запрещены. О чем идет речь, вообще непонятно. Это означает, что намечается что-то очень опасное, о чем янки, само собой, грузинам не скажут.



Не исключено, что сделанные здесь наработки получат военное продолжение. В частности, проект № 1059 был заточен на ортопоксвирусы (Orthopoxvirus), которые могут инфицировать людей и млекопитающих, включают вирус оспы человека (натуральная оспа), вирус оспы обезьян, вирус осповакцины, вирус коровьей оспы, вирус оспы крупного рогатого скота, вирус оспы верблюдов и вирус Кантагалло.



Есть еще проект № 1439, который называется нейтрально "Молекулярно-вирусологические исследования в Грузии", но имеет отношение к штаммам хантавируса и вируса крымско-конголезской геморрагической лихорадки. Именно в рамках этой программы янки собрали в тбилисском Центре Лугара самую большую в мире коллекцию грызунов и эктопаразитов (клещей, блох).



Если же коронавирус SARS-CoV-2 и впрямь имеет искусственное происхождение, не исключено, что зараза COVID-19 могла сбежать из грузинского Центра Лугара. Дело в том, что в 2017 году Агентство США по уменьшению угрозы обороне (DTRA) запустило проект стоимостью $ 6,5 млн по летучим мышам и коронавирусам в Южном Закавказье и Западной Азии (Грузия, Армения, Азербайджан, Турция и Иордания), выбрав в качестве базы для исследования тбилисскую лабораторию.



Есть смысл сказать пару слов об этой программе. Ее курирует некоммерческая организация США Eco Health Alliance, являющаяся официальным подрядчиком Пентагона. Согласно презентации проекта в тбилисской лаборатории должны исследовать 5 тысяч летучих мышей и ПЦР-тестировать 20 000 образцов (т. е. мазков из полости рта, прямой кишки и/или кала и крови).



Особо отметим, что Eco Health Alliance вела исследовательскую программу Министерства обороны США по летучим мышам вместе с Уханьским институтом вирусологии. Но контакты с китайскими учеными были прекращены еще до пандемии, а в Грузии ведутся и поныне.



Как пишет Arms Watch: "Несмотря на официальные заявления Грузии и США о том, что Центр Лугара находится под полным контролем правительства этой кавказской страны, внутренние документы свидетельствуют об обратном. Пентагон не только финансировал проекты биологических исследований, но и оплачивал все расходы на безопасность и техническое обслуживание, включая коммунальные платежи - воду, газ, электричество и уборку".



Руководят опасными проектами офицеры специального подразделения USAMRU-Georgia - филиала Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида.



Кстати, в качестве подопытных кроликов для USAMRU-Georgia в экспериментах с туляремией (зооантропонозной инфекцией, вызывающей интоксикацию, лихорадку и поражение лимфатических узлов) участвовали грузинские солдаты, а также местные жители. Всего 900 добровольцев (военнослужащих и гражданских лиц) были набраны для проекта DTRA GG-19 "Эпидемиология и экология туляремии в Грузии".



Опыты над людьми велись с 2014 по 2017 год. У этих добровольцев были взяты образцы крови и проверены на наличие туляремии. В отчете об исследовании не дается никакого объяснения, почему и на каком основании солдаты были вовлечены в проект "туляремии" и как именно они заразились.



Зато из новой утечки данных стало известно, что Грузия обратилась в посольство США за помощью в строительстве второго военного госпиталя в стране, что, скорее всего, связано с опасениями вокруг биолаборатории BSL-2. В любом случае местные чиновники здравоохранения "стесняются" спросить у янки, чем в их собственной стране собирается заниматься новый американский биоцентр. Понимают грузины, что потеряли суверенитет, значит, не имеют право на неудобные для США вопросы.



Отдельного внимания заслуживает проект № 1447 "Сбор образцов в рамках Программы ликвидации гепатита С в Грузии". Эту программу курировал и финансировал фармацевтический заокеанский гигант Gilead, который в общей сложности потратил на свои эксперименты $ 3,3 млрд (не только в Сакартвело). Ставшие достоянием публичности конфиденциальные отчеты показывают, что по меньшей мере 249 пациентов, включенных в программу "борьбы с гепатитом С", умерли в Грузии по неизвестным причинам.



Из переписки трудно понять истинную цель проекта № 1447. Непонятки связаны с почти 65 тысячами пациентов. Вопрос, похоже, был отнюдь не в деньгах. Чек на сумму $ 181 млн на госпитализацию и лекарства оказался не использован, несмотря на то, что речь шла о жизни и смерти людей.



Не добавляет ясности информация о применении просроченных или испорченных препаратов, что может свидетельствовать о неких мутных экспериментах. Более того, в рамках договора между Gilead и Грузией, мегафарма продает Сакартвело новые препараты от гепатита С, но не несет никакой ответственности по любым трагическим случаям. Если называть вещи своими именами, Грузия стала полигоном для испытания биологического оружия.



Есть вероятность, что 16 пентагоновских врачей-исследователей, командированных в BSL-2, будут продолжать исследования по гепатиту С. Если эта болезнь в будущем станет распространяться очень высокими темпами, то с большой долей вероятности гемотрансмиссивный вирус был модифицирован в тбилисском Центре Лугара. Ну а потом по законам жанра американская биофармацевтическая компания Gilead предложит миру эффективное, но очень дорогостоящее лечение.

13.09.21 Источник - svpressa.ru

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